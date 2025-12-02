Mujer capturada tras intentar raptar a un bebé de un día en el hospital de Magangué: todo quedó registrado en video

Las imágenes registran a la mujer trasladando al bebé por los pasillos del hospital antes de ser interceptada por el personal de seguridad.

El pasado miércoles 26 de noviembre, en las instalaciones del Hospital La Divina Misericordia de Magangué, Bolívar, una mujer identificada como Brenda Yissel Núñez Castañeda fue sorprendida mientras intentaba retirar sin autorización a un recién nacido, de apenas un día de vida.

La madre del menor se encontraba dormida al momento del intento de sustracción, pero las cámaras de seguridad del hospital registraron el desplazamiento de la mujer por diversas áreas del centro asistencial con el lactante en brazos.

Intervención del personal y protocolos de seguridad

Brenda Yissel Núñez Castañeda salió de la sala de maternidad con el bebé envuelto en un buzo negro. Su recorrido por los pasillos del hospital fue detectado por el personal médico, que advirtió la ausencia del menor.

Un guarda de seguridad de la institución interceptó a la mujer en una de las puertas de salida y solicitó la documentación correspondiente para autorizar la salida del recién nacido. La ausencia de documentos válidos llevó a la activación inmediata del protocolo interno de seguridad del hospital.

Respuesta de las autoridades ante la alerta

El hospital La Divina Misericordia de Magangué notificó a las autoridades tras la verificación de la irregularidad. Unidades del grupo especializado de la Policía Nacional, entre ellos el grupo Gaula y la división de Infancia y Adolescencia, acudieron al centro asistencial.

La capturada por el guardia de seguridad fue entregada a la Policía en flagrancia y el recién nacido fue restituido a su familia y permaneció tras su posible raptó bajo observación médica.

Proceso judicial y calificación de los hechos

La Fiscalía General de la Nación adelantó las diligencias pertinentes y presentó a Brenda Yissel Núñez Castañeda ante un juez de control de garantías en Bolívar. El juez impuso medida de aseguramiento intramural mientras se adelanta la investigación por el delito de secuestro simple. De acuerdo con las autoridades, la imputada aprovechó que la madre del menor se encontraba dormida para intentar sustraerlo de la sala de maternidad.

Desaparición de menores en Colombia: contexto estadístico

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2024 se han reportado 1.953 casos de menores desaparecidos en el país. De ellos, 919 han sido ubicados con vida, 14 sin vida y 1.020 permanecen desaparecidos, lo que representa más del 52 % de los casos de desaparición infantil en el país en lo que va del año.

Líneas oficiales para la denuncia y orientación

Las instituciones responsables de la protección y búsqueda de menores disponen de canales oficiales de denuncia. La Fiscalía General de la Nación atiende a través de la línea nacional 01 8000 9197 48 y el número (601) 570 2000 en Bogotá, opción 7, así como el 122 para llamadas desde celulares.

La Policía Nacional brinda atención en la línea 123. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ofrece la línea 141 disponible las 24 horas, y la línea nacional gratuita 01 8000 91 80 80 en horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm.

Seguimiento jurídico

La investigación judicial a Brenda Yissel Núñez Castañeda avanza bajo la calificación de secuestro simple. La Fiscalía mantiene activa la indagación para esclarecer los móviles y circunstancias del hecho.

La intervención puntual del personal de seguridad y la activación de los protocolos permitieron recuperar de forma inmediata al recién nacido y poner a la responsable a disposición de las autoridades competentes.

