Colombia

Golpe al clan del Golfo en Antioquia: Capturan a “Juan de Dios”, líder de la organización criminal

Autoridades detuvieron a David Alexis Vera Muriel, conocido como Juan de Dios, señalado de coordinar extorsiones y amenazas contra líderes rurales en Andes, junto a sus principales hombres de confianza

Guardar
La captura de Juan de
La captura de Juan de Dios debilita la estructura del Clan del Golfo en el suroeste de Antioquia - crédito Policía

La captura de Juan de Dios, identificado como uno de los principales operadores políticos del clan del Golfo en el suroeste de Antioquia, marca un nuevo episodio en la lucha contra la criminalidad en la región cafetera de Colombia.

De acuerdo con el coronel Óscar Rico, este individuo, cuyo nombre real es David Alexis Vera Muriel, desempeñaba un papel central en la estructura ilegal, ejerciendo presiones y amenazas sobre líderes comunales para imponer las reglas del grupo y coordinar el cobro de extorsiones a los productores de café.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El oficial detalló que Juan de Dios era responsable de convocar, bajo intimidación, a los presidentes de varias Juntas de Acción Comunal (JAC) en zonas rurales del municipio de Andes. Su objetivo era forzar a estos líderes a reunir a la comunidad en veredas específicas, donde se realizaban reuniones de constreñimiento arbitrarias e ilegales.

Según el coronel Rico, las acciones de este presunto pseudopolítico se concentraban especialmente en los corregimientos de San José, Buenos Aires, Santa Rita y Santa Inés.

David Alexis Vera Muriel, alias
David Alexis Vera Muriel, alias Juan de Dios, ejercía presión y amenazas sobre líderes comunales en Andes - crédito Europa Press

La operación policial no solo permitió la detención de David Alexis Vera Muriel, sino que también resultó en la captura de sus dos principales hombres de seguridad, conocidos con los alias de Pibe o El Zarco y Cabezón.

El coronel Rico explicó que estos individuos formaban parte del círculo cercano de protección del capturado, reforzando su capacidad de intimidación sobre la población local.

El proceso investigativo permitió establecer que el accionar de Juan de Dios y su equipo tenía como finalidad consolidar el control territorial del clan del Golfo en áreas rurales, mediante la imposición de tarifas de extorsión a los campesinos caficultores y la coacción de los líderes comunitarios.

“Un sujeto que corresponde al nombre David Alexis Vera Muriel, alias Juan de Dios, que es el pseudopolítico de la estructura criminal. Este sujeto, dentro del proceso investigativo, se tiene la orientación de que es la persona que se encontraba realizando reuniones de constreñimiento arbitrarias ilegales a miembros de la comunidad de la zona rural, especialmente los corregimientos de San José, Buenos Aires, Santa Rita y Santa Inés”, afirmó el coronel Rico.

El Clan del Golfo imponía
El Clan del Golfo imponía tarifas de extorsión a los caficultores de la región para consolidar su control territorial- crédito Defensoría del Pueblo

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

En una operación conjunta liderada por el Ejército Nacional, el Clan del Golfo sufrió un nuevo revés en el corregimiento de Tierradentro, Montelíbano (Córdoba), después de que las autoridades lograran neutralizar a uno de sus líderes y a un integrante de su círculo de seguridad.

Este hecho, que involucró la participación del Gaula Militar Bajo Cauca y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, fue confirmado a través de un comunicado oficial emitido la mañana del miércoles veintiséis de noviembre de 2025.

La acción militar derivó en la muerte de alias Cóndor, señalado como cabecilla del grupo criminal, así como de uno de sus escoltas. Además, las tropas incautaron dos armas cortas, un fusil, cinco proveedores, doscientos noventa y seis cartuchos de diferentes calibres, tres celulares y una motocicleta, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades para los trámites judiciales pertinentes.

El cabecilla abatido tenía un
El cabecilla abatido tenía un extenso prontuario criminal - crédito Ejército Nacional | Colprensa / Condorito App

El brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas, comandante de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, declaró a medios de comunicación que este resultado constituye “un duro golpe al componente criminal focalizado de la Subestructura Rubén Darío Ávila”.

El grupo armado ilegal, denominado de esta manera por el Gobierno nacional desde 2025, opera bajo la estructura del conocido Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también llamado Clan del Golfo.

Durante el desarrollo del operativo, las tropas sostuvieron enfrentamientos directos con miembros de la organización armada en la zona rural del municipio cordobés, logrando frustrar las acciones criminales de este sector estructural del Clan del Golfo, según detalló la institución a través de su pronunciamiento oficial.

Temas Relacionados

Captura integrante clan del GolfoJuan de DiosDavid Alexis Vera MurielAmenaza líderes comunalesExtorsión productores de caféJuntas de Acción ComunalAlias Pibe, El Zarco, CabezónAntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Chontico Día resultados de hoy 30 de noviembre de 2025

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Chontico Día resultados de hoy

Perro antinarcóticos detecta cargamento de marihuana en empresa de encomiendas en Santa Marta

En total fueron trece kilos de estupefacientes incautados por las autoridades, que estaban previstos a ser distribuidos en varios puntos de la ciudad colombiana

Perro antinarcóticos detecta cargamento de

Catherine Juvinao contesta a la suegra de Armando Benedetti por decir que “si el centro y la izquierda no se unen, podrían pasar 2 candidatos de la ultra derecha”

La legisladora de Alianza Verde criticó la propuesta de unidad entre centro e izquierda, argumentando que el gobierno de Gustavo Petro no cumplió con las expectativas de cambio y rechazando la idea de una coalición electoral

Catherine Juvinao contesta a

Así fue la ‘mágica’ llegada de Wilmar Mejía a la DNI por orden de Petro, en medio de críticas por su idoneidad: “Apenas cumplía lo mínimo”

La designación de un licenciado en educación física al frente de la inteligencia estratégica generó inquietud por su falta de experiencia y presuntos vínculos con disidencias

Así fue la ‘mágica’ llegada

Niño que participaba en las finales de las pruebas Stem en Cartagena fue arrastrado por una ola y permanece en UCI, esto se sabe

El grupo de estudiantes fue a conocer el mar antes de regresar a casa; uno de los menores fue arrastrado por una ola

Niño que participaba en las
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Cara Rodríguez confesó cuáles son

Cara Rodríguez confesó cuáles son sus sentimientos por Beéle actualmente, lo que podría pasar con él próximamente y habló de su carrera musical

La inspiradora confesión de Jorge Rausch: de la crisis personal al éxito en la cocina colombiana

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Con emotivo mensaje, Shakira agradeció a Dua Lipa por cantar ‘Antología’ en su concierto en Bogotá: “¡Qué regalo!”

Beéle desató risas en redes sociales por video con el que “engañó” a los fans de Dua Lipa asistentes al concierto

Deportes

Wilmar Roldán reveló la vez

Wilmar Roldán reveló la vez que escapó de la muerte como árbitro en pleno partido del fútbol colombiano

Mariana Pajón compartió la primera fotografía de su hijo: Théo Pelluard Pajón

Qué necesita Deportes Tolima para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay II-2025

Así está el panorama para los exfutbolistas que reclaman su pensión a los equipos del fútbol colombiano: “Se defrauda a la nación”

Millonarios disputará la Copa Sudamericana 2026: así quedó el listado final de clasificados