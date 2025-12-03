Colombia

Así se ejecutó el intento de asalto en una joyería de concurrido centro comercial de Bucaramanga

Cinco detenidos fueron acusados por la Fiscalía de delitos graves, luego del asalto frustrado donde un jefe policial y un delincuente murieron

Guardar
La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos de homicidio agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas a los cinco detenidos- crédito Captura video

La tarde del sábado 29 de noviembre, un asalto a la joyería Caracas en el centro comercial Cuarta Etapa, de Bucaramanga, desencadenó un violento enfrentamiento armado que dejó como resultado la muerte del intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, así como la captura de cinco personas y la muerte de un presunto delincuente.

Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía General de la Nación expuso ante el juez los detalles del asalto, reconstruyendo la secuencia de hechos que involucró a los cinco detenidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El ente investigador presentó cargos contra los cinco detenidos —Adrián Esther González Garavito, Antonio José Felipe Lánchez, Karina Michelis Criado Pumarejo, Johnny José Rodríguez Castillo y Orlando José Cabrera Méndez— quienes organizaron el golpe desde tempranas horas.

El fiscal expuso que a los capturados se les señalaron los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego agravado.

Freddy Francisco Leal Briceño, intendente
Freddy Francisco Leal Briceño, intendente jefe de la Policía Metropolitana, perdió la vida al intervenir en el asalto - crédito Página web centro comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga/Policía Bucaramanga

Reconstrucción de los hechos

Según la Fiscalía, desde las primeras horas de la mañana, González Garavito y Lánchez se ubicaron en el centro comercial para vigilar el entorno y determinar el momento propicio para ingresar al local. Ambos permanecieron atentos frente al establecimiento, con la tarea de alertar sobre cualquier movimiento de seguridad.

Hacia las 2:45 p. m., Criado Pumarejo y Rodríguez Castillo, seguidos posteriormente por Cabrera Méndez, entraron a la joyería simulando ser clientes. Una vez dentro, extrajeron armas de fuego, intimidaron a los empleados y comenzaron a sustraer joyas valoradas en 900 millones de pesos, que guardaron en bolsas mientras desplazaban estanterías para acceder a más mercancía.

Las autoridades ya anticipaban el ataque debido a una información confidencial. A las puertas del local aguardaban agentes de la Sijín, quienes respondieron de inmediato cuando los asaltantes intentaron salir.

El enfrentamiento armado resultante trajo consecuencias fatales: uno de los presuntos delincuentes falleció en el lugar y el intendente chief Fredy Francisco Leal Briceño recibió un disparo que, según informó la Fiscalía, le provocó “lesiones internas severas en tórax, pulmón y vértebras”, causantes de su muerte poco después.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los asaltantes simularon ser clientes antes de iniciar el robo - crédito @ColombiaOscura/X

El fiscal del caso explicó que el homicidio se imputa en su modalidad agravada, con tres circunstancias especialmente graves: haber sido cometido para facilitar otro delito, ejecutado con arma de fuego y teniendo como víctima a un miembro de la Fuerza Pública en ejercicio. “Solo por ese delito, la pena puede oscilar entre 500 y 700 meses de prisión”, enfatizó el fiscal.

A estos cargos se suma el hurto calificado y agravado en grado de tentativa, ya que los asaltantes no lograron huir con las joyas, y el porte ilegal de armas agravado, cuya pena puede duplicarse al haberse cometido en participación criminal. La Fiscalía señaló que los implicados actuaron con dolo directo, es decir, con plena conciencia y voluntad de ejecutar el robo y emplear las armas, incluso contra la vida de funcionarios policiales.

Durante la audiencia, los cinco capturados escucharon la imputación sin intervenir, mientras el despacho reiteraba el carácter público del proceso. Ninguno de los procesados aceptó los cargos y se programó una nueva audiencia para el miércoles 3 de diciembre, en la que se definirá la medida de aseguramiento para cada uno de los implicados en el robo. Los detenidos permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

Este es prontuario criminal del cabecilla de Los Costeños que resultó dado de baja en medio de atraco a joyería en Bucaramanga

La trayectoria de Víctor Manuel Martínez Suárez llegó a su fin tras ser abatido, cerrando así el capítulo de uno de los delincuentes más buscados en la región Caribe. Considerado por las autoridades como un cabecilla de la banda criminal Los Costeños, su historial delictivo se extendía por Barranquilla y varios municipios aledaños, donde su nombre figuraba en investigaciones policiales de alto perfil.

En el operativo policial en
En el operativo policial en el centro comercial Cuarta Etapa fue dado de baja Víctor Manuel Martínez Suárez, considerado por las autoridades como un delincuente de alto perfil en Barranquilla- crédito Montaje Infobae

En agosto del 024, la Policía capturó a Martínez Suárez en Soledad (Atlántico), en compañía de integrantes de la banda Los Flamingos, luego de un asalto a un local comercial. La Fiscalía le formuló cargos por hurto calificado agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas, aunque recuperó la libertad en menos de un año.

Temas Relacionados

Intento robo joyería BucaramangaJoyería Caracas BucaramangaAsalto joyeríaDetalles asaltoAudiencia imputación cargosCinco capturadosFiscalíaBucaramangaColombia-Noticias

Más Noticias

Juan Martín Moreno Palomo se refirió al apoyo a Karina García para ganar ‘La mansión de Luinny’: “No he hecho esto para que Karina me devuelva nada”

El empresario español aclaró los rumores que lo vinculan sentimental y económicamente con la ‘influencer’ paisa, y desmintió cualquier deuda o favor pendiente entre ambos protagonistas

Juan Martín Moreno Palomo se

Denuncian que en Rtvc habrían intentado ‘hackear’ a un concejal de Bogotá: “Si toca, toca”

En una grabación revelada por el periodista colombiano Santiago Ángel, se escucha a un supuesto funcionario de la cadena nacional pedir a un periodista que investigue a fondo a un concejal crítico de la entidad

Denuncian que en Rtvc habrían

Así reaccionó el país político a la advertencia de Donald Trump de ataques terrestres en Colombia: “No se equivoque”

El presidente de Colombia catalogó como una declaración de guerra las declaraciones de Donald Trump sobre realizar ataques terrestres contra el narcotráfico en Colombia

Así reaccionó el país político

Aspirante a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico contó que le apuntaron con un arma por robarle su vehículo en Bogotá: “¡Estoy en shock!”

El caso del abogado Daniel Monroy se suma al homicidio del joven barranquillero Jean-Claude Bossard, que hora antes fue víctima de ladrones que, por robarle su celular, lo asesinaron en el norte de la ciudad

Aspirante a la Cámara de

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania, con Luis Díaz en acción

Los “Gigantes de Baviera” buscarán su paso a los ocho mejores del certamen local

Unión Berlín vs. Bayern Múnich
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaronn en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturaronn en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Juan Martín Moreno Palomo se

Juan Martín Moreno Palomo se refirió al apoyo a Karina García para ganar ‘La mansión de Luinny’: “No he hecho esto para que Karina me devuelva nada”

Yina Calderón habló de la escena íntima con Asaf en ‘La mansión de Luiny’ y de su actual relación: “Fue poderoso”

Yina Calderón reveló por qué se le vio llorando cuando perdió ‘La mansión de Luinny’: “Ese fandom es demasiado duro”

Yina Calderón confesó por qué no quiso pelear con Andrea Valdiri: “La dejé con las ganas”

La Suprema, ex de Blessd, confirmó relación con famoso futbolista: “Benditas las decisiones que me hicieron coincidir contigo”

Deportes

Unión Berlín vs. Bayern Múnich

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania, con Luis Díaz en acción

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Esto debe hacer Deportivo Pereira para evitar la desaparición: Dimayor tendría que tomar cruda decisión

Directivo de Pumas habló sobre el rumor que vincula a James Rodríguez con el cuadro mexicano: “No hablé con nadie”

Con Cúcuta y Jaguares, así iniciará la tabla del descenso de la Liga BetPlay en el 2026: Deportivo Cali hace cuentas