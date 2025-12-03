Colombia

Sebastián Vega reveló que su peor entrevista fue la que le hizo una persona que lo robó: esta es la historia

El actor colombiano contó cómo enfrentó en una alfombra roja al periodista que, años antes, le quitó una página en Facebook y nunca se disculpó

Sebastián Vega revela la incómoda
Sebastián Vega revela la incómoda entrevista con el periodista que le robó su cuenta de Facebook - crédito @sebastian_vega1/IG

El actor colombiano Sebastián Vega sorprendió a los oyentes de La Kalle al revelar una anécdota que, hasta ahora, había mantenido en reserva: su peor entrevista en más de 15 años de carrera, la cual fue realizada por la misma persona que, una década atrás, le robó una de sus cuentas de Facebook, en ese entonces con más de un millón de seguidores.

La historia surgió cuando los locutores le preguntaron por la experiencia más incómoda o desagradable que había tenido dando declaraciones para algún medio, y Vega no dudó en responder con un episodio que calificó como uno de los más indignantes de su vida pública.

Hubo una entrevista de un personaje que me robó una cuenta de Facebook con más de un millón de seguidores hace 10 años, cuando eso era mucho más valioso que hoy en día”, recordó.

Según contó, aquella cuenta era administrada inicialmente por la presidenta de un club de fans y él mismo colaboraba enviando contenido y apoyando el crecimiento de la página.

La anécdota más indignante de
La anécdota más indignante de Sebastián Vega: el día que su entrevistador era también su ladrón digital - crédito @sebastian_vega1/IG

El actor explicó que, debido al alcance que logró aquella comunidad digital, incluso empezaron a llegar marcas interesadas en pautar.

Sin embargo, él decidió no quedarse con el dinero y permitir que la joven encargada de la cuenta recibiera los pagos.

Yo le dije: ‘Yo te hago el video, te hago la publicidad, tú la publicas y cobra tú eso’. De hecho, yo le dejaba todo a ella porque literal era muy dedicada a eso”, relató Sebastián en conversación con el medio mencionado.

Con el tiempo, un personaje de un medio periodístico —cuya identidad Vega no reveló, pero aseguró que es conocido— se acercó a la administradora de la página, ganó su confianza y, según el actor, la persuadió para obtener acceso total a la cuenta.

Estoy seguro de que le dio algo de plata y ya, ahí se perdió”, afirmó Vega.

Pero lo más sorprendente llegó después, pues años más tarde, Sebastián Vega se encontró cara a cara con ese mismo personaje en una alfombra roja y el hombre, sin expresar incomodidad alguna y se acercó a entrevistarlo como si nada hubiese ocurrido.

Sebastián Vega y el misterioso
Sebastián Vega y el misterioso periodista: la historia detrás de la cuenta de Facebook perdida y una entrevista para el olvido - crédito @sebastian_vega1/IG

Sabiendo quién era, me empezó a hacer una entrevista en una alfombra roja y me dijo: ‘Sebastián, ¿cómo está?’. Yo lo miraba”, dijo.

Cuando los locutores le preguntaron si ya conocía la identidad de la persona, él respondió: “Claro, ya me habían dicho quién era, pero yo lo miraba y yo no le respondía”.

La tensión llegó a su punto más alto cuando Vega encaró al periodista: “Después de que él me dijo lo primero, yo le dije: ‘¿De verdad me vas a entrevistar?’”, contó, pero al hombre no le importó el reclamo directo e insistió en continuar con la gestión.

El man: ‘Pero ¿cómo así? No, claro, cuéntanos no sé qué’. Y yo: ‘No seas descarado, huevón. ¿En serio?’”, reveló el actor.

Entre risas, el entrevistador de La Kalle bromeó sobre una frase que hubiera podido decir en ese momento el persojane para justificar la entrevista con Vega y mencionarle de frente el tema del robo de los seguidores.

Es que la van a ver un millón de personas”. A lo que Vega respondió con ironía y una carcajada: “Un millón de tus seguidores”, haciendo alusión a la cuenta que le había sido robada.

El incómodo reencuentro de Sebastián
El incómodo reencuentro de Sebastián Vega con el periodista que le robó su cuenta - crédito @sebastian_vega1/IG

El actor aseguró que, fuera de cámaras, el periodista lo volvió a abordar intentando suavizar la situación, pero la molestia persiste hasta hoy.

Esa sí fue ya más de rabia que cualquier cosa… no hubo forma de recuperar esa cuenta”, lamentó.

Al final, cuando le preguntaron directamente si el responsable era una figura reconocida, Vega fue contundente.

Sí se conoce en el medio. Es periodista. Es periodista”, reiteró, dejando el misterio abierto, pero confirmando que su historia involucra a un profesional activo dentro del entretenimiento colombiano.

