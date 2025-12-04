Sebastián Vega revela cuál fue el peor beso de su carrera y confiesa: “Los besos de actuación son muy malucos”

Sebastián Vega recordó las pruebas de casting de A mano limpia, donde debió recrear escenas románticas con varias actrices reconocidas. - crédito @sebastian_vega1/Instagram

El reconocido actor colombiano Sebastián Vega, recordado por su papel como Emilio en Padres e hijos y por su protagónico en A mano limpia, se convirtió en tendencia tras revelar cuál fue el peor beso que ha dado en su carrera. La confesión ocurrió durante una entrevista con La Kalle, donde no solo habló de su trayectoria, sino también de las incómodas experiencias detrás de cámaras que pocos imaginaban.

Vega inició su carrera desde muy joven en Padres e hijos, donde rápidamente empezó a conquistar al público. Con el paso de los años se consolidó como uno de los talentos jóvenes más fuertes de la televisión colombiana, participando en proyectos como A mano limpia, producción que impulsó definitivamente su fama.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque hoy en día también se ha abierto camino en redes sociales, creando contenido junto a otros creadores y junto a su pareja, Sebastián continúa siendo una figura relevante de la actuación en Colombia. Y como es habitual en su personalidad espontánea, no tuvo problema en abrirse sobre un tema del que casi nadie habla y son los besos de ficción.

El actor explicó que los besos en televisión son totalmente técnicos y que la presencia del equipo hace que resulten incómodos. - crédito @sebastian_vega1/Instagram

“Es mejor besar una chancleta”: la confesión que dejó fríos a los oyentes

Durante la entrevista, los locutores le preguntaron directamente cuál había sido su peor beso actoral, y aunque inicialmente se mostró reacio a responder, terminó compartiendo una anécdota que dejó a todos sorprendidos.

Según relató, hubo una actriz, cuyo nombre prefirió no revelar, con quien ensayaba las líneas antes de grabar, pero que al momento de la escena del beso todo se volvía incómodo:

“Es incómodo, es mejor besar una chancleta… El beso de actuación, a uno le toca actuar, que es delicioso, qué belleza”, dijo entre risas, dejando claro que ninguno de los besos en su carrera ha sido realmente agradable.

El actor explicó que la incomodidad no era solo por la dinámica con la actriz, sino por la naturaleza misma de estos besos, que considera artificiales y poco naturales.

Los besos en la actuación: “son muy malucos” y totalmente técnicos

Lejos de ser escenas románticas como parecen en pantalla, Vega aseguró que los besos de actuación distan mucho de ser agradables: “Los besos de actuación son muy malucos… no hay lengua, es que se vea bien y ya”, afirmó.

También describió el ambiente que rodea estas escenas: cámaras, dirección, equipo técnico, repeticiones constantes y presión por lograr la toma perfecta. Todo esto contribuye a generar un momento que, según él, es más técnico que íntimo.

Durante la entrevista, el actor detalló cómo funcionan las escenas románticas y por qué considera que los besos de ficción no son agradables. - crédito @sebastian_vega1/Instagram

“Me besé con todas las mujeres lindas de Colombia”

Otro de los momentos destacados de la entrevista fue cuando Vega recordó el casting para interpretar a ‘Baby’ en A mano limpia. Allí tuvo que realizar una serie de pruebas que incluían besar a varias actrices para evaluar la química que tendría su personaje con la protagonista.

Entre risas, resumió la experiencia así: “Me besé con todas las mujeres lindas de Colombia… Joana, Juliet Restrepo, Valentina Acosta…”

De acuerdo con su relato, el proceso fue repetitivo y exigente, pues debía recrear varias veces la misma escena con diferentes actrices para determinar cuál dupla funcionaba mejor en pantalla.

Cuando le preguntaron cuál había sido el mejor beso de ese casting, Sebastián prefirió no responder: “No me hagan quemar”, dijo evasivamente.

Lina Tejeiro también salió mencionada

Otro detalle que llamó la atención del público fue la confesión sobre su relación pasada con Lina Tejeiro, con quien sostuvo un noviazgo durante tres años una vez finalizada la telenovela en la que trabajaron juntos.

Vega reveló que, desde entonces, prefiere no mezclar lo laboral con lo personal, una regla que le ha funcionado para mantener límites claros dentro de la industria.

Vega contó entre risas que en uno de sus castings terminó besando a varias actrices para medir la química en pantalla. - crédito @sebastian_vega1/Instagram

Una revelación honesta que humaniza el trabajo actoral

Aunque muchos espectadores idealizan las escenas románticas, Sebastián Vega dejó claro que los besos de ficción no siempre son tan glamorosos como parecen. De hecho, la incomodidad es tan común que para él besar una chancleta podría ser menos extraño que hacerlo frente a cámaras y bajo presión.