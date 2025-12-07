Bogotá y Soacha sin agua: esta es la lista de barrios que no tendrán el servicio por 24 horas del 9 al 12 de diciembre

Las obras de mantenimiento buscan garantizar el suministro continuo de agua y prevenir daños mayores en las redes de Bogotá - crédito Colprensa

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció que realizará una serie de obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua en diferentes sectores de la ciudad, entre el martes 9 y el viernes 12 de diciembre de 2025.

El objetivo principal de estas intervenciones es garantizar el suministro continuo de agua y minimizar riesgos de daños mayores en las tuberías y accesorios, según información oficial divulgada por el Acueducto de Bogotá.

Estos trabajos requerirán suspensiones temporales del servicio en distintas zonas, afectando a varias localidades y barrios. La mayoría de las operaciones iniciarán en horas de la mañana y tendrán una duración de entre 24 y 28 horas, dependiendo del tipo de labor programada, que incluye empates de redes, taponamientos, instalación de totalizadoras y válvulas, así como cierres por trabajos de terceros y mantenimientos tanto preventivos como correctivos.

A continuación se detallan las localidades y barrios que presentarán suspensión del servicio de agua potable durante estos días:

Martes 9 de diciembre de 2025

Puente Aranda: Torremolinos

Los Mártires: Eduardo Santos, El Vergel

Fontibón: Marsella, Villa Alsacia (Clínica de La Paz)

Chapinero: El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte III Sector

Kennedy: Pastrana

San Cristóbal: Libertadores, Danubio, Danubio II, Diana Turbay, Arrayanes Diana Turbay Cultivos, La Fiscala Norte, La Paz, La Picota, La Picota Oriental, Los Arrayanes II, Palermo Sur, San Agustín



Miércoles 10 de diciembre de 2025

Engativá: Villa del pinar

Los Mártires: Ricaurte, La Pepita, La Sabana

Puente Aranda: Ortezal

Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal: Puerto Rico, Cerros de Oriente, Barcelona Sur, Las Lomas

Usaquén: Casablanca Suba II, Hacienda San Sebastián, Parque El Retamo y El Manzano, Cojardín

Ciudad Bolívar: Volador: Los Andes Sector 5 Nutibara, Naciones Unidas, San Joaquín Vaticano El Vergel, San Joaquín Vaticano Galpón, La Estrella Sector Lagos, Estrella del Sur, Central de Mezclas, El Mochuelo Oriental, Juan Pablo, Arabia, Villa Rosa, El Minuto de María, El Tesorito, Mirador de San Marcos, Florida Sur Alto, San Joaquín Costa Azul, Quiba, Villas de San Joaquín, Buenos Aires II, Monterrey, Republica De Venezuela, Buenos Aires III Sector, Torrelli, Villas del Progreso, El Mochuelo II, El Tesoro II, Naciones Unidas Chaparro, Alfa. Quiba: Los Andes Sector 5 Nutibara, Arabia, Cordillera del Sur, Cordillera Sur, El Tesorito, Florida Sur Alto, Villas del Progreso, El Mochuelo II, Naciones Unidas Santa Rosa, Naciones Unidas Chaparro, Tabor Altaloma, Edén Sector El Paraíso, Los Alpes, Los Alpes Sur, Bella Flor Sur, El Mirador, El Paraíso, La Esmeralda Sur, El Mirador, El Edén y Libimani, El Recuerdo Sur, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, La Torre, Bella Flor, Brisas del Volador, Mirador, Nutibara, Villas El Diamante, El Tesoro, Quiba Bajo, Cerro Colorado, La Cumbre, 8 de Diciembre. Alpes II: Cordillera del Sur, Bella Flor Sur

Kennedy: Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de la vaca I, ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita, Villa Nelly III sector, Bavaria, Calandaima, Campo Hermoso, Casa Blanca Sur, Casablanca, Castilla, Catalina, Catalina II, Chucua de La Vaca I, Chucua de La Vaca II, Chucua de La Vaca III, Ciudad de Cali, Ciudad Kennedy, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Norte, Ciudad Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Sur, Ciudad Techo II, Class, Corabastos, Dindalito, El Carmelo, El jazmín, El Paraíso Bosa, El Rubí, El Tintal III y IV, El Vergel Oriental.

Jueves 11 de diciembre de 2025

Engativá: Villa Gladys

Barrios Unidos: La Paz

Kennedy: Provivienda Oriental, Rubí

Puente Aranda: Estación Central, Los Ejidos

Suba: Santa Rosa, Potosí, Niza Sur, Niza Norte, Prado Veraniego Norte, Ciudad Jardín, Almirante Colón

San Cristóbal: Las Mercedes, San Blas II, San Pedro Santa Inés Sur, Atenas, Bello Horizonte

Usme: Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Orienta, Colmena I Pinares, Arboleda Santa Teresita, Bolonia I, Dona Liliana, Juan Rey Sur, La Cabana, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, San Rafael Usme, Tibaque Sur, Villa Diana, Yomasa, Londres

Soacha (ciudadela sucre): Bella Vista, Rincón del Lago, Buenos Aires, Los Pinos, San Rafael

Viernes 12 de diciembre de 2025

Engativá: Bella Vista Occidental

Usaquén: San José de Bavaria, Villa del Prado, Nueva Zelanda

Finalmente, a Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recomendó a los usuarios:

Llenar el tanque de reserva de la vivienda antes del corte de agua.

Consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas.

Hacer uso racional del agua, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Solicitar el servicio de carrotanques, con prioridad para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, a través de la línea Acualínea 116.