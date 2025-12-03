Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 3 de diciembre

ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

Este miércoles 3 de diciembre, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico a lo largo del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losusuarios. Para proteger la integridad de lostrabajadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Girón.

Sector(es): Veredas Carrizal y Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Vereda La Sabana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Vereda Juntas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guatiguará y todo el sector de Villa Valentina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Barrios Maria Paz, Campo Alegre, Bellavista, Cabecera Del Llano, La Loma, Granjas De Campo Alegre y algunos sectores de Santa Barbara y El Centro sobre las calles 13 y 14 entre carreras 6, 7, 8,9,10,11,12 y 13, Corregimiento Villas De Palo Negro, Veredas Betania, Llanadas, El Salado, San Cayetano, El Progreso, San Nicolás Bajo, La Laguna, El Santero, La Esmeralda, Puyana, Palonegro y Aguirre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Casco Urbano, Corregimiento San José De Suaita, Veredas Aser, Efraín, Simeón, Benjamín, Joseff, Gad, Dan y Neftalí.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Toroba, Llano de San Juan, Centro, El Hatillo, El Papayo, Salitre Seco, Tubavita, Mirabuenos, Mulatal, San Miguel, Batan y Tierra Negra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Alto Semisa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Casco urbano, Veredas San José de Iroba, Escobal, Parachoque, Estancia de Gónzalez, Tres Esquinas y Puentes y Naranjos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas El Tigre, El Hato, La Mata, Casas Blancas, Centro, San Pablo, Los Cedros, El Amarillo y Carrero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guepsa.

Sector(es): Vereda Platanal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Veredas Juntas, Chinchamato y algunos sectores de Guanomo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Aco de Pena Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Ropero, Los Ejidos, La Palmera, Guayabal, Tubavita y Lomalta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Barrio Valle Real.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guatiguará y todo el sector de Villa Valentina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 10:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector Nueva Colombia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Hoyo y Los Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 4, 5 y 6 entre carreras 6 y 10.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Casco urbano sectores de la carrera 3 entre calles 4 y 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Quitaz.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Lomalta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores del centro poblado Las Acacias.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Casco urbano sector El Puente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Urbanización Altos Del Progreso CEMEX.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Parrillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Centro poblado La Quitaz.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vueltiada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Peñón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Venado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios 16 de Marzo y 3 de Octubre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cantabria, Santa Rosa y Rayitos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rio De Oro.

Sector(es): Vereda Rio De Oro sectores de Hoyo Hondo, Rincon Hondo y Monte Cristo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Veredas Carrizal y Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Putana y Vizcaína.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Sectores de la urbanización Antonio Nariño.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio Altos de La Campiña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Vereda La Sabana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Barrios Maria Paz, Campo Alegre, Bellavista, Cabecera Del Llano, La Loma, Granjas De Campo Alegre y algunos sectores de Santa Barbara y El Centro sobre las calles 13 y 14 entre carreras 6, 7, 8,9,10,11,12 y 13, Corregimiento Villas De Palo Negro, Veredas Betania, Llanadas, El Salado, San Cayetano, El Progreso, San Nicolás Bajo, La Laguna, El Santero, La Esmeralda, Puyana, Palonegro y Aguirre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Veredas Caño Viejo y Ciénega Del Opón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:10

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Barrios Unidos, Bellavista Etapas I e II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:10

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Rosa.

Sector(es): Todo el casco urbano y rural del municipio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cantagallo.

Sector(es): Todo el casco urbano y rural del municipio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Todo el casco urbano y rural del municipio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simití.

Sector(es): Todo el casco urbano y rural del municipio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Barrio Villa Esperanza sector Colorados.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:20

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Barrio Villa Esperanza sector Colorados.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:20

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Militosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Cascajera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Sogamoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Los Tendidos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guacal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Alcaldía Municipal, barrio Centro, Urbanizaciones Pueblo Viejo y El Estadio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Mina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Casco urbano algunos sectores de las calles 8 a la 13 entre carreras 4 y 9.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Palmita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Cayetano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Veredas Combos, La Melona, Guacharaca, La Cuchilla, El Espejo, Buenavista y sectores de Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Contratación.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Aguadita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Kilometro 36.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Cabecera Del Llano sectores de las carreras 17A, 18 y 18A entre calles 6 y 8.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Casco Urbano, Corregimiento San José De Suaita, Veredas Aser, Efraín, Simeón, Benjamín, Joseff, Gad, Dan y Neftalí.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Horta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Piedra Del Rayo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San José.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Villanueva.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Lajita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Juda y Levi.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Veredas Rodeo, Berlín, La Humareda y sectores de Palacios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Villa Luisa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Aguas Claras sectores de las calles 60, 60A y 61 con carreras 15B, 15C y 16.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:15 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores del centro poblado Las Acacias.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 5 y 6 con carreras 2,3,4,5 y 6.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Centro y El Papayo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Aguada.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Centro, San Diego Yariguíes, San Isidro, San Alberto, San Antonio, Santa Rosa, San Martín y San Joaquín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Casco urbano, Veredas San José de Iroba, Escobal, Parachoque, Estancia de Gónzalez, Tres Esquinas y Puentes y Naranjos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Alto Semisa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Toroba, Llano de San Juan, Centro, El Hatillo, El Papayo, Salitre Seco, Tubavita, Mirabuenos, Mulatal, San Miguel, Batan y Tierra Negra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guepsa.

Sector(es): Vereda Platanal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Ropero, Los Ejidos, La Palmera, Guayabal, Tubavita y Lomalta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas El Tigre, El Hato, La Mata, Casas Blancas, Centro, San Pablo, Los Cedros, El Amarillo y Carrero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Veredas Juntas, Chinchamato y algunos sectores de Guanomo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.