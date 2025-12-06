Colombia

Icetex anuncia calendario para renovar financiación en 2026 y condonar intereses por mora

La entidad que brinda créditos educativos actualizó su cronograma de trámites para el próximo año y mantiene abiertas opciones para sus beneficiarios


Icetex abrió el proceso de trámites para quienes cuentan con crédito educativo y habilitó alternativas para regularizar deudas en 2026 - crédito Johan Largo/Infobae

Más de 100.000 estudiantes con créditos educativos del Icetex están llamados a renovar su financiación para el primer semestre de 2026.

Esta gestión constituye el principal aviso de la entidad y resulta indispensable para asegurar la continuidad del apoyo financiero que se consigna semestre a semestre.

¿Cómo renovar crédito con el Icetex?

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior precisó que el proceso debe completarse antes del 6 de marzo de 2026 a través de su portal web www.icetex.gov.co, en la opción “Renovación del crédito”, donde los beneficiarios actualizan sus datos y presentan el formulario diligenciado por la institución de educación superior en la que se encuentran matriculados.

De acuerdo con Álvaro Urquijo, presidente de la entidad, “Pensando en 2026, es muy importante tener claro a quienes la entidad debe cubrir sus matrículas y qué recursos debe destinar para cumplir con ese compromiso. Cumpliendo con este proceso de renovación será la forma en que la entidad garantiza el giro por matrícula en primer semestre del año entrante”.

El funcionario puntualizó que la identificación de quienes requieren la cobertura de matrícula para seguir con sus estudios en el 2026 resulta fundamental para:

  • Proyectar el presupuesto.
  • Asegurar los recursos.
  • Evitar interrupciones en los apoyos.

Las renovaciones quedan habilitadas ya en la página oficial y exigen la verificación o actualización de información y la confirmación de la matrícula vigente.

La entidad adscrita al Ministerio de Educación publica semestre a semestre el calendario de fechas para que los estudiantes activos realicen los trámites requeridos y mantengan vigente su proceso con universidades, corporaciones e institutos.


La entidad financiera publicó las fechas clave para estudiantes que deben actualizar su información y puso a disposición programas de alivio económico - crédito Icetex

Además, se ofrece facilidades de pago y alternativas para quienes presentan dificultades, por lo que resulta fundamental estar al día y así evitar contratiempos o suspensiones.

Icetex condonará intereses de créditos en mora

En paralelo al proceso de renovación, la entidad mantiene activa la Jornada de Soluciones dirigida a todos los beneficiarios que presentan dificultades en el pago de su crédito educativo, sean parte de la cartera activa, castigada o de fondos en administración bajo políticas del Icetex, con mora superior a 31 días.

Esta jornada, vigente hasta el 20 de diciembre de 2025, ofrece la oportunidad de celebrar acuerdos de pago e ingresar al beneficio de condonación de hasta el 100% de los intereses corrientes vencidos y moratorios.

La gestión de esta oportunidad puede realizarse desde cualquier lugar del país a través de la sección “Jornada de Soluciones”, disponible en la página www.icetex.gov.co, donde están habilitados tanto los canales telefónicos como los digitales, brindando acompañamiento personalizado.

Las personas que se encuentran en situación de mora superior a un mes tienen, según la entidad, la opción de acordar pagos que permitan normalizar su obligación y eliminar la totalidad de los intereses causados por retrasos.

Icetex informó que, en las primeras dos semanas de la jornada, cerca de 12.000 estudiantes accedieron a acuerdos de pago, lo que representa una expectativa de condonación de $18.365 millones en intereses vencidos y de mora, siempre y cuando el beneficiario cumpla el acuerdo firmado.


Los usuarios de Icetex tendrán nuevas fechas para cumplir con la renovación de su crédito y pueden acceder a beneficios diseñados para facilitar el pago - crédito Icetex

Las dos alternativas, renovación y condonación, responden a las necesidades de los usuarios. Por un lado, la renovación garantiza la continuidad de los estudios para los más de 100.000 beneficiarios activos. Por el otro, la Jornada de Soluciones habilita opciones de alivio económico para 98.000 beneficiarios en mora que enfrentan dificultades.

La instrucción de Icetex es que todo el trámite se lleve a cabo únicamente a través del portal institucional; no existen gestores externos ni pagos a terceros autorizados.

Para acceder a los beneficios, el usuario debe ingresar antes del 20 de diciembre, localizar el banner respectivo, comunicarse por los medios ofrecidos y formalizar un acuerdo.

La condonación es aplicable a los intereses vencidos generados hasta la fecha en la que se establezca y ejecute el compromiso, no al valor del capital.


El más reciente calendario de Icetex incluye opciones para quienes buscan renovar la financiación de sus estudios y condonación de intereses por mora - crédito Icetex

El Icetex llama a los beneficiarios en etapa de amortización con mora a no dejar pasar la oportunidad y completar la gestión para sanear sus obligaciones.

