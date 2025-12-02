Colombia

Mujer capturada tras intentar raptar a un bebé de un día en el hospital de Magangué: todo quedó registrado en video

El personal de seguridad de La Divina Misericordia detectó inconsistencias en la salida de un recién nacido y activó el protocolo que permitió la rápida intervención policial. La Fiscalía imputó el delito de secuestro simple a la responsable

Guardar
Las imágenes registran a la mujer trasladando al bebé por los pasillos del hospital antes de ser interceptada por el personal de seguridad.

El pasado miércoles 26 de noviembre, en las instalaciones del Hospital La Divina Misericordia de Magangué, Bolívar, una mujer identificada como Brenda Yissel Núñez Castañeda fue sorprendida mientras intentaba retirar sin autorización a un recién nacido, de apenas un día de vida.

La madre del menor se encontraba dormida al momento del intento de sustracción, pero las cámaras de seguridad del hospital registraron el desplazamiento de la mujer por diversas áreas del centro asistencial con el lactante en brazos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Intervención del personal y protocolos de seguridad

Brenda Yissel Núñez Castañeda salió de la sala de maternidad con el bebé envuelto en un buzo negro. Su recorrido por los pasillos del hospital fue detectado por el personal médico, que advirtió la ausencia del menor.

Un guarda de seguridad de la institución interceptó a la mujer en una de las puertas de salida y solicitó la documentación correspondiente para autorizar la salida del recién nacido. La ausencia de documentos válidos llevó a la activación inmediata del protocolo interno de seguridad del hospital.

El video muestra el momento
El video muestra el momento en que la implicada traslada al bebé de un día de nacido fuera de la sala de maternidad sin autorización. - crédito captura de video

Respuesta de las autoridades ante la alerta

El hospital La Divina Misericordia de Magangué notificó a las autoridades tras la verificación de la irregularidad. Unidades del grupo especializado de la Policía Nacional, entre ellos el grupo Gaula y la división de Infancia y Adolescencia, acudieron al centro asistencial.

La capturada por el guardia de seguridad fue entregada a la Policía en flagrancia y el recién nacido fue restituido a su familia y permaneció tras su posible raptó bajo observación médica.

Proceso judicial y calificación de los hechos

La Fiscalía General de la Nación adelantó las diligencias pertinentes y presentó a Brenda Yissel Núñez Castañeda ante un juez de control de garantías en Bolívar. El juez impuso medida de aseguramiento intramural mientras se adelanta la investigación por el delito de secuestro simple. De acuerdo con las autoridades, la imputada aprovechó que la madre del menor se encontraba dormida para intentar sustraerlo de la sala de maternidad.

Desaparición de menores en Colombia: contexto estadístico

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2024 se han reportado 1.953 casos de menores desaparecidos en el país. De ellos, 919 han sido ubicados con vida, 14 sin vida y 1.020 permanecen desaparecidos, lo que representa más del 52 % de los casos de desaparición infantil en el país en lo que va del año.

La mujer fue detenida en
La mujer fue detenida en flagrancia tras ser interceptada por personal de seguridad cuando intentaba salir con el recién nacido. - crédito Policía de Bolívar

Líneas oficiales para la denuncia y orientación

Las instituciones responsables de la protección y búsqueda de menores disponen de canales oficiales de denuncia. La Fiscalía General de la Nación atiende a través de la línea nacional 01 8000 9197 48 y el número (601) 570 2000 en Bogotá, opción 7, así como el 122 para llamadas desde celulares.

La Policía Nacional brinda atención en la línea 123. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ofrece la línea 141 disponible las 24 horas, y la línea nacional gratuita 01 8000 91 80 80 en horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm.

Seguimiento jurídico

La investigación judicial a Brenda Yissel Núñez Castañeda avanza bajo la calificación de secuestro simple. La Fiscalía mantiene activa la indagación para esclarecer los móviles y circunstancias del hecho.

La intervención puntual del personal de seguridad y la activación de los protocolos permitieron recuperar de forma inmediata al recién nacido y poner a la responsable a disposición de las autoridades competentes.

Otros casos similares

Durante el pasado mes de noviembre se conoció que una madre denunció a través de TikTok un presunto intento de secuestro de su hijo menor en el barrio Marco Fidel Suárez, localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá.

Karen Grajales denuncia en TikTok el intento de rapto de su hijo menor en plena vía pública de Rafael Uribe Uribe - crédito karengrajales/TikTok

Según su relato, mientras caminaba con su hijo por un callejón, un hombre salió de un taxi detenido e intentó llevárselo, sin mostrar conducta sospechosa previa. La rápida intervención de la madre permitió frustrar el hecho, aunque sufrió un tropiezo mientras se desplazaban hacia un lugar seguro.

Temas Relacionados

Hospital La Divina Misericordiaintento de raptorecién nacidoBrenda Yissel Núñez CastañedaRapto de bebé MaganguéIntento de secuestroMenores desaparecidosColombia-Noticias

Más Noticias

Temblor en Colombia: se percibió un sismo de magnitud 3.6 en Caquetá

Colombia es uno de los países susceptibles a una mayor actividad sísmica, por lo que es importante estar preparado ante cualquier evento de gran intensidad

Temblor en Colombia: se percibió

Resultados del Baloto 1 de diciembre: números ganadores del sorteo de HOY

Como cada lunes, aquí están los ganadores del sorteo Baloto

Resultados del Baloto 1 de

Guía de juguetes para Navidad 2025: las mejores recomendaciones para niños sin celulares ni tabletas

Entre las opciones más destacadas se encuentran aquellos que combinan interactividad, aprendizaje y juego compartido, como carros a control remoto, muñecos clásicos y juegos de mesa

Guía de juguetes para Navidad

Volcán Puracé en alerta naranja: instalarán cámara térmica y nuevos sensores para reforzar el monitoreo

Las autoridades revisaron las zonas de amenaza, socializaron recomendaciones oficiales y evaluaron medidas para la población que vive en áreas de riesgo alto

Volcán Puracé en alerta naranja:

Chats revelados por la Fiscalía ponen bajo escrutinio a la senadora Berenice Bedoya por gestiones en la Ungrd

La Fiscalía reveló mensajes de 2023 en los que una congresista envió documentos y solicitudes sobre proyectos regionales al entonces director de una entidad estatal, material que fue incorporado al proceso contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Chats revelados por la Fiscalía
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Kathe del ‘Desafío

Así reaccionó Kathe del ‘Desafío Siglo XXI’ al ver el resultado de su prueba de embarazo: “Estoy en shock”

Fan de Jhonny Rivera se subió al escenario para exponer infidelidad: dijo que su marido fue al concierto con la “moza”

Estas son las parejas del ‘Desafío’ que tuvieron hijos tras conocerse en la competencia

Las emotivas palabras del profe Montoya para J Balvin después de ser invitado a su concierto en Medellín

Español defendió a su esposa colombiana de quienes le dicen interesada: “No saben lo que ha vivido”

Deportes

Empate en el Atanasio: América

Empate en el Atanasio: América de Cali buscará seguir con vida en Barranquilla, el Poderoso de la Montaña pone en riesgo su paso a la final

Wilmar Roldán encendió las redes sociales por su respuesta sobre la comparación con Óscar Julián Ruiz: “No me siento, soy”

Néyser Villarreal, tras polémica salida de Millonarios, ya fue oficializado por su nuevo club: esto deberá pagar el equipo europeo que lo quiera

Jhon Durán da de qué hablar de nuevo en Turquía: marcó agónico gol para el Fenerbahce ante el Galatasaray en el clásico del país

Así son los 16 estadios del Mundial 2026: fotos, características y tecnología de avanzada