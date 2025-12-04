Se revive la masacre de Pozzetto con nueva serie “Estado de Fuga 1986″: esta es la historia de la tragedia en Bogotá

La masacre de Pozzetto en 1986 dejó 29 víctimas y marcó la historia de la violencia en Bogotá y Colombia - crédito Netflix/RedesSociales

El 4 de diciembre de 1986, Bogotá fue escenario de uno de los crímenes más impactantes de su historia: la masacre de Pozzetto.

Durante una jornada de violencia que se extendió por 28 horas, Campo Elías Delgado Morales asesinó a 29 personas, incluyendo a su madre, varias vecinas y 21 comensales del restaurante Pozzetto, antes de suicidarse.

Este episodio, que marcó profundamente la memoria colectiva de la ciudad, ha vuelto a la memoria pública con el estreno de la serie de Netflix Estado de fuga 1986, inspirada en los hechos.

Cronología de la masacre

De acuerdo con Los informantes, la secuencia de violencia comenzó en el apartamento de Delgado, ubicado en la calle 52 con carrera Séptima. Tras retirar cerca de cincuenta mil pesos de su cuenta, Delgado asesinó a su madre, Doña Rita, a quien había maltratado durante años.

Campo Elías Delgado, autor de la masacre de Pozzetto, tuvo una vida marcada por el abuso familiar y la guerra de Vietnam - crédito Ilustración Jesús Avilés/Infobae

Al día siguiente, se dirigió al barrio La Alhambra, donde mató a Catalina, una adolescente de 15 años a la que le dictaba clases de inglés, y a su madre, Nubia, tras atarlas y apuñalarlas. De regreso a su edificio, cubrió el cuerpo de su madre con sábanas y papeles y le prendió fuego, luego salió con la excusa de buscar ayuda por el incendio.

La violencia continuó en el edificio: Delgado tocó varias puertas y disparó contra las mujeres que le abrieron, sumando nueve víctimas femeninas, incluida su madre. Antes de dirigirse a Pozzetto, se despidió de la familia de Carmen, una vecina, a quienes no atacó.

Cerca de las 7:00 p. m., Delgado llegó al restaurante Pozzetto, su lugar habitual de los domingos, vestido de gris y con un maletín.

Pidió su comida de siempre y, tras consumir varios tragos de vodka, inició el tiroteo que dejó 21 muertos en el local. La Policía irrumpió en el restaurante y Campo Elías se suicidó antes de ser capturado.

Perfil y antecedentes de Campo Elías Delgado

El perfil de Delgado revela a un hombre marcado por la violencia familiar desde la infancia. Nacido en Chinácota, Norte de Santander, vivió bajo el maltrato de su padre, quien luego se suicidó.

La jornada de violencia de Delgado incluyó el asesinato de su madre, una alumna y varias mujeres antes del ataque en Pozzetto - crédito Montaje Infobae

Tras pasar por el ejército estadounidense y combatir en Vietnam —condición confirmada por la Sociedad de Veteranos de Vietnam—, regresó a Colombia y se instaló con su madre.

Delgado era un individuo solitario, obsesionado con la limpieza y la literatura de terror, políglota y lector en lenguas originales, según el escritor Mario Mendoza, quien lo conoció en la Universidad Javeriana.

Mendoza lo describió como un estudiante sobresaliente pero “bastante disfuncional”, capaz de hablar inglés y francés y de leer a los autores en su idioma original. A pesar de su disciplina académica, su vida social era casi inexistente y sus rituales obsesivos lo aislaban aún más.

Testimonios y relatos de testigos

El relato de Eccehomo Rosas, mesero de Pozzetto durante más de tres décadas, habló con el programa Los Informantes, aporta detalles sobre el comportamiento de Delgado la noche de la masacre. Rosas recordó que Delgado, antes de iniciar el ataque, le confesó: “a usted le cuento que yo estuve en Vietnam y allí no me mataron, ahora me voy a morir aquí”.

El testigo relató que Delgado comió despacio, observó el local y, tras varias visitas al baño para recargar su revólver, desató el caos en el restaurante.

Mario Mendoza, autor de 'Satanás', confirmó la pertenencia de Delgado al ejército estadounidense y su perfil disfuncional - crédito X/Netflix

Detalles del escritor Mario Mendoza

El análisis de Mario Mendoza sitúa el crimen de Delgado fuera de los patrones habituales de violencia en Colombia, tradicionalmente ligados a causas políticas o criminales. Mendoza destacó en la emisora Blu Radio que el caso de Pozzetto representó una violencia “atípica y extraña”, propia de un “spray killer” o asesino relámpago, figura más común en contextos europeos o norteamericanos.

El escritor explicó que la siquiatría ha vinculado este tipo de crímenes al síndrome de Amok, caracterizado por una rabia incontrolable que estalla tras años de maltrato, desprecio y aislamiento social.

La masacre de Pozzetto inspiró la novela Satanás, escrita por Mario Mendoza y publicada en 2002, que explora el trasfondo psicológico y social del caso. Ahora, la historia llega a la pantalla con la serie Estado de Fuga 1986 de Netflix, cuyo estreno coincide con el aniversario de la tragedia. La producción opta por narrar los hechos desde la perspectiva de un joven escritor, interpretado por José Restrepo, y no desde la del asesino. El elenco incluye a Andrés Parra, Carolina Gómez, Jorge Enrique Abello, Ernesto Benjumea, Consuelo Luzardo y Marcela Benjumea.

El restaurante Pozzetto, escenario de la masacre, permaneció abierto durante décadas, pero cerró definitivamente en 2022 debido a la pandemia y al fallecimiento de sus propietarios, según Los Informantes.