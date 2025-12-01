Colombia desmiente alertas externas y exige respeto al derecho internacional en el espacio aéreo de Venezuela

Colombia pidió coordinación internacional para evitar confusión en la operación aérea de la región. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Gobierno de Colombia negó las versiones difundidas en las últimas horas por actores externos sobre supuestas restricciones o riesgos en el espacio aéreo de Venezuela. A través del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, el país afirmó que, tras verificaciones técnicas, el espacio aéreo venezolano permanece abierto, operativo y sin ninguna condición que comprometa la seguridad aeronáutica.

Las autoridades advirtieron que las alertas que circularon internacionalmente no fueron coordinadas con Venezuela, no provienen de una autoridad competente y carecen de validez dentro del marco del Convenio de Chicago y de los estándares de la OACI.

En su comunicado oficial, el Ministerio de Transporte subrayó que ninguna autoridad extranjera tiene competencia para emitir modificaciones, restricciones o advertencias operacionales sobre el espacio aéreo de Venezuela, pues esa facultad recae únicamente en el Estado soberano responsable.

“El espacio aéreo de la República Bolivariana de Venezuela permanece abierto, operativo y sin restricciones que afecten la navegación aérea civil”, reiteró la entidad. Además, precisó que no existe actualmente ninguna situación que comprometa la seguridad operacional.

Las señales difundidas por un tercer Estado, indicaron, fueron generadas sin coordinación con la autoridad aeronáutica venezolana y no tienen sustento técnico ni jurídico. Estas advertencias, añadieron, generan confusión entre aerolíneas y usuarios, además de afectar la confiabilidad del sistema internacional de aviación.

El Gobierno reiteró que cualquier cambio en la navegación aérea solo puede ser anunciado por el Estado responsable. - crédito AP/Ariana Cubillos

Apoyo a los principios de derecho internacional y rechazo a acciones unilaterales

El Gobierno recordó que cualquier cierre o restricción aérea de carácter excepcional requeriría soporte legal internacional, incluyendo decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU, y en el caso de Estados Unidos, autorización del Senado para intervenciones militares o medidas que impliquen acciones sobre otro territorio.

Por ello, enfatizó que ninguna aerolínea está obligada a acatar advertencias externas ajenas al marco normativo internacional, y que las empresas colombianas deben operar bajo los lineamientos de la OACI y de la Aeronáutica Civil.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, reafirmó esta postura señalando: “El espacio aéreo venezolano está abierto y plenamente operativo. En aviación civil no hay ambigüedades: cualquier modificación solo puede ser anunciada por el Estado responsable. Las advertencias externas sin competencia ni coordinación carecen de validez y generan incertidumbre innecesaria. Colombia respalda el llamado del Presidente Petro a defender el derecho internacional y la estabilidad aérea de la región”.

Colombia pide acción internacional: OACI, Unión Europea y países de la región

El Gobierno Nacional respaldó el llamado presidencial para que se convoque una respuesta coordinada frente a la situación y pidió tres puntos claves, primero que la OACI convoque de inmediato a su Asamblea, con el objetivo de evaluar la situación y garantizar el cumplimiento de los estándares de navegación aérea.

Segundo que la Unión Europea normalice los vuelos hacia Venezuela y adopte medidas frente a aerolíneas que desconozcan la normativa aeronáutica y tercero que los países de América Latina y el Caribe mantengan operaciones con total normalidad, preservando la región como un territorio de paz, respeto a la soberanía y cooperación.

Asimismo, recordó que la consolidación democrática de Venezuela corresponde únicamente a su pueblo y a sus instituciones, rechazando cualquier intento externo de intervención.

Segundo comunicado de Aerocivil: advertencias de terceros generan incertidumbre operacional

Minutos antes del comunicado conjunto, la Aeronáutica Civil había publicado una primera alerta institucional. En ella reiteró que no existe ninguna anomalía que afecte la seguridad operacional en el espacio aéreo venezolano y que cualquier información aeronáutica que modifique la navegación solo puede ser emitida por el Estado responsable.

La Aerocivil destacó que las declaraciones de un tercer Estado “carecen de validez operativa y generan confusión en el sistema de aviación civil”, pues se encuentran “ajenas al marco normativo internacional”.

Además, señaló que la emisión de advertencias sin coordinación introduce incertidumbre, compromete la confiabilidad de la información aeronáutica y puede afectar derechos de los usuarios, así como la estabilidad regional del transporte aéreo.

Colombia reafirma defensa de la seguridad operacional y del orden jurídico global

Finalmente, tanto el Ministerio de Transporte como la Aerocivil aseguraron que continuarán monitoreando permanentemente la situación regional. Subrayaron que la seguridad operacional, el respeto al derecho internacional y la coherencia normativa son pilares esenciales para un sistema aéreo confiable y seguro.

El Gobierno reiteró su llamado a la comunidad internacional: las normas de aviación civil deben respetarse sin excepción, y la región debe mantenerse como un territorio de paz y cooperación.