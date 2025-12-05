Los destinos más destacados para celebrar el Día de las Velitas al estilo antioqueño

Fiesta de las velitas en Colombia - crédito salamina.com y avelicafe/TikTok

La celebración de la Noche de Velitas es una de las más importantes en Colombia, y la que da inicio al ambiente de festividad decembrino.

Como se trata de un fiesta celebrada por casi todos los colombianos, pero con orígenes religiosos, el departamento de Antioquia se ha consolidado como uno de los puntos en los que la experiencia es más cautivadora para viajeros.

En varios municipios, la tradición de encender velas y faroles transforma el pueblo entero en un escenarios de luz y color. Más allá de la simple reunión familiar, esta festividad convierte las calles y plazas en espacios de encuentro comunitario, con un despliegue de creatividad y fervor popular.

Así se celebra el Día de las Velitas en Concepción, Antioquia - crédito avelicafe/TikTok

Estos son los pueblos antioqueños que destacan en la Noche de Velitas

Entre los destinos que destacan por la intensidad y belleza de sus celebraciones, de acuerdo con un listado que publicó el medio Bésame, Santa Fe de Antioquia sobresale por su atmósfera colonial.

Según la medición del medio, las calles empedradas y los balcones antiguos de este municipio se llenan de faroles y procesiones, y generan un espectáculo visual que atrae tanto a locales como a visitantes.

La tradición de los alumbrados en Santa Fe de Antioquia se ha convertido en un referente regional, donde la arquitectura histórica se fusiona con la luz cálida de las velas.

En estas ubicaciones se celebra la Noche de las Velitas, en Santa Fe de Antioquia - crédito captura de Pantalla redes sociales

Pero en los cinco mejores lugares para vivir la Noche de Velitas, el municipio de Jardín ocupa un lugar privilegiado. Reconocido como uno de los pueblos más bonitos de Colombia, Jardín se distingue por la iluminación de su plaza central, donde cada esquina se engalana con velitas, creando un ambiente festivo y acogedor.

La plaza se convierte en el epicentro de la celebración, reuniendo a familias y turistas en torno a la tradición.

Por su parte, Jericó ofrece una experiencia más íntima y tranquila. Las casas multicolores y los faroles encendidos en las calles generan una atmósfera especial, ideal para quienes buscan una celebración menos concurrida pero igualmente significativa. Durante la Navidad, Jericó resalta por la armonía entre su arquitectura y la iluminación, y se convierte en un destino atractivo para quienes valoran la serenidad y el encanto tradicional.

En las cercanías del Valle de San Nicolás, El Retiro se caracteriza por su enfoque familiar en la Noche de Velitas. El parque principal se llena de música y faroles artesanales, mientras el entorno montañoso aporta un aire acogedor a la festividad.

En Jericó, las familias sacan miles de luminarias en la noche de las velitas, el 7 de diciembre - crédito Gobernación Municipal de Jericó

La comunidad participa activamente en la decoración y en la organización de actividades, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la identidad local.

Finalmente, el municipio de Concepción destaca como uno de los pueblos coloniales mejor conservados de Antioquia. Durante la Noche de Velitas, las fachadas blancas y los balcones de madera se iluminan con luces y velas, resaltando el encanto antiguo del lugar.

La conservación arquitectónica y la dedicación de sus habitantes convierten a Concepción en un destino imprescindible para quienes desean experimentar la tradición en un entorno auténtico.

La Historia de la Noche de las Velitas

La Noche de Velitas marca el inicio de la temporada navideña en Colombia cada 7 de diciembre, cuando millones de personas encienden velas y faroles como parte de una tradición que combina raíces religiosas y celebraciones familiares.

Esta costumbre, que comenzó en 1854 tras la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción por el papa Pío IX, se consolidó cuando los fieles iluminaron calles y hogares, dando origen a una de las festividades más emblemáticas del país.

Villa de Leyva tiene el festival de las luces en el que las calles y los balcones se adornan - Crédito terraturviajes.com

El impacto comercial de la fecha es notable: productos como velas, faroles, luces y decoraciones navideñas registran un aumento significativo en ventas, y los emprendimientos adaptan su oferta con faroles artesanales, combos navideños y participación en ferias nocturnas.

Según Clara Inés Pardo, docente de la Universidad del Rosario, citada por La República, “los emprendimientos aprovechan esta fecha para incrementar ventas y visibilidad, adaptando su oferta a la celebración”.

En los hogares, la tradición de encender velas se acompaña de reuniones familiares, preparación de alimentos típicos como natilla y buñuelos, y recorridos por alumbrados urbanos.