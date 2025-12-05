Colombia

Súper Astro Sol y Luna: jugada ganadora y resultados de los últimos sorteos

Como todos los viernes, la lotería colombiana difundió la combinación ganadora del primer sorteo del día

Guardar
Super Astro realiza dos sorteos
Super Astro realiza dos sorteos al día (Infobae)

¿Participó en la lotería del Super Astro Sol y Luna y quiere saber si resultó ganador? Aquí están los resultados de su más reciente sorteo.

Fecha: viernes 5 de diciembre 2025.

Tipo de sorteo: Astro Sol.

Combinación ganadora: 2 8 3 3.

Signo: Escorpion.

Resultado Super Astro Luna

Tipo de sorteo: Astro Luna.

Combinación ganadora: 4 1 3 8.

Signo: Geminis.

A qué hora se juega Super Astro

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.

El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Qué necesito para cobrar un premio en Super Astro

Para cobrar un premio en Super Astro, debes presentar documentos que varían según el monto del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario):

Para premios menores a 48 UVT (aproximadamente $2.259.120 pesos), debes entregar el tiquete original debidamente diligenciado, el documento de identidad original y una copia ampliada al 150%. Estos premios suelen pagarse en puntos de venta autorizados como Su Red o Supergiros.

Para premios entre 48 y 181 UVT (entre $2.259.120 y $8.518.765 aproximadamente), además de lo anterior, debes diligenciar un formato SIPLAFT (Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos), que encontrarás en el punto de venta.

Para premios mayores a 181 UVT (más de $8.518.765), debes presentar los documentos anteriores más una certificación bancaria a nombre del ganador con una antigüedad no mayor a 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Es fundamental que el tiquete original esté en buen estado, sin tachones ni enmendaduras y que la copia del documento de identidad sea legible.

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios del Super Astro (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo ganar el Super Astro?

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Super Astro?

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super AstroAstro SolAstro Lunacolombia-loteriasnoticias

Más Noticias

Chontico Día y Noche, resultados último sorteo hoy 5 de diciembre

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día y Noche, resultados

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 6 de diciembre

Conoce con antelación los cortes de luz que se llevarán a cabo en tu localidad

Cortes de la luz en

Andrés Guerra aceptó liderar la lista del Centro Democrático a la Cámara de Representantes: “Mi mejor momento político”

El ex precandidato presidencial aseguró que asumirá el nuevo reto electoral, esperando entregar resultados al partido y al expresidente Álvaro Uribe

Andrés Guerra aceptó liderar la

Benedetti desató polémica por vincular la clasificación al mundial con la política de izquierda: “No apoye la muerte”

El ministro del Interior afirmó que la selección solo llegó al mundial gracias a los gobiernos progresistas; sin embargo, esto resulta contradictorio, ya que Gustavo Petro es el primer presidente de izquierda en la historia del país

Benedetti desató polémica por vincular

Muertes en pacientes con enfermedades raras crecieron abruptamente en el último trimestre: Fecoer pide plan de choque inmediato

Diego Gil, director de Fecoer, explicó a Infobae Colombia que el aumento “prende alarmas sobre una crisis silenciosa” y evidencia un deterioro acelerado en la atención que “ya empezó a traducirse en pérdidas de vidas evitables”

Muertes en pacientes con enfermedades
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: indígenas expulsaron a presuntos

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

Tres indígenas fueron secuestrados por hombres armados en Totoró, Cauca: esto se sabe

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

ENTRETENIMIENTO

Esta es la fórmula secreta

Esta es la fórmula secreta que según Davo hace imparable a Luis Díaz y tiene que ver con la icónica canción ‘La Quemona’

Cazzu ‘prendió’ el Movistar Arena en Bogotá al cantar reconocido vallenato y una balada de Shakira: así fue si presentación

El Excel de infieles podría meterle en líos legales y una abogada reveló cuáles son las únicas listas donde sí puede “stalkear” personas en Colombia

Estas son las series de moda en Netflix Colombia hoy

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Deportes

Hora y dónde ver el

Hora y dónde ver el Gran Premio de Abu Dhabi en Colombia: final de película por el título de la Fórmula 1

Así va la reclasificación de la Liga BetPlay: Nacional y Medellín se juegan el cupo a la Copa Libertadores

La Dimayor castigó más a Atlético Nacional que a Medellín por la pelea de sus jugadores: vea las sanciones

Luis Fernando Suárez advierte a Colombia en el Mundial 2026: “Se peca por desconocimiento o miramos por encima del hombro”

La selección Colombia tendría listos los partidos amistosos para marzo de 2026: estos serían los rivales