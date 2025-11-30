Lotería del Cauca resultados del 29 de noviembre de 2025: todos los números ganadores del último sorteo

La Lotería del Cauca ofrece un premio mayor de 5 mil 555 millones de pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería del Cauca difundió los ganadores de su más reciente sorteo efectuado este sábado 29 de noviembre de 2025.

Esta famosa lotería entrega más de 30 premios cada semana. Averigüe aquí si adquiriste alguno de sus miles de millones de pesos en premios.

Resultados de la Lotería del Cauca

Fecha: sábado 29 de noviembre de 2025.

Sorteo: 2587.

PREMIO MAYOR DE $8.000 MILLONES:

1790 Serie 274

SECO DE $50 MILLONES:

4069 Serie 148

9315 Serie 125

4900 Serie 287

SECO DE $300 MILLONES:

5875 Serie 005

SECO 200 MILLONES

6559 Serie 105

SECO DE $100 MILLONES:

1450 Serie 087

0297 Serie 230

SECO DE $10 MILLONES:

7398 Serie 133

6607 Serie 007

3881 Serie 259

4784 Serie 230

3811 Serie 109

1579 Serie 095

5609 Serie 108

8243 Serie 172

0775 Serie 306

3966 Serie 122

4156 Serie 034

7661 Serie 075

0195 Serie 130

5489 Serie 155

3270 Serie 120

9932 Serie 050

7470 Serie 140

8319 Serie 100

0026 Serie 178

1403 Serie 223

0912 Serie 107

8569 Serie 163

2555 Serie 132

4435 Serie 128

5257 Serie 008

4808 Serie 206

9003 Serie 161

7704 Serie 152

6468 Serie 252

A qué hora se juega la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca realiza sólo un sorteo a la semana y publica los resultados por las noches de la siguiente manera:

Todos los sábados.

A las 23:00 horas.

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Plan de Premios

La Lotería del Cauca ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 50 millones de pesos.

27 secos de 10 millones de pesos.

A estos premios principales se les suma una larga lista de aproximaciones.

¿Qué necesito para cobrar un premio en la Lotería del Cauca?

Para cobrar un premio en la Lotería del Cauca, los documentos que necesitas presentar varían según el tipo y monto del premio:

Para premios superiores a $2.036.000 (que causan impuesto de retención en la fuente), debes acudir a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca y presentar el billete o fracciones ganadoras, el certificado de Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN, la certificación de cuenta bancaria para la consignación del premio y la cédula de ciudadanía (original y copia). En esta oficina se verifica la autenticidad del billete y se inicia el trámite para el pago del premio.

Para premios secos (montos menores que el mayor), puedes reclamarlos en un distribuidor autorizado de la Lotería del Cauca, donde el distribuidor puede pagar directamente si tiene la capacidad o enviar el billete para su verificación en la oficina central.

Para premios por aproximación o menores, también se pueden reclamar directamente con el lotero de confianza o puntos de venta autorizados, sin que se requieran documentos adicionales más que el billete.

Es fundamental que el billete esté en buen estado, sin daños que impidan su validación y que presentes los documentos mencionados en original y copia donde se solicite. La Lotería del Cauca realiza toda la verificación para garantizar el pago legal y seguro del premio.

¿Cómo ganar la Lotería de Cauca?

Los pasos para jugar por los premios de La Lotería de Cauca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar la Lotería del Cauca se necesita de al menos 4 mil pesos para comprar una fracción y hasta 16 mil pesos para comprar un billete entero.

Ya sea fracción o billete, el boleto se puede adquirirlo en los diferentes puntos de venta autorizados que hay a lo largo de todo el país o en línea a través de la página de Lottired.

Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.

Para ganar, la apuesta completa tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería del Cauca ofrece a sus apostadores.

Sin embargo, existen premios secundarios que se pueden ganar coincidiendo con apenas dos dígitos de tu apuesta.

Es por eso que las probabilidades de obtener alguno de los distintos premios de la Lotería del Cauca es mayor.