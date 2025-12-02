Colombia

Dónde comprar árboles de Navidad y adornos navideños en Bogotá para 2025

Zonas del centro de Bogotá ofrecen amplia oferta de árboles, luces y decoraciones para preparar los hogares durante la temporada decembrina

Decoración navideña
Decoración navideña - VisualesIA

Bogotá inicia la temporada navideña con una amplia oferta de comercios dedicados a la venta de árboles, luces y adornos en diferentes sectores del centro de la ciudad.

Con la llegada de diciembre, miles de familias comienzan la búsqueda de productos para decorar hogares, oficinas y espacios comunitarios, una tradición que hace parte de las celebraciones locales.

En esta época, diversas zonas comerciales concentran alternativas de precios, tamaños y materiales, lo que facilita armar la Navidad según los gustos y necesidades de los compradores.

CDs reutilizados decoración
CDs reutilizados decoración, CD, CD viejo, discos, decoración de hogar, decoración reciclada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad cuenta con una oferta variada que incluye árboles naturales y artificiales, alumbrados de diferentes tonalidades, esferas decorativas, cintas, guirnaldas y figuras temáticas. Estas opciones permiten que cada familia adapte sus decoraciones a su estilo, ya sea tradicional, moderno o minimalista.

Además, los comercios mayoristas ofrecen precios competitivos que atraen tanto a compradores individuales como a quienes buscan artículos al por mayor para negocios o actividades comunitarias.

Ante el aumento habitual en la demanda durante diciembre, los establecimientos de estas zonas amplían su inventario para garantizar diversidad en productos y materiales.

San Victorino es uno de los principales puntos para adquirir artículos navideños en Bogotá. Este sector reúne decenas de locales, bodegas y pasajes donde se encuentran árboles de diferentes alturas, luces de múltiples configuraciones y adornos fabricados en plástico, tela, madera y otros materiales. La zona se localiza entre la calle 10 y la avenida Jiménez, entre la avenida Caracas y la carrera Décima, y es reconocida por su amplia actividad comercial durante la temporada decembrina. En este lugar, los compradores pueden comparar precios con facilidad y seleccionar productos según su presupuesto.

La corona de Adviento
La corona de Adviento es un símbolo tradicional navideño que combina espiritualidad, decoración festiva y preparación artesanal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto destacado es San Andresito San José, ubicado entre las calles Octava y 12, entre la carrera 19 y la carrera 24. Allí operan distribuidores y comercios especializados que ofrecen elementos decorativos, juegos de luces, figuras temáticas y árboles de diferentes estilos.

Esta zona se caracteriza por su variedad en tonalidades y diseños, así como por su flujo constante de compradores durante las primeras semanas de diciembre. Las familias suelen acudir en busca de ofertas y surtidos amplios, especialmente para decorar hogares y oficinas.

San Andresito de la 38, en la localidad de Puente Aranda, también se ha consolidado como un referente en la venta de árboles y artículos decorativos. Este sector se encuentra entre la carrera 36 y la transversal 42A, entre las calles Octava A y 12.

Allí se ofrecen productos en diferentes gamas de precios y materiales, incluyendo alumbrados, adornos temáticos y arreglos para interiores y exteriores. Los comerciantes organizan sus vitrinas con anticipación para facilitar la elección de quienes buscan complementar sus decoraciones.

La calle 13, entre la avenida Caracas y la carrera 19, es otro punto comercial donde se pueden encontrar tiendas dedicadas a artículos navideños. Este corredor reúne establecimientos con variedad de luces, adornos, árboles y figuras decorativas.

Por su ubicación estratégica entre las localidades de Santa Fe y Los Mártires, es un lugar de fácil acceso para habitantes del centro y de otras zonas de la ciudad. Los compradores encuentran allí alternativas para complementar decoraciones tradicionales o explorar nuevas tendencias en colores y materiales.

Postre navideño en forma de
Postre navideño en forma de muñeco de nieve, decorado con colores festivos y detalles adorables para alegrar la mesa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las esferas, guirnaldas y cintas ayudan a rellenar los espacios y aportar textura o color, mientras que la figura de la punta, como una estrella o un ángel, representa el elemento final de la decoración. Asimismo, la falda para la base contribuye a mejorar la presentación general y a ocultar el soporte.

Además de los elementos tradicionales, algunos compradores optan por adornos temáticos, figuras naturales como piñas o ramas secas y decoraciones simbólicas relacionadas con creencias populares, como cascabeles o elementos aromáticos. Estas opciones permiten personalizar el ambiente navideño y complementar los diseños más convencionales.

Las zonas mencionadas concentran gran parte del comercio mayorista de la ciudad, lo que facilita encontrar precios competitivos y diversidad de productos. Debido al aumento del flujo de compradores en diciembre, se recomienda acudir con anticipación y planificar el recorrido para aprovechar las alternativas disponibles en cada sector.

