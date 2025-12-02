Colombia

Katherine Miranda denunció presunto caso de censura al medio que publicó notas de Verónica Alcocer en Suecia: Coljuegos se pronunció

Las declaraciones de la representante a la Cámara se producen después de que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) confirmara el bloqueo del portal sueco Expressen

Katherine Miranda, representante por la Alianza Verde, denunció presunta censura al diario sueco Expressen, medio que publicó notas sobre Verónica Alcocer - crédito @KatheMirandaP/X

La representante a la Cámara por la Alianza Verde Katherine Miranda denunció este martes 2 de diciembre un supuesto caso de censura contra la prensa por parte del Gobierno nacional.

Las declaraciones de Miranda se producen después de que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) confirmara el bloqueo del portal sueco Expressen, el medio de comunicación que reveló la vida que lleva en Suecia Verónica Alcocer, primera dama de Colombia.

“Hoy presentamos una denuncia pública sobre posibles restricciones al acceso a la prensa en Colombia, presuntamente por parte del Gobierno de Gustavo Petro. La página Expressen Internacional, en la que se difundieron investigaciones sobre Verónica Alcocer, estuvo disponible para usuarios en Colombia y el contenido fue accesible durante los días de publicación. Sin embargo, dos días después de dichas publicaciones, el acceso al sitio se restringió sin que se informaran los motivos”, señaló Katherine Miranda.

