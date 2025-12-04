Colombia

La Barbie Colombiana se fue del país tras sufrir ataque armado y pide protección para su hija: “Que sean las autoridades quienes esclarezcan los hechos”

La ‘influencer’ Tatiana Murillo, su nombre de pila, dejó el país junto a su hija luego de un atentado contra su vehículo cuando iba en camino a su casa

Murillo explicó en sus redes sociales que la decisión de abandonar el país busca proteger a su hija - crédito @labarbiecolombianaoficial/ Instagram

Tatiana Murillo, conocida en redes sociales como La Barbie Colombiana, decidió abandonar Colombia junto a su hija tras sufrir un ataque armado.

Este hecho ha motivado un debate sobre la seguridad de las figuras públicas en el país y ha vuelto a poner la lupa sobre sus relaciones personales y profesionales recientes, en especial con la también influencer Marcela Reyes.

El episodio fue difundido por la propia Murillo a través de su cuenta de Instagram, donde supera los 935 mil seguidores, y ha generado preocupación y numerosas especulaciones entre sus seguidores y dentro del entorno digital.

El incidente ocurrió la noche del 26 de noviembre de 2025, cuando Murillo se desplazaba en su vehículo por una vía de Antioquia. Según relató en sus redes sociales, su auto recibió disparos mientras regresaba a su residencia. Las imágenes que compartió muestran la ventana izquierda del conductor afectada por el impacto de una bala, aunque el cristal no llegó a romperse.

Así quedó el vehículo de La Barbie Colombiana tras sufrir atentado - crédito La Barbie Colobmiana/Instagram

Murillo aseguró que no fue un intento de robo, pues no le sustrajeron ningún objeto, y enfatizó que no tiene enemigos conocidos que pudieran estar detrás del ataque. “El día de ayer sufrí un atentado mientras iba para mi casa. No fue un intento de robo, porque no se llevaron nada. Sobra decir que no tengo enemigos”, escribió en una de sus publicaciones.

Murillo explicó que, tras el ataque, interpuso la denuncia correspondiente y expresó confianza en que las autoridades esclarecerán el hecho. “Todo lo pongo en manos de Dios y las autoridades”, indicó, al tiempo que solicitó a sus seguidores no formular acusaciones sin pruebas para evitar mayores inconvenientes en el futuro.

“No me fui por miedo, sino por precaución. Gracias por estar pendientes. Que sean las autoridades quienes esclarezcan los hechos. Por mi seguridad les pido que no hagan suposiciones de quién fue, que sea Dios y la justicia quien se encargue”, expresó en una historia de Instagram en la que aparece con su hija.

Murillo aseguró que no fue un intento de robo ni tiene enemigos, e hizo un llamado a no especular sobre los responsables - crédito @rastreandofamosos/ Instagram

La decisión de abandonar el país fue motivada, según Murillo, por la seguridad de su hija Sofía y por la necesidad de protegerse mientras avanzan las investigaciones. Aclaró que la salida de Colombia responde a una medida de precaución y aseguró que la situación no impactará la celebración de la Navidad en su familia. “Eso sí, prometo que esto NO le va a dañar la Navidad a mi niña grande”, destacó en sus redes sociales.

El hecho ha avivado la discusión sobre la exposición de la vida privada de los creadores de contenido y los riesgos asociados con la fama digital en el país. Rápidamente, en redes sociales, se vinculó el ataque con la relación laboral y personal que mantenía con Marcela Reyes, con quien recientemente dejó de ser amiga.

Algunos usuarios sugirieron, sin pruebas, que Reyes podría estar relacionada con el incidente; Murillo insistió en la importancia de no hacer suposiciones y dejar a las autoridades actuar, razón por la que Murillo tuvo que detener las especulaciones de sus seguidores. "Por mi seguridad les pido que no hagan suposiciones de quién fue“, escribió la influencer.

Las diferencias entre La Barbie Colombiana y Marcela Reyes avivaron las especulaciones

El contexto de la ruptura entre Murillo y Reyes se origina tras la separación de esta última y el artista B King. Murillo respaldó inicialmente una versión que señalaba una supuesta traición de B King con Karina García, exconcursante de La casa de los famosos.

Posteriormente, ofreció una disculpa pública a García, reconociendo errores pasados y la importancia de la lealtad y la tranquilidad personal. “Es de humanos equivocarse, cometer errores, cagarla de vez en cuando, pero es de valiente admitirlo. Y si una vez estuve aquí acusando a alguien públicamente, hoy vengo a pedirle disculpas a ella y a su familia. Karina García, te ofrezco una disculpa. Ya lo hice privado, pero así como te expuse alguna vez en nombre de una amistad desleal, hoy te ofrezco una disculpa”, manifestó Murillo en historias de Instagram.

En redes sociales, usuarios ligaron el ataque a su relación pasada con la también influencer Marcela Reyes, con quien Murillo rompió vínculos recientemente - crédito @labarbiecolombianaoficial/ Instagram

Murillo, quien ha sido reconocida por su espontaneidad y por haberse sometido a treinta y cinco cirugías estéticas, aclaró que continuará trabajando y publicando contenido, pero advirtió que nada de lo que comparta será en tiempo real, como medida de seguridad. No reveló su ubicación actual, aunque reiteró que su prioridad es proteger a su hija y colaborar con las autoridades para esclarecer el ataque.

