Colombia

Los destinos más destacados para celebrar el Día de las Velitas al estilo antioqueño

Cinco municipios antioqueños ofrecen una experiencia de tradición y ambiente festivo, que hacen de la noche del

Guardar
Fiesta de las velitas en
Fiesta de las velitas en Colombia - crédito salamina.com y avelicafe/TikTok

La celebración de la Noche de Velitas es una de las más importantes en Colombia, y la que da inicio al ambiente de festividad decembrino.

Como se trata de un fiesta celebrada por casi todos los colombianos, pero con orígenes religiosos, el departamento de Antioquia se ha consolidado como uno de los puntos en los que la experiencia es más cautivadora para viajeros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En varios municipios, la tradición de encender velas y faroles transforma el pueblo entero en un escenarios de luz y color. Más allá de la simple reunión familiar, esta festividad convierte las calles y plazas en espacios de encuentro comunitario, con un despliegue de creatividad y fervor popular.

Así se celebra el Día de las Velitas en Concepción, Antioquia - crédito avelicafe/TikTok

Estos son los pueblos antioqueños que destacan en la Noche de Velitas

Entre los destinos que destacan por la intensidad y belleza de sus celebraciones, de acuerdo con un listado que publicó el medio Bésame, Santa Fe de Antioquia sobresale por su atmósfera colonial.

Según la medición del medio, las calles empedradas y los balcones antiguos de este municipio se llenan de faroles y procesiones, y generan un espectáculo visual que atrae tanto a locales como a visitantes.

La tradición de los alumbrados en Santa Fe de Antioquia se ha convertido en un referente regional, donde la arquitectura histórica se fusiona con la luz cálida de las velas.

En estas ubicaciones se celebra
En estas ubicaciones se celebra la Noche de las Velitas, en Santa Fe de Antioquia - crédito captura de Pantalla redes sociales

Pero en los cinco mejores lugares para vivir la Noche de Velitas, el municipio de Jardín ocupa un lugar privilegiado. Reconocido como uno de los pueblos más bonitos de Colombia, Jardín se distingue por la iluminación de su plaza central, donde cada esquina se engalana con velitas, creando un ambiente festivo y acogedor.

La plaza se convierte en el epicentro de la celebración, reuniendo a familias y turistas en torno a la tradición.

Por su parte, Jericó ofrece una experiencia más íntima y tranquila. Las casas multicolores y los faroles encendidos en las calles generan una atmósfera especial, ideal para quienes buscan una celebración menos concurrida pero igualmente significativa. Durante la Navidad, Jericó resalta por la armonía entre su arquitectura y la iluminación, y se convierte en un destino atractivo para quienes valoran la serenidad y el encanto tradicional.

En las cercanías del Valle de San Nicolás, El Retiro se caracteriza por su enfoque familiar en la Noche de Velitas. El parque principal se llena de música y faroles artesanales, mientras el entorno montañoso aporta un aire acogedor a la festividad.

En Jericó, las familias sacan
En Jericó, las familias sacan miles de luminarias en la noche de las velitas, el 7 de diciembre - crédito Gobernación Municipal de Jericó

La comunidad participa activamente en la decoración y en la organización de actividades, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la identidad local.

Finalmente, el municipio de Concepción destaca como uno de los pueblos coloniales mejor conservados de Antioquia. Durante la Noche de Velitas, las fachadas blancas y los balcones de madera se iluminan con luces y velas, resaltando el encanto antiguo del lugar.

La conservación arquitectónica y la dedicación de sus habitantes convierten a Concepción en un destino imprescindible para quienes desean experimentar la tradición en un entorno auténtico.

La Historia de la Noche de las Velitas

La Noche de Velitas marca el inicio de la temporada navideña en Colombia cada 7 de diciembre, cuando millones de personas encienden velas y faroles como parte de una tradición que combina raíces religiosas y celebraciones familiares.

Esta costumbre, que comenzó en 1854 tras la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción por el papa Pío IX, se consolidó cuando los fieles iluminaron calles y hogares, dando origen a una de las festividades más emblemáticas del país.

Villa de Leyva tiene el
Villa de Leyva tiene el festival de las luces en el que las calles y los balcones se adornan - Crédito terraturviajes.com

El impacto comercial de la fecha es notable: productos como velas, faroles, luces y decoraciones navideñas registran un aumento significativo en ventas, y los emprendimientos adaptan su oferta con faroles artesanales, combos navideños y participación en ferias nocturnas.

Según Clara Inés Pardo, docente de la Universidad del Rosario, citada por La República, “los emprendimientos aprovechan esta fecha para incrementar ventas y visibilidad, adaptando su oferta a la celebración”.

En los hogares, la tradición de encender velas se acompaña de reuniones familiares, preparación de alimentos típicos como natilla y buñuelos, y recorridos por alumbrados urbanos.

Temas Relacionados

Pueblos antioqueños7 diciembreFiesta Inmaculada ConcepciónTurismoDía de las VelitasNoche de las VelitasColombia-Noticias

Más Noticias

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: siga la conformación de los grupos desde Colombia

La Copa del Mundo prendió motores: La Tricolor jugará ante Portugal y Uzbekistán en el grupo K del Mundial de Norteamérica 2026

Sorteo del Mundial 2026 EN

Bogotá reforzará controles y sanciones por almacenamiento, venta y uso de pólvora en diciembre: esta sería la multa

El decreto 598 de 2025 unifica normas y restringe el acceso a productos pirotécnicos, imponiendo sanciones económicas y controles a establecimientos, con especial atención a la prevención de accidentes en menores

Bogotá reforzará controles y sanciones

Portugal vs. Colombia, el inédito duelo en la historia de los mundiales que se vivirá en el 2026: este es el perfil de la selección lusa

Los dirigidos por Roberto Martínez quieren lograr su primera corona mundialista en la historia, y para ello contarán con un grupo de estrellas destacadas

Portugal vs. Colombia, el inédito

Patrullera contó lo sucedido luego del rescate de un menor que se estaba ahogando en una piscina en Antioquia: “Con celular y todo, yo estaba era intentando salvar la vida de la niña”

La protagonista de esta historia que terminó con un final feliz es la uniformada Steffany Zapata, adscrita al Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia en el municipio de La Pintada

Patrullera contó lo sucedido luego

Yeferson Cossio recordó a su papá con conmovedora foto de los últimos días que compartieron juntos

El creador de contenido mostró en redes una imagen inédita de momentos íntimos con su padre, que generómensajes de apoyo y empatía entre sus fans

Yeferson Cossio recordó a su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio recordó a su

Yeferson Cossio recordó a su papá con conmovedora foto de los últimos días que compartieron juntos

Ornella Sierra aviva rumores de embarazo tras publicación con contundente mensaje: “Nuevo integrante”

“La noche era lo más horrible”: Miguel Ayala revela los detalles más duros de su secuestro y cómo vivió el rescate del Gaula

Vanessa Pulgarín sorprendió al aparecer en silla de ruedas después de su paso por Miss Universe: “Un dolor muy fuerte”

Claudia Lozano, de Noticias Caracol, confiesa que pensó en morir durante su hospitalización: “Ya no quería más”

Deportes

Sorteo del Mundial 2026 EN

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: siga la conformación de los grupos desde Colombia

Portugal vs. Colombia, el inédito duelo en la historia de los mundiales que se vivirá en el 2026: este es el perfil de la selección lusa

Así fue el emotivo homenaje de la hinchada del Junior a “el Pibe” Valderrama: “Se pasaron de calidad”

Dimayor definió fecha y hora de la última fecha de los cuadrangulares semifinales: Junior y Nacional definen el último finalista

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 13 de la Bundesliga