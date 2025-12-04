Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

El comandante de las Fuerzas Militares fue el que informó sobre el hecho - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

En la tarde del 4 de diciembre, el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, informó que en un combate registrado en la vereda El Recreo, zona rural del municipio de Nariño, en Antioquia, uniformados dieron de baja a dos peligrosos criminales.

Cubides indicó que se trata de alias Rigo y Farley, miembros del Clan del Oriente, por los que se ofrecía hasta 500 millones de pesos por información relevante para su captura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Durante la operación fueron incautados dos fusiles, dos escopetas, una pistola calibre nueve milímetros, municiones, explosivos, material de intendencia de uso privativo de las Fuerzas Militares, teléfonos celulares e información de alto valor para la inteligencia militar”, informó el comandante de las Fuerzas Militares.

En el combate fueron dados de baja "Rigo" y "Farley" del Clan del Oriente - crédito @COMANDANTE_FFMM

En desarrollo...