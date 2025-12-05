Colombia

Juan Carlos Pinzón participará en eventual consulta interna de la derecha para las elecciones en 2026: “Colombia necesita un candidato fuerte”

El aspirante presidencial que postularán los partidos Oxígeno y ADA presentará la documentación ante el CNE, pero busca una gran coalición para los comicios del próximo año

Un grupo de empresarios firmó
Un grupo de empresarios firmó una carta solicitando a Juan Carlos Pinzón asumir una candidatura presidencial - crédito uan Carlos Pinzón Bueno/Facebook

En la mañana del viernes 5 de diciembre de 2025, el exministro de Defensa y hoy precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón anunció su intención de participar en una consulta interpartidista que definiría a un solo candidato para disputar las elecciones presidenciales de 2026.

En una publicación hecha en su cuenta de X, el exembajador de Colombia en Estados Unidos sostuvo que su decisión fue respaldada por los partidos Oxígeno y Alianza Democrática Alternativa (ADA), colectividades que avalaron su candidatura y que presentarán ante el Consejo Nacional Electoral la documentación formal para oficializar su participación en el proceso electoral que se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026.

“Oficializo mi intención de participar en la gran consulta popular interpartidista del 8 de marzo. En acuerdo con los partidos que avalan y co-avalán mi candidatura, Oxígeno y ADA, presentarán oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral la carta de intención para participar en la Consulta Popular Interpartidista del 8 de marzo de 2026”, escribió Pinzón.

Adicionalmente, el precandidato destacó que el objetivo esencial de este ejercicio político es “construir una Gran Coalición Democrática, que defienda el orden, la seguridad, la democracia, las instituciones, y proteja los derechos de nuestras familias”.

Según explicó, la consulta resulta “indispensable” en el momento actual del país, dado que, en palabras de Pinzón, “Colombia necesita un candidato fuerte, legítimo, respaldado por la mayoría de los ciudadanos. Un liderazgo capaz de ganar en primera vuelta y de cerrar definitivamente el camino al continuismo y a quienes pretenden imponer en Colombia una narco-régimen que amenaza con destruir nuestro país”.

La preocupación por la unidad nacional y el llamado a la cohesión política fueron reiterados en su mensaje.

“Los colombianos quieren unidad. Los colombianos quieren un rumbo claro. Este es el momento de unirnos. Aquí está clara mi voluntad y mi decisión. Unámonos por Colombia”, puntualizó.

