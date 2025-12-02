Este es el dosier del cabecilla de Los Costeños que resultó dado de baja en medio de atraco a joyería en Bucaramanga

El asalto a la joyería del centro comercial Cuarta Etapa en Bucaramanga terminó con un intenso tiroteo y dos muertos - crédito Captura video

La muerte de Víctor Manuel Martínez Suárez, señalado como uno de los cabecillas de la banda criminal Los Costeños, marcó el final de una trayectoria delictiva que inquietó a las autoridades de la región Caribe.

Martínez Suárez falleció el 29 de noviembre durante un intento de robo a una joyería en el Centro Comercial Cuarta Etapa, en Bucaramanga, en un operativo policial que también dejó como saldo la muerte de un agente y la captura de cinco presuntos integrantes de la organización.

El hombre abatido era considerado por las autoridades como un delincuente de alto perfil, con antecedentes en Barranquilla y municipios cercanos.

En agosto del año anterior, la Policía lo detuvo en Soledad (Atlántico), junto a miembros de la banda Los Flamingos, tras un asalto a un establecimiento comercial.

La Fiscalía le imputó cargos por hurto calificado agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas, pero recuperó la libertad en menos de un año.

Según información recogida por El Heraldo, Martínez Suárez continuó vinculado a actividades delictivas tras su liberación, consolidando su rol dentro de Los Costeños.

Freddy Francisco Leal Briceño, intendente jefe de la Policía Metropolitana, perdió la vida al intervenir en el asalto - crédito Página web centro comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga/Policía Bucaramanga

Detalles del intento de robo en Bucaramanga y operativo policial

El 29 de noviembre, un equipo de la Sijín recibió información de inteligencia sobre un posible robo a una joyería en Bucaramanga. Uniformados encubiertos se desplegaron en varios centros comerciales para verificar la amenaza.

El intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, reconocido por su experiencia en este tipo de operaciones, acudió al Centro Comercial Cuarta Etapa. Al llegar, los investigadores identificaron a varios hombres armados dentro y fuera del local.

Al percatarse de la presencia policial, los asaltantes abrieron fuego, hiriendo mortalmente al intendente Leal Briceño.

Los agentes, vestidos de civil, respondieron de inmediato, lo que desencadenó un intenso intercambio de disparos que alarmó a los visitantes y quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

Durante la balacera, tres asaltantes resultaron heridos y Martínez Suárez fue abatido tras recibir un disparo en la cabeza.

Los demás integrantes capturados y sus antecedentes

Capturados e identificados algunos delincuentes que participaron en el atentado a joyería en centro comercial de Bucaramanga que dejó un policía muerto - crédito Montaje Infobae

En el operativo, la Policía capturó a cinco presuntos miembros de Los Costeños. Entre los detenidos se encuentran Antonio José Felipe Lanchez, de 50 años, vendedor de pescado oriundo de Puebloviejo (Magdalena), sin antecedentes judiciales; Adrianis Esther González Garavito, de 27 años, de Barranquilla, con antecedentes por porte ilegal de armas; Jhony José Rodríguez Castillo, de 27 años, venezolano, herido en el hombro durante el enfrentamiento; Karina Michellys Criado Pumarejo, de 27 años, de Valledupar, con anotaciones judiciales por porte ilegal de armas; y Orlando José Cabrera Méndez, alias Curramba, de 54 años, de Barranquilla, herido en el antebrazo, quien había sido judicializado por un asalto a un banco en Riohacha en 2015 y vinculado a un hurto bajo la modalidad de taquillazo en Cúcuta en 2016.

Conexiones de ‘Los Costeños’ con otros delitos y bandas

De acuerdo con El Heraldo, los detenidos en Bucaramanga estarían relacionados con un robo a una joyería ocurrido en agosto de este año en el Centro Comercial Le Meridiem Golf, en el norte de Barranquilla.

Las autoridades locales señalaron en su momento que los autores de ese hecho habrían huido hacia Bucaramanga. Además, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que Los Costeños estarían detrás del intento de atraco y que, según información de inteligencia, la banda tendría vínculos con el Tren de Aragua, una organización criminal de alcance regional.

Entretanto, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Quintero, informó que los delincuentes pretendían sustraer accesorios de oro valorados en cerca de 1.000 millones de pesos.

“Seguimos recolectando información; ya tenemos identificadas a otras personas involucradas”, declaró el oficial. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la participación de Los Costeños en el intento de robo y destacó la importancia de la labor de inteligencia para prevenir este tipo de delitos.