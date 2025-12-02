Dónde comprar árboles de Navidad y adornos navideños en Bogotá para 2025

Decoración navideña - VisualesIA

Bogotá inicia la temporada navideña con una amplia oferta de comercios dedicados a la venta de árboles, luces y adornos en diferentes sectores del centro de la ciudad.

Con la llegada de diciembre, miles de familias comienzan la búsqueda de productos para decorar hogares, oficinas y espacios comunitarios, una tradición que hace parte de las celebraciones locales.

En esta época, diversas zonas comerciales concentran alternativas de precios, tamaños y materiales, lo que facilita armar la Navidad según los gustos y necesidades de los compradores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

CDs reutilizados decoración, CD, CD viejo, discos, decoración de hogar, decoración reciclada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad cuenta con una oferta variada que incluye árboles naturales y artificiales, alumbrados de diferentes tonalidades, esferas decorativas, cintas, guirnaldas y figuras temáticas. Estas opciones permiten que cada familia adapte sus decoraciones a su estilo, ya sea tradicional, moderno o minimalista.

Además, los comercios mayoristas ofrecen precios competitivos que atraen tanto a compradores individuales como a quienes buscan artículos al por mayor para negocios o actividades comunitarias.

Ante el aumento habitual en la demanda durante diciembre, los establecimientos de estas zonas amplían su inventario para garantizar diversidad en productos y materiales.

San Victorino es uno de los principales puntos para adquirir artículos navideños en Bogotá. Este sector reúne decenas de locales, bodegas y pasajes donde se encuentran árboles de diferentes alturas, luces de múltiples configuraciones y adornos fabricados en plástico, tela, madera y otros materiales. La zona se localiza entre la calle 10 y la avenida Jiménez, entre la avenida Caracas y la carrera Décima, y es reconocida por su amplia actividad comercial durante la temporada decembrina. En este lugar, los compradores pueden comparar precios con facilidad y seleccionar productos según su presupuesto.

La corona de Adviento es un símbolo tradicional navideño que combina espiritualidad, decoración festiva y preparación artesanal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto destacado es San Andresito San José, ubicado entre las calles Octava y 12, entre la carrera 19 y la carrera 24. Allí operan distribuidores y comercios especializados que ofrecen elementos decorativos, juegos de luces, figuras temáticas y árboles de diferentes estilos.

Esta zona se caracteriza por su variedad en tonalidades y diseños, así como por su flujo constante de compradores durante las primeras semanas de diciembre. Las familias suelen acudir en busca de ofertas y surtidos amplios, especialmente para decorar hogares y oficinas.

San Andresito de la 38, en la localidad de Puente Aranda, también se ha consolidado como un referente en la venta de árboles y artículos decorativos. Este sector se encuentra entre la carrera 36 y la transversal 42A, entre las calles Octava A y 12.

Allí se ofrecen productos en diferentes gamas de precios y materiales, incluyendo alumbrados, adornos temáticos y arreglos para interiores y exteriores. Los comerciantes organizan sus vitrinas con anticipación para facilitar la elección de quienes buscan complementar sus decoraciones.

La calle 13, entre la avenida Caracas y la carrera 19, es otro punto comercial donde se pueden encontrar tiendas dedicadas a artículos navideños. Este corredor reúne establecimientos con variedad de luces, adornos, árboles y figuras decorativas.

Por su ubicación estratégica entre las localidades de Santa Fe y Los Mártires, es un lugar de fácil acceso para habitantes del centro y de otras zonas de la ciudad. Los compradores encuentran allí alternativas para complementar decoraciones tradicionales o explorar nuevas tendencias en colores y materiales.

Postre navideño en forma de muñeco de nieve, decorado con colores festivos y detalles adorables para alegrar la mesa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las esferas, guirnaldas y cintas ayudan a rellenar los espacios y aportar textura o color, mientras que la figura de la punta, como una estrella o un ángel, representa el elemento final de la decoración. Asimismo, la falda para la base contribuye a mejorar la presentación general y a ocultar el soporte.

Además de los elementos tradicionales, algunos compradores optan por adornos temáticos, figuras naturales como piñas o ramas secas y decoraciones simbólicas relacionadas con creencias populares, como cascabeles o elementos aromáticos. Estas opciones permiten personalizar el ambiente navideño y complementar los diseños más convencionales.

Las zonas mencionadas concentran gran parte del comercio mayorista de la ciudad, lo que facilita encontrar precios competitivos y diversidad de productos. Debido al aumento del flujo de compradores en diciembre, se recomienda acudir con anticipación y planificar el recorrido para aprovechar las alternativas disponibles en cada sector.