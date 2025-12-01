Colombia

Colombia desmiente alertas externas y exige respeto al derecho internacional en el espacio aéreo de Venezuela

Las autoridades colombianas pidieron a la OACI y a organizaciones internacionales tomar medidas para evitar que advertencias no autorizadas generen confusión entre aerolíneas y usuarios

Guardar
Colombia pidió coordinación internacional para
Colombia pidió coordinación internacional para evitar confusión en la operación aérea de la región. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Gobierno de Colombia negó las versiones difundidas en las últimas horas por actores externos sobre supuestas restricciones o riesgos en el espacio aéreo de Venezuela. A través del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, el país afirmó que, tras verificaciones técnicas, el espacio aéreo venezolano permanece abierto, operativo y sin ninguna condición que comprometa la seguridad aeronáutica.

Las autoridades advirtieron que las alertas que circularon internacionalmente no fueron coordinadas con Venezuela, no provienen de una autoridad competente y carecen de validez dentro del marco del Convenio de Chicago y de los estándares de la OACI.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su comunicado oficial, el Ministerio de Transporte subrayó que ninguna autoridad extranjera tiene competencia para emitir modificaciones, restricciones o advertencias operacionales sobre el espacio aéreo de Venezuela, pues esa facultad recae únicamente en el Estado soberano responsable.

“El espacio aéreo de la República Bolivariana de Venezuela permanece abierto, operativo y sin restricciones que afecten la navegación aérea civil”, reiteró la entidad. Además, precisó que no existe actualmente ninguna situación que comprometa la seguridad operacional.

Las señales difundidas por un tercer Estado, indicaron, fueron generadas sin coordinación con la autoridad aeronáutica venezolana y no tienen sustento técnico ni jurídico. Estas advertencias, añadieron, generan confusión entre aerolíneas y usuarios, además de afectar la confiabilidad del sistema internacional de aviación.

El Gobierno reiteró que cualquier
El Gobierno reiteró que cualquier cambio en la navegación aérea solo puede ser anunciado por el Estado responsable. - crédito AP/Ariana Cubillos

Apoyo a los principios de derecho internacional y rechazo a acciones unilaterales

El Gobierno recordó que cualquier cierre o restricción aérea de carácter excepcional requeriría soporte legal internacional, incluyendo decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU, y en el caso de Estados Unidos, autorización del Senado para intervenciones militares o medidas que impliquen acciones sobre otro territorio.

Por ello, enfatizó que ninguna aerolínea está obligada a acatar advertencias externas ajenas al marco normativo internacional, y que las empresas colombianas deben operar bajo los lineamientos de la OACI y de la Aeronáutica Civil.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, reafirmó esta postura señalando: “El espacio aéreo venezolano está abierto y plenamente operativo. En aviación civil no hay ambigüedades: cualquier modificación solo puede ser anunciada por el Estado responsable. Las advertencias externas sin competencia ni coordinación carecen de validez y generan incertidumbre innecesaria. Colombia respalda el llamado del Presidente Petro a defender el derecho internacional y la estabilidad aérea de la región”.

La Aeronáutica Civil de Colombia rechaza las manifestaciones de incertidumbre operacional que comprometen l... by yospina

Colombia pide acción internacional: OACI, Unión Europea y países de la región

El Gobierno Nacional respaldó el llamado presidencial para que se convoque una respuesta coordinada frente a la situación y pidió tres puntos claves, primero que la OACI convoque de inmediato a su Asamblea, con el objetivo de evaluar la situación y garantizar el cumplimiento de los estándares de navegación aérea.

Segundo que la Unión Europea normalice los vuelos hacia Venezuela y adopte medidas frente a aerolíneas que desconozcan la normativa aeronáutica y tercero que los países de América Latina y el Caribe mantengan operaciones con total normalidad, preservando la región como un territorio de paz, respeto a la soberanía y cooperación.

Asimismo, recordó que la consolidación democrática de Venezuela corresponde únicamente a su pueblo y a sus instituciones, rechazando cualquier intento externo de intervención.

Segundo comunicado de Aerocivil: advertencias de terceros generan incertidumbre operacional

Minutos antes del comunicado conjunto, la Aeronáutica Civil había publicado una primera alerta institucional. En ella reiteró que no existe ninguna anomalía que afecte la seguridad operacional en el espacio aéreo venezolano y que cualquier información aeronáutica que modifique la navegación solo puede ser emitida por el Estado responsable.

La Aerocivil destacó que las declaraciones de un tercer Estado “carecen de validez operativa y generan confusión en el sistema de aviación civil”, pues se encuentran “ajenas al marco normativo internacional”.

Además, señaló que la emisión de advertencias sin coordinación introduce incertidumbre, compromete la confiabilidad de la información aeronáutica y puede afectar derechos de los usuarios, así como la estabilidad regional del transporte aéreo.

Colombia llama al respeto del orden jurídico internacional y a la preservación de la seguridad aérea en la ... by yospina

Colombia reafirma defensa de la seguridad operacional y del orden jurídico global

Finalmente, tanto el Ministerio de Transporte como la Aerocivil aseguraron que continuarán monitoreando permanentemente la situación regional. Subrayaron que la seguridad operacional, el respeto al derecho internacional y la coherencia normativa son pilares esenciales para un sistema aéreo confiable y seguro.

El Gobierno reiteró su llamado a la comunidad internacional: las normas de aviación civil deben respetarse sin excepción, y la región debe mantenerse como un territorio de paz y cooperación.

Temas Relacionados

espacio aéreo Venezuelaalertas aeronáuticas internacionalesAerocivilseguridad operacional aéreaOACIVenezuelaColombia-Noticias

Más Noticias

Cali: Pico y Placa para este lunes 1 de diciembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Cali: Pico y Placa para

Pico y Placa en Medellín: restricciones vehiculares para este lunes 1 de diciembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa en Medellín:

Estos son los cortes de la luz del lunes 1 de diciembre en Santander

Toma precauciones y conoce donde serán los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Estos son los cortes de

Luis Gilberto Murillo llegó al millón de firmas y se aproxima a inscribir su candidatura a la presidencia, en representación de las regiones

El exministro de Relaciones Exteriores continúa en su gira por el país y confirmó que ya cuenta con las rúbricas necesarias para formalizar su aspiración ante la Registraduría Nacional del Estado Civil

Luis Gilberto Murillo llegó al

Petro dijo que los chats de las disidencias fueron creados con inteligencia artificial, pero ‘pisotearon’ su idea: estás son las pruebas

Después de meses de análisis, la unidad investigativa de un noticiero descubrió el complejo rompecabezas de comunicaciones entre las disidencias de Calarcá, altos mandos del Ejército y funcionarios del Gobierno, poniendo en duda las declaraciones oficiales del mismo presidente

Petro dijo que los chats
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Rosales relató cómo comenzó

Alejandra Rosales relató cómo comenzó su historia de amor con Jorge Rausch, el temido jurado de ‘MasterChef celebrity’

Salida de Pedro del ‘Desafío’ hizo llorar a televidentes y compañeros: Lina le pidió perdón y Kevyn se mostró devastado

Carlos Andrés, hermano de Mauricio Leal, aclaró qué piensa de Jhonier: “También está muerto para mí”

La Jesuu se arrepintió de presentarle ‘El Agropecuario’ a Aida Victoria y lanzó fuerte advertencia contra él: “Me avisa si quiere más”

Valentina Ferrer y Río le enviaron emotivo mensaje a J Balvin en su concierto y él lloró desconsolado

Deportes

Jorge Bava volvió a salir

Jorge Bava volvió a salir campeón: a menos de dos meses de renunciar a Santa Fe alzó una nueva copa, mientras el ‘cardenal’ fracasó en el FPC

Ministerio del Interior exige castigos ejemplares por violencia de hinchas de Atlético Nacional

Luis Suárez continúa en racha en Portugal y ratificó por qué está en los planes de la selección Colombia con miras al mundial: se fue de doblete

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

Jhon Córdoba se consolida como el mejor centrodelantero colombiano de la temporada: así va la carrera por un cupo en la lista para el Mundial