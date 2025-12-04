“Usted es un patán”: María José Pizarro ‘estalló’ contra Jota Pe Hernández por llamarla “hipócrita” y cuestionarla

El senador Jota Pe Hernández señaló a María José Pizarro de haberlo llamado "matón" - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La sesión plenaria del Senado que se llevó a cabo el 3 de diciembre de 2025 se convirtió en un escenario de peleas, insultos y señalamientos entre congresistas. Primero, el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda Castro y la congresista y también aspirante a la Presidencia de la República Paloma Valencia se enfrentaron; luego, la senadora María José Pizarro y el congresista Jota Pe Hernández pasaron a ser los protagonistas.

La discusión empezó cuando Cepeda hizo señalamientos contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, que fue condenado por tener nexos con el paramilitarismo. Su crítica molestó a la senadora Valencia que, en medio de controversia, hizo un comentario polémico contra el congresista: “No me vaya a mandar a matar, senador Cepeda”.

Pizarro intervino más adelante condenando la declaración de la senadora opositora en contra de Cepeda: “¡Por favor, eso no se puede permitir en una democracia! Aquí no somos bandidos ni delincuentes. Somos senadores y senadoras como usted, que respetamos las reglas de la democracia, que la ejercemos respetando el pueblo de Colombia y no aceptamos que se nos trate como delincuentes y matones de poca monta”, señaló.

Posteriormente, Jota Pe Hernández tomó la palabra para criticar a María José Pizarro por dar su opinión sobre los señalamientos de Valencia. El legislador aseguró que la funcionaria fue hipócrita al asegurar que tildar de “asesino” a Cepeda fue equivocado.

Paloma Valencia pidió al senador Iván Cepeda no mandar a matarla - crédito Colprensa

“La senadora José Pizarro dice que le parece muy mal que usted le haya pedido a Iván Cepeda que no la mandara a matar. Ella dice que le parece terrible porque usted está tratando a Iván Cepeda de asesino, pero procede a llamarme matón. Es la hipocresía de la senadora José Pizarro en la plenaria de este Senado”, aseveró.

De acuerdo con su explicación, Pizarro también ha guardado silencio frente a hechos de violencia que se han presentado dentro del Congreso. Mencionó un caso de maltrato que sufrió una mujer, frente al cual, presuntamente, la congresista no se quejó; incluyó otro caso de un compañero de la senadora que, al parecer, explotaría laboralmente a las mujeres, y Pizarro tampoco habría hecho ninguna intervención en defensa de las víctimas.

“Un viceministro cogió y le metió la mano por debajo de la blusa y le manoseó los senos a una joven del Ministerio del Interior y la senadora José Pizarro, hipócrita, que hace campaña con las mujeres, guardó silencio”, dijo.

En ese sentido, aseguró que la persona “más hipócrita” de la corporación sería la senadora del Pacto Histórico. Incluso, afirmó que hay miembros del mismo partido político que respaldan esa afirmación.

Jota Pe Hernández enlistó casos de violencia contra la mujer sobre los que, presuntamente, María José Pizarro guardó silencio - crédito Pablo Rodríguez/EFE

La congresista recurrió a su derecho a la réplica, exponiendo su molestia por las aseveraciones de Jota Pe Hernández. Dijo que el senador mintió y aseguró que en ningún momento lo llamó “matón”. De igual manera, cuestionó el hecho de que se le endilgue a las mujeres la responsabilidad de tomar acciones por la conducta violenta de los hombres.

“Yo he dicho hasta el cansancio que las mujeres estamos cansadas de responder por las actuaciones de los hombres y que son los hombres los que tienen que responder sus propias actuaciones”, reflexionó.

Aunado a ello, afirmó que constantemente ha tenido que soportar señalamientos en su contra por parte del legislador, al que acusó de ejercer una “violencia sistemática” en su contra. Por eso, lo tildó de “machista” y “misógino”.

María José Pizarro señaló al senador Jota Pe Hernández de ejercer violencia en su contra - crédito @SenadoGovCo/X

“Él coge lo que uno dice, lo acomoda, lo interpreta a su acomodo. Es un machista y un misógino. Y no solamente es un machista y un misógino, sino que es un patán. Usted es un patán”, aseveró.

En ese sentido, insistió en que mantendrá su postura y advirtió que hay más mujeres que comparten su forma de pensar y que están dispuestas a hacerse escuchar.

“A mí no me importa que se rían. Yo no les tengo miedo y no vine aquí a ser cómoda para ustedes. Yo vine a incomodarlo a usted por ser un patán, un misógino y un machista. Así no le guste, aquí estamos dignas, libres, valientes, empoderadas y detrás de mí vienen miles”, dijo.