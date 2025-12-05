Aerocivil confirma negociación con aerolíneas venezolanas para nuevos vuelos a Caracas: “Se van a mantener los precios”

Varias aerolíneas suspendieron temporalmente sus vuelos a Caracas ante fallas en los sistemas de navegación y las advertencias internacionales - crédito Reuters y Aerocivil

La crisis en la conectividad aérea entre Colombia y Venezuela se intensifica tras la suspensión de vuelos de varias aerolíneas internacionales y locales.

En respuesta, la Aeronáutica Civil de Colombia anunció que mantiene negociaciones con compañías venezolanas, como Laser, Avior y Turpial, con el objetivo de garantizar alternativas de viaje y evitar aumentos en los precios de los pasajes.

“El Gobierno ha dejado claro que rechazamos inminentemente que las aerolíneas puedan aumentar el costo del pasaje aprovechándose de la situación que tenemos en este momento”, aseguró el director de la Aeronáutica Civil, Luis Fernando Martínez, quien agregó que los costos se mantendrán “igual a como venían”.

La suspensión de vuelos se ha visto impulsada por fallas en los sistemas de navegación satelital en Venezuela. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) de ese país informó que Wingo y su matriz, Copa Airlines, podrían retomar operaciones en un plazo de 48 horas, luego de cancelar vuelos hacia Caracas el jueves y viernes pasados.

Un avión de Laser Airlines en el aeropuerto de Caracas, cuya operación hacia España y otros destinos se ha suspendido temporalmente por causas de fuerza mayor - crédito Laser Airlines

Por su parte, la aerolínea española Plus Ultra extendió hasta el 9 de diciembre la suspensión de sus vuelos hacia Venezuela, siguiendo la recomendación de la Agencia Española de Seguridad Aérea (Aesa) de evitar sobrevolar el espacio aéreo del aeropuerto de Maiquetía.

La raíz de la crisis se remonta al 21 de noviembre, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos recomendó extremar precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante una “situación potencialmente peligrosa”.

Esta advertencia coincidió con el despliegue militar de EE. UU. en aguas del Caribe, cerca de territorio venezolano, considerado por Caracas como un intento de desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro. Como consecuencia, varias aerolíneas, entre ellas Satena, Wingo y Copa Airlines, suspendieron sus operaciones hacia Venezuela.

El impacto de estas decisiones también se refleja en la suspensión de vuelos de Laser entre Caracas y Madrid hasta el ocho de diciembre por “causa de fuerza mayor”, así como en la revocación de permisos a compañías como Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, acusadas por el Inac de “sumarse a acciones de terrorismo” promovidas por Estados Unidos.

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó negociaciones con Laser, Avior y Turpial para aumentar vuelos entre Colombia y Venezuela - crédito @Aerocivil/X

A través de su cuenta en X, la Aeronáutica Civil informó que, junto con la Cancillería y las aerolíneas venezolanas, trabaja en acuerdos para “ampliar la oferta de vuelos entre Colombia y Venezuela”, buscando “fortalecer la conectividad y brindar más alternativas a los viajeros” en medio de lo que se considera la mayor crisis aérea entre ambos países en los últimos años.

Pronunciamiento de la Ministra de Transporte

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se pronunció sobre las alertas y restricciones de vuelos hacia Venezuela, señalando que se están produciendo señales engañosas y ciberataques que afectan los equipos de posicionamiento y GPS de las aeronaves.

“Un saboteo tecnológico a una operación aérea es un crimen. Eso ya sobrepasa cualquier límite. Aquí debe haber un pronunciamiento de la Oaci y de instancias internacionales, porque hacer un saboteo a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen”, aseguró Rojas.

La ministra advirtió que este tipo de situaciones no pueden permitirse ni con Venezuela ni con ningún otro país. “Hoy es Venezuela, mañana podría ser Colombia o cualquier otro país del mundo”, indicó.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, advierte sobre los riesgos que representan los sabotajes tecnológicos y la interrupción del espacio aéreo venezolano para la seguridad de la aviación regional - crédito Colprensa y Leonardo Fernández/Reuters

Ante la tensión, varias aerolíneas decidieron suspender temporalmente sus operaciones hacia Venezuela. Copa Airlines extendió hasta el 12 de diciembre la suspensión de sus vuelos desde y hacia Caracas, mientras evalúa “las condiciones que garanticen la seguridad operacional”.

Wingo y Satena adoptaron medidas preventivas similares, señalando que las intermitencias en las señales de navegación representan un riesgo para la operación. Boliviana de Aviación también suspendió sus vuelos ante reportes de inestabilidad en los sistemas de navegación, con el objetivo de mantener sus estándares de seguridad.