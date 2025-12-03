Estos son los cortes de agua en Bogotá este 3 de diciembre

Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá compartió las localidades y los barrios que se verán afectados por la suspensión temporal del suministro de agua a lo largo de este miércoles 3 de diciembre.

Trabajos de mantenimiento de reparación, instalación y mantenimiento provocarán cortes que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, revisa la información completa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Usaquén.Barrios: San Cristóbal Norte, Santa Teresa.Lugar: De la Carrera 8A a la Carrera 9, entre la Calle 163A a la Calle 170.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Usaquén.Barrios: Escuela Militar, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental.Lugar: De la Carrera 7 a la Carrera 15, entre la Calle 100 a la Calle 116.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Suba.Barrios: La Chucua, Potrerillo, Costa Azul, El Poa, Las Flores, Villa Elisa.Lugar: De la Carrera 92 a la Carrera 104, entre la Calle 132A a la Calle 145.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Antonio Nariño.Barrios: Policarpa, Sevilla, Complejo hospitalario San Juan de Dios.Lugar: De la Calle 1 a la Calle 5 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Primavera.Lugar: De la Calle 3 a la Calle 6, entre la Carrera 36 a la Carrera 42.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: Tunal.Lugar: De la Transversal 14 a Carrera 25A, entre Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Vitelma, Buenos Aires.Lugar: De la Carrera 1C Este a la Carrera 8 Este, entre la Calle 10 Sur a la Calle 6 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Montebello, Córdoba, Bello Horizonte.Lugar: De la Calle 24A Sur a la Calle 32A Sur, entre la Carrera 2 a la Carrera 4 Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Municipio de Gachancipá.Barrios: Vereda Gaucha.Lugar: Municipio de Gachancipá.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.