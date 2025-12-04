CAR y empresarios activan plan histórico de ahorro de agua: podrá abastecer a 70.000 personas por un mes

Empresas y CAR se unen para fortalecer la sostenibilidad y reducir residuos en la cuenca del río Bogotá. - crédito CAR

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en alianza con importantes empresas del país, activó un plan histórico de ahorro de agua y economía circular que promete transformar los procesos productivos de la cuenca del río Bogotá y generar un impacto ambiental significativo.

La estrategia fue presentada durante el Foro “Entornos Sostenibles a través de la Economía Circular”, un espacio de diálogo y cooperación que reunió a más de 147 empresarios, expertos nacionales e internacionales, líderes gremiales y alcaldes de la región.

El plan permitirá reducir cerca de 2,5 millones de metros cúbicos de agua al año, equivalente al consumo necesario para abastecer durante un mes a un municipio de 70.000 personas. Además, fortalecerá la recirculación y el reúso de agua, consolidando la transición hacia modelos productivos más sostenibles y competitivos.

“Esta estrategia nos permitirá impulsar el reúso, la recirculación y fortalecer el control de los vertimientos industriales a través de plataformas colaborativas y simbiosis industrial, para disminuir 120.000 toneladas de residuos y reducir más de 80.000 toneladas de CO2”, afirmó Alfred Ballesteros Alarcón, director general de la CAR.

Con cooperación público-privada, la cuenca del río Bogotá avanza hacia un modelo de producción circular. - crédito CAR

Foro “Entornos Sostenibles”: un espacio de innovación y cooperación

El foro, realizado en el Hotel Marriott de Bogotá, forma parte de la estrategia Entornos Sostenibles, liderada por la CAR con el apoyo técnico del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA). El encuentro sirvió para presentar avances en temas como circularidad del agua, innovación sostenible, cooperación internacional y negocios circulares, así como la implementación del Índice de Circularidad, una herramienta que permitirá medir por primera vez el desempeño ambiental, hídrico, energético y material de los municipios.

Según los organizadores, el foro permitió articular empresas y unidades productivas, empresas ancla de sectores estratégicos y autoridades de los 45 municipios de la cuenca del río Bogotá, fomentando la colaboración público-privada para fortalecer la sostenibilidad del territorio.

Impacto económico y ambiental de la cuenca del río Bogotá

La cuenca del río Bogotá concentra el 80% de las empresas de Cundinamarca, aporta más del 25% del PIB nacional, alberga cerca del 41% de la industria del país y da sustento a más de 2,8 millones de habitantes en 44 municipios y la zona rural de Bogotá.

Sin embargo, esta actividad económica genera más de 587.000 toneladas de residuos sólidos al año, emisiones que superan las 15.614 kilotoneladas de GEI y una demanda hídrica industrial que representa el 21 % del total nacional.

En este contexto, el programa Entornos Sostenibles busca acompañar a 715 empresas, brindando asesoría técnica especializada para optimizar el uso de recursos, reducir vertimientos, mejorar el aprovechamiento de residuos y promover modelos productivos basados en la Economía Circular.

La iniciativa busca disminuir emisiones de CO2 y promover un manejo eficiente de recursos industriales. - crédito montaje Infobae (Colprensa y Luisa Gutiérrez/Reuters)

Alianzas internacionales para fortalecer la sostenibilidad

Durante el foro, Christian Larsen, director de Estrategia Corporativa de Fraunhofer Chile Research y representante regional de WAITRO para América Latina y el Caribe, destacó la relevancia del evento:

“Este foro demuestra que se están haciendo acciones reales que van a dar frutos. Fue excelente y espero seguir cooperando con la CAR y otras organizaciones de Colombia”.

La jornada contó con panelistas nacionales e internacionales, incluyendo directivos gremiales y empresariales, académicos de trayectoria reconocida y expertos en sostenibilidad, quienes compartieron experiencias y resultados sobre circularidad y gestión eficiente del agua y residuos industriales.

Consumo de agua. (Freepik)

Un hito en economía circular y gestión ambiental

Con esta iniciativa, la CAR consolida un hito regional en economía circular, cooperación y gestión sostenible del territorio, sentando las bases para que empresas y municipios de la cuenca del río Bogotá implementen estrategias sostenibles que reduzcan la presión ambiental y promuevan un desarrollo económico más responsable.

El plan histórico no solo busca ahorrar agua y recursos, sino también reducir la contaminación y las emisiones de CO2, contribuyendo a cumplir con los objetivos de sostenibilidad nacional e internacional, y demostrando que la economía circular es una herramienta clave para garantizar un futuro más sostenible para Colombia.