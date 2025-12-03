Colombia

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cali este miércoles 3 de diciembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Que el Pico y Placa de este miércoles 3 de diciembre no lo tome por sorpresa; revise si puede manejar su automóvil en Cali y evite multas.

La restricción vehicular varía según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Alcaldía de Santiago de Cali.

Es importante mencionar que esta prohibición vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa

Particulares: 7, 8,.

Taxis: No aplica,, .

Transporte público colectivo: 2, 3,.

Motos: No aplica,, .

El Pico y Placa de Cali inicia en las primeras del día a las 6:00 horas y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción de tránsito se suspende los los sábados y domingos, así como los días de descanso obligatorio establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

Pico y Placa 2025

Cada determinado tiempo, la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali renueva por completo los lineamientos del Pico y Placa en la ciudad.

Para el segundo semestre del 2025, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera en función del último número de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 3 y 4.

Martes: 5 y 6.

Miércoles: 7 y 8.

Jueves: 9 y 0.

Viernes: 1 y 2.

Esta rotación aplicará durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Que automóviles están exentos del Pico y Placa

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Hibridos y electricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

¿A cuanto asciende la multa por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con el gobierno de Santiago de Cali, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

