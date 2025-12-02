Colombia

Cómo proyectar el aumento de las pensiones Colombia para el 2026

El dato más reciente del Índice de Precios al Consumidor permite anticipar el porcentaje aproximado con el que podrían reajustarse las pensiones superiores al salario mínimo en 2026, mientras el Gobierno define el aumento oficial del mínimo

Pensiones para el 2026 -
Pensiones para el 2026 - crédito Colprensa

El comportamiento reciente del Índice de Precios al Consumidor (IPC) sirve como base para estimar el reajuste que recibirán millones de pensionados en el país durante 2026.

Aunque la cifra definitiva será publicada por el DANE a comienzos del próximo año, los datos acumulados hasta octubre permiten aproximar el incremento que aplicaría para quienes reciben mesadas superiores a un salario mínimo, de acuerdo con la normatividad vigente.

Dane - crédito Colprensa
Dane - crédito Colprensa

En paralelo, los pensionados que devengan el salario mínimo deberán esperar la decisión final del Gobierno Nacional sobre el ajuste de ese ingreso, el cual suele ubicarse por encima de la inflación certificada.

El IPC es el indicador oficial que mide la variación de los precios en la economía colombiana y constituye el parámetro para actualizar, cada enero, las pensiones que superan el salario mínimo.

De acuerdo con las cifras de octubre de 2025, la inflación anual se ubica en 5,51 %, un dato que marca la tendencia final del año y que sirve como insumo preliminar para proyectar el reajuste.

En ese mismo reporte, el DANE registró una variación mensual de 0,18 % y un acumulado de 4,74 % entre enero y octubre, mostrando una ligera presión al alza frente al mismo periodo del año anterior.

- crédito Freepik
- crédito Freepik

Simultáneamente, el Banco de la República ha señalado que espera que la inflación de cierre de 2025 llegue al 5,1 %, mientras proyecta que para finales de 2026 descienda a niveles cercanos al 3 %. Esas expectativas macroeconómicas no definen directamente el aumento pensional, pero complementan el panorama para quienes siguen de cerca la evolución de los precios y sus efectos en los ingresos fijos.

Las pensiones equivalentes a un salario mínimo no se ajustan por IPC, sino con el mismo porcentaje que adopte el Gobierno para el salario básico. Este porcentaje se define cada diciembre mediante el proceso de concertación entre empresarios, trabajadores y el Ministerio de Trabajo. Si no se alcanza un acuerdo, el Ejecutivo fija el aumento mediante decreto, tal como sucedió en 2024.

Para las demás pensiones, la fórmula es clara: el incremento corresponde al IPC anual certificado. Por ello, si la variación definitiva del indicador se mantiene cercana al 5,51 % reportado en octubre, el ajuste de las pensiones superiores al mínimo estaría alrededor de ese valor. Sin embargo, la cifra oficial será la que determine el DANE en la certificación de enero.

Pensionados en Colombia -
Pensionados en Colombia - crédito Colprensa

Con el fin de ilustrar cómo se traduce el IPC en un incremento puntual, puede tomarse como referencia una mesada de $2.000.000. Aplicar una variación de 5,51 % implica hacer un cálculo directo: multiplicar el valor actual por el porcentaje correspondiente. El resultado arrojaría un aumento aproximado de $110.200 y una pensión cercana a $2.110.200 para 2026. Este ejemplo es únicamente un ejercicio de proyección, pues el ajuste final dependerá del valor consolidado del IPC y de la certificación oficial.

En paralelo a la expectativa por el aumento pensional, avanza la discusión sobre el salario mínimo de 2026. Durante la instalación de la mesa de concertación, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) anunció que no participará en las negociaciones. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, expresó su desacuerdo con un incremento en dos dígitos, decisión que fue cuestionada por el Gobierno. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que esa postura desconoce la responsabilidad gremial y reiteró la importancia del diálogo tripartito.

El presidente Gustavo Petro advirtió que, de no lograrse un acuerdo entre las partes, su administración está dispuesta a fijar el salario mínimo mediante decreto, mecanismo que definió el aumento del año anterior. Si el Gobierno replica un ajuste cercano al 9,54 %, el salario mínimo podría ubicarse entre $1.558.553 y $1.559.301 en 2026. Este valor será determinante para los pensionados que devengan el mínimo, pues su reajuste está directamente ligado a esta cifra.

La definición del IPC anual consolidado y del nuevo salario mínimo serán claves para establecer los incrementos pensionales de 2026. Mientras tanto, los datos de octubre permiten anticipar un ajuste cercano al 5,51 % para quienes reciben mesadas superiores al mínimo, a la espera de la certificación oficial del DANE.

