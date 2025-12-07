Colombia

Bogotá y Soacha sin agua: esta es la lista de barrios que no tendrán el servicio por 24 horas del 9 al 12 de diciembre

Las zonas afectadas deberán prepararse para la suspensión temporal del servicio, ya que la empresa recomienda almacenar agua y priorizar su uso en actividades esenciales durante el periodo de intervención

Las obras de mantenimiento buscan
Las obras de mantenimiento buscan garantizar el suministro continuo de agua y prevenir daños mayores en las redes de Bogotá - crédito Colprensa

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció que realizará una serie de obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua en diferentes sectores de la ciudad, entre el martes 9 y el viernes 12 de diciembre de 2025.

El objetivo principal de estas intervenciones es garantizar el suministro continuo de agua y minimizar riesgos de daños mayores en las tuberías y accesorios, según información oficial divulgada por el Acueducto de Bogotá.

Estos trabajos requerirán suspensiones temporales del servicio en distintas zonas, afectando a varias localidades y barrios. La mayoría de las operaciones iniciarán en horas de la mañana y tendrán una duración de entre 24 y 28 horas, dependiendo del tipo de labor programada, que incluye empates de redes, taponamientos, instalación de totalizadoras y válvulas, así como cierres por trabajos de terceros y mantenimientos tanto preventivos como correctivos.

Los cortes de agua afectarán
Los cortes de agua afectarán barrios de Puente Aranda, Los Mártires, Fontibón, Chapinero, Kennedy y San Cristóbal el 9 de diciembre - crédito Freepik

A continuación se detallan las localidades y barrios que presentarán suspensión del servicio de agua potable durante estos días:

Martes 9 de diciembre de 2025

  • Puente Aranda: Torremolinos
  • Los Mártires: Eduardo Santos, El Vergel
  • Fontibón: Marsella, Villa Alsacia (Clínica de La Paz)
  • Chapinero: El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte III Sector
  • Kennedy: Pastrana
  • San Cristóbal:
    • Libertadores, Danubio, Danubio II, Diana Turbay, Arrayanes Diana Turbay Cultivos, La Fiscala Norte, La Paz, La Picota, La Picota Oriental, Los Arrayanes II, Palermo Sur, San Agustín

Miércoles 10 de diciembre de 2025

  • Engativá: Villa del pinar
  • Los Mártires: Ricaurte, La Pepita, La Sabana
  • Puente Aranda: Ortezal
  • Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal: Puerto Rico, Cerros de Oriente, Barcelona Sur, Las Lomas
  • Usaquén:
    • Casablanca Suba II, Hacienda San Sebastián, Parque El Retamo y El Manzano, Cojardín
  • Ciudad Bolívar:
    • Volador: Los Andes Sector 5 Nutibara, Naciones Unidas, San Joaquín Vaticano El Vergel, San Joaquín Vaticano Galpón, La Estrella Sector Lagos, Estrella del Sur, Central de Mezclas, El Mochuelo Oriental, Juan Pablo, Arabia, Villa Rosa, El Minuto de María, El Tesorito, Mirador de San Marcos, Florida Sur Alto, San Joaquín Costa Azul, Quiba, Villas de San Joaquín, Buenos Aires II, Monterrey, Republica De Venezuela, Buenos Aires III Sector, Torrelli, Villas del Progreso, El Mochuelo II, El Tesoro II, Naciones Unidas Chaparro, Alfa. Haga clic aquí para ver la lista completa de barrios.
    • Quiba: Los Andes Sector 5 Nutibara, Arabia, Cordillera del Sur, Cordillera Sur, El Tesorito, Florida Sur Alto, Villas del Progreso, El Mochuelo II, Naciones Unidas Santa Rosa, Naciones Unidas Chaparro, Tabor Altaloma, Edén Sector El Paraíso, Los Alpes, Los Alpes Sur, Bella Flor Sur, El Mirador, El Paraíso, La Esmeralda Sur, El Mirador, El Edén y Libimani, El Recuerdo Sur, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, La Torre, Bella Flor, Brisas del Volador, Mirador, Nutibara, Villas El Diamante, El Tesoro, Quiba Bajo, Cerro Colorado, La Cumbre, 8 de Diciembre. Haga clic aquí para ver la lista completa de barrios.
    • Alpes II: Cordillera del Sur, Bella Flor Sur
  • Kennedy: Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de la vaca I, ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita, Villa Nelly III sector, Bavaria, Calandaima, Campo Hermoso, Casa Blanca Sur, Casablanca, Castilla, Catalina, Catalina II, Chucua de La Vaca I, Chucua de La Vaca II, Chucua de La Vaca III, Ciudad de Cali, Ciudad Kennedy, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Norte, Ciudad Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Sur, Ciudad Techo II, Class, Corabastos, Dindalito, El Carmelo, El jazmín, El Paraíso Bosa, El Rubí, El Tintal III y IV, El Vergel Oriental. Haga clic aquí para ver la lista completa de barrios.
El 10 de diciembre, localidades
El 10 de diciembre, localidades como Engativá, Usaquén, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Suba tendrán suspensión del servicio de agua - crédito Colprensa

Jueves 11 de diciembre de 2025

  • Engativá: Villa Gladys
  • Barrios Unidos: La Paz
  • Kennedy: Provivienda Oriental, Rubí
  • Puente Aranda: Estación Central, Los Ejidos
  • Suba: Santa Rosa, Potosí, Niza Sur, Niza Norte, Prado Veraniego Norte, Ciudad Jardín, Almirante Colón
  • San Cristóbal: Las Mercedes, San Blas II, San Pedro Santa Inés Sur, Atenas, Bello Horizonte
  • Usme:
    • Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Orienta, Colmena I Pinares, Arboleda Santa Teresita, Bolonia I, Dona Liliana, Juan Rey Sur, La Cabana, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, San Rafael Usme, Tibaque Sur, Villa Diana, Yomasa, Londres
  • Soacha (ciudadela sucre): Bella Vista, Rincón del Lago, Buenos Aires, Los Pinos, San Rafael
El 11 de diciembre, barrios
El 11 de diciembre, barrios de Engativá, Barrios Unidos, Kennedy, Puente Aranda, Suba, San Cristóbal, Usme y Soacha enfrentarán cortes de agua - crédito Colprensa

Viernes 12 de diciembre de 2025

  • Engativá: Bella Vista Occidental
  • Usaquén: San José de Bavaria, Villa del Prado, Nueva Zelanda

Finalmente, a Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recomendó a los usuarios:

  • Llenar el tanque de reserva de la vivienda antes del corte de agua.
  • Consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas.
  • Hacer uso racional del agua, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
  • Solicitar el servicio de carrotanques, con prioridad para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, a través de la línea Acualínea 116.

