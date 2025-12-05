Los sabotajes tecnológicos en vuelos “ponen en riesgo a la región” tras alertas de EE. UU. sobre Venezuela, alertó la ministra de Transporte

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, advierte sobre los riesgos que representan los sabotajes tecnológicos y la interrupción del espacio aéreo venezolano para la seguridad de la aviación regional - crédito Colprensa y Leonardo Fernández/Reuters

El cierre del espacio aéreo venezolano y las alertas emitidas por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos han generado preocupación en Colombia por la seguridad de la aviación y la conectividad regional.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó las alertas de EE. UU. como políticamente motivadas y advirtió sobre el riesgo que representan las interferencias tecnológicas en los vuelos.

“Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite. Creo que aquí debe haber un pronunciamiento, ojalá hoy, de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) y de instancias internacionales. Hacer un sabotaje tecnológico a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen. Eso no podemos permitirlo. La comunidad internacional no puede permitirlo. Hoy es Venezuela; mañana podría ser Colombia o cualquier otro país del mundo”, afirmó la funcionaria.

Por su parte, el director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, rechazó la incertidumbre generada sobre la soberanía del espacio aéreo venezolano y explicó las medidas que se han tomado para garantizar la seguridad de los vuelos.

Interrupción del espacio aéreo venezolano tras las medidas impuestas por Estados Unidos, que han generado cancelaciones y riesgos en la navegación aérea de la región - crédito FlightRadar

“Nosotros, la Aeronáutica Civil, rechazamos contundentemente las manifestaciones de incertidumbre sobre la soberanía del espacio aéreo venezolano. Ayer nos reunimos y hemos estado en constantes reuniones con todas las aerolíneas. Primero con Avianca y Latam, luego con Wingo y nuestra aerolínea Satena. Ayer nos informaron que, debido a reportes que indicaban que no había condiciones para volar, no suspendieron los vuelos, pero permanecen pendientes a que el espacio aéreo venezolano recupere condiciones seguras para operar”, detalló Martínez.

Como consecuencia de las interferencias identificadas como jamming y spoofing, varias aerolíneas han suspendido temporalmente sus operaciones hacia Venezuela.

Satena, la última compañía colombiana que mantenía vuelos hacia Valencia, anunció la interrupción de sus servicios tras recibir “reportes confirmados de interferencias en los sistemas de navegación satelital utilizados por las aeronaves”.

La ministra Rojas insistió en la urgencia de que la comunidad internacional actúe para evitar que bloqueos aéreos con fines políticos se repitan en otros países de la región. “Es muy importante hacer todo lo posible para que no se bloquee el espacio aéreo, en este caso, de Venezuela. Pero en cualquier momento podría ser el nuestro”, concluyó.

A pesar de las restricciones y la incertidumbre derivadas de las fallas en la navegación aérea en el espacio venezolano, el sector aéreo colombiano mantiene un escenario positivo de crecimiento.

La Administración de Donald Trump emitió alertas que suspendieron temporalmente los vuelos hacia Venezuela, citando riesgos para la navegación aérea - crédito Kevin Lamarque/Reuters

Según el más reciente informe de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata), la capacidad aérea internacional aumentará un 3,6 % durante diciembre y enero, mientras que el mercado doméstico proyecta un crecimiento del 6,8 %.

El informe de la Iata resalta que, aunque rutas emblemáticas como Bogotá–Madrid y Bogotá–Miami podrían experimentar una leve contracción respecto a 2024, el balance general evidencia que los viajes internacionales no solo se mantienen, sino que crecen incluso en medio de las alertas sobre la navegación aérea en la región.

El aeropuerto El Dorado de Bogotá movilizó 45,8 millones de pasajeros en 2024, consolidándose como el principal punto de conexión aérea del país.

El crecimiento internacional se concentra especialmente en rutas hacia Panamá y México, que registran los mayores incrementos de capacidad.

Terminal aérea de Bogotá, El Dorado, principal punto de conexión del país, que movilizó 45,8 millones de pasajeros en 2024 pese a las restricciones en la región - crédito Aeropuerto El Dorado

Para diciembre, la ruta Bogotá–Monterrey aumentará su oferta en 288 %, mientras que Bogotá–Guadalajara lo hará en 147 %. En enero, uno de los mayores saltos se prevé en Bogotá–Toronto, con un crecimiento del 174 % en sillas disponibles.

El dinamismo también se refleja en rutas menos tradicionales: Bogotá–Tampa ofrecerá más de 10.400 sillas, Cartagena–Ciudad de México tendrá cerca de 10.000 y Cali–Ciudad de México alcanzará las 9.000. En Sudamérica, la ruta Bogotá–Córdoba (Argentina) llegará a 11.000 sillas solo en diciembre.

En el mercado interno, la tendencia es igualmente positiva. Para diciembre se prevé un aumento del 5,7 % en la oferta de sillas respecto al año anterior, y para enero el crecimiento proyectado es del 6,8 %.

Las rutas Bogotá–Medellín y Bogotá–Cali lideran este incremento, con saltos de entre 11 % y 16 %, mientras que destinos como Puerto Gaitán, Santa Marta y Villavicencio ganan relevancia en plena temporada alta.