Westcol boleteó a Juan David Tejada por su labor como papá y reveló qué piensa que pasará con Aida Victoria Merlano

La reacción de Juan David Tejada ante la crítica de WestCol por su hijo con Aida Victoria Merlano divide a los fans - crédito @westcol / Instagram

El reciente encuentro entre Westcol y Juan David Tejada ha generado una ola de reacciones en redes sociales, impulsando los nombres de ambos influencers a las principales tendencias digitales.

El motivo central de la controversia radica en la relación pasada de ambos con Aida Victoria Merlano y, especialmente, en la polémica sobre la supuesta falta de responsabilidad de Tejada respecto a su hijo con la reconocida creadora de contenido, un tema que ha sido ampliamente debatido en el entorno mediático las últimas semanas.

Sin embargo, la situación volvió a ser relevante en las últimas horas porque Westcol invitó a “el agropecuario” a participar de su nuevo proyecto La mansión de los streamers, que será el espacio en el que les enseñará a veinte creadores de contenido todo sobre el mundo del stream.

De acuerdo con la explicación del influencer paisa, por siete días consecutivos las personalidades del mundo digital estarán inmersos en la formación para volverse competencia dentro del universo de las transmisiones en vivo y el día a día se podrá ver en directo a través del canal de Westcol en la plataforma Kick.

El comentario de WestCol sobre Juan David Tejada y la paternidad con Aida Victoria Merlano se vuelve viral - crédito @westcol/IG

En medio de la presentación de los participantes hubo un momento que está siendo viral en las redes sociales y fue cuando Luis Fernando Villa Álvarez (nombre de pila de Westcol) leyó un mensaje anónimo dirigido a Juan David Tejada, en el que se le criticaba por mostrarse activo en redes sociales y participar en diversos proyectos, pero no por cuidar a sus hijos, incluido el que tiene con Aida Victoria Merlano.

El streamer antioqueño expresó su sorpresa ante la contundencia del comentario: “El agropecuario en todos lados, menos en la casa respondiendo por sus hijos”, dijo Westcol, mientras leía una hoja e indicaba que se trataba de uno de los comentarios que dejaron los seguidores del proyecto.

Esta intervención provocó una reacción inmediata entre los presentes, los cuales bromearon sobre la posibilidad de que la propia Aida Victoria hubiera escrito el mensaje, se burlaron y también llegaron a preguntar en tono jocoso: “¿Cuánto habrá pagado Aida por eso?”.

Ante la situación, la actitud de Juan David Tejada fue de aparente tranquilidad, lo que ha dividido opiniones en las plataformas sociales, ya que algunos usuarios consideran que su reacción fue adecuada para no mostrar afectación, pero otros indicaron que esa sería la poca importancia que le da al tema.

Westcol reaccionó a los comentarios negativos que le lanzaron a Juan David Tejada por situación con Aida Victoria Merlano - crédito @rechismes/IG

Mientras que un grupo de personas han elogiado a Westcol por abordar públicamente un tema que ha sido motivo de debate en la polémica entre Tejada y Aida Victoria Merlano.

La viralización de los clips del encuentro ha intensificado la discusión sobre la responsabilidad parental y la exposición de asuntos personales en el ámbito digital y Westcol al finalizar la jornada de iniciación de su nuevo proyecto, dedicó unas palabras sobre lo que piensa respecto a la participación de Tejada.

"Al agropecuario no le escribieron cosas muy buenas que digamos. Recibió un poco de hate, se podría decir. Sabemos que el agropecuario tiene una historia...“, indicó el streamer.

Pero después se refirió a la relación que él tiene actualmente con Aida Victoria Merlano y lo que podría ocurrir tras haber tomado la decisión de incluir al papá de su hijo en el proyecto.

“Yo aquí, personalmente, voy a decir algo y lo voy a confesar. Yo tengo mucha relación, bueno, en realidad no tengo mucha relación, pero tengo una buena relación con Aída, no estoy mal con ella. Y no sé hasta qué momento, huevón, eso pueda cambiar con el agropecuario aquí“, expresó entre risas Westcol.

Anuncian colaboración profesional entre Westcol y Juan David Tejada en el mismo reality - crédito redes sociales

La decisión de trabajar juntos no fue casual, pues Westcol explicó que fue él quien propuso la inclusión de “El agropecuario” en el proyecto, argumentando que su presencia era esencial para el equipo.

“Antes de que digan cualquier cosa, yo personalmente fui el que le dije a Carlos (mánager) que quería que El agropecuario estuviera en La mansión porque siento que era lo único que faltaba, un agropecuario, y para que vea cómo nosotros nos tomamos la vida”, mjencionó el streamer paisa.