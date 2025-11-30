Petro cuestiona decisión de Trump sobre Venezuela: “Un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero”

Gustavo Petro cuestiona la decisión de Donald Trump de cerrar el espacio aéreo venezolano y alerta sobre su impacto en la soberanía y el derecho internacional. - crédito Infobae

El presidente Gustavo Petro lanzó un cuestionamiento a la decisión de Donald Trump de cerrar el espacio aéreo sobre Venezuela, afirmando que esta medida vulnera los principios fundamentales de soberanía y derecho internacional. Sus declaraciones representan la postura más directa del Gobierno colombiano frente a la tensión entre Estados Unidos y Caracas.

Desde sus redes sociales, Petro cuestionó directamente la legalidad de la medida de Trump. En sus palabras: “Quiero saber, ¿bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?”

Agregó que, si tal norma existiera, pediría disculpas por su “atrevimiento”. Sin embargo, enfatizó que, en ausencia de un sustento legal, la acción constituye una amenaza directa a la soberanía nacional y al concepto mismo de derecho internacional.

Petro recordó además que habla como presidente de la Celac y de la República de Colombia, representando no solo al país, sino también a la región latinoamericana en asuntos de soberanía y respeto a las normas internacionales.

Petro cuestiona la legalidad de que un presidente extranjero cierre el espacio aéreo de otra nación y advierte sobre la falta de acción de la OACI frente a esta situación. - crédito @petrogustavo/X

Advertencia sobre la legitimidad de acciones unilaterales

El presidente pidió claridad sobre el fundamento jurídico que permitiría a un jefe de Estado imponer restricciones aéreas a otro país soberano, advirtiendo que la medida podría generar un precedente grave para la región y para el sistema multilateral.

En su mensaje, Petro señaló que un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero, y que si se permite esta acción, se estaría cuestionando la soberanía de todos los Estados en el mundo.

Petro afirmó también que, si la OACI no interviene ante la decisión de Trump de cerrar el espacio aéreo venezolano, estaría fallando en su papel fundamental de garantizar la soberanía de los espacios aéreos nacionales y el respeto al derecho internacional.

Contexto de la decisión de Trump y la respuesta venezolana

La controversia comenzó el sábado 29 de noviembre, cuando Donald Trump anunció, a través de su red social Truth, el cierre total del espacio aéreo sobre Venezuela: “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad.”

El expresidente estadounidense anunció el cierre total del espacio aéreo sobre Venezuela, generando cancelaciones de vuelos y tensión diplomática en la región. - crédito Truth

La decisión se enmarca dentro de los ejercicios militares de Estados Unidos en la región, orientados a operaciones contra el Cartel de los Soles, y generó incertidumbre sobre la seguridad aérea, cancelaciones de vuelos y alarma diplomática.

En respuesta, el régimen venezolano calificó la medida como una agresión directa a su soberanía y activó un plan especial para facilitar el retorno de venezolanos varados en otros países. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del país, señaló que Venezuela busca el cese inmediato de esta acción ilegítima e ilícita, aplicando mecanismos multilaterales bajo el derecho internacional.

Petro como “voz de la región”

El pronunciamiento de Gustavo Petro posiciona a Colombia como un actor clave en la defensa de la soberanía y el derecho internacional en América Latina. Como presidente de la Celac, enfatizó que cualquier acción que vulnere el espacio aéreo de una nación soberana es inaceptable y constituye un precedente peligroso para la región y la seguridad multilateral.

El presidente advierte que ningún presidente extranjero puede imponer restricciones aéreas sobre otro país sin respaldo legal, en referencia a la decisión de Trump. - crédito Presidencia de la República/Jonathan Ernst/Reuters

Reacción venezolana y contexto internacional

El Gobierno venezolano emitió un comunicado calificando la medida de Estados Unidos como una agresión ilegal, unilateral y arbitraria, que atenta contra la integridad territorial y la seguridad aeronáutica. En el mensaje, Venezuela recordó que su espacio aéreo está protegido por la OACI y el Convenio de Chicago de 1944, y llamó a la ONU y a los gobiernos del mundo a rechazar esta acción.

Delcy Rodríguez informó que la medida de EE. UU. ha afectado los vuelos migratorios del Plan Vuelta a la Patria, que hasta ahora habían permitido repatriar a 13.956 venezolanos en 75 vuelos. El Gobierno reiteró que no aceptará órdenes ni amenazas de ningún poder extranjero, subrayando que la soberanía aérea se mantendrá bajo protección del derecho internacional.