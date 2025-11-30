Golpe al clan del Golfo en Antioquia: Capturan a “Juan de Dios”, líder de la organización criminal

La captura de Juan de Dios debilita la estructura del Clan del Golfo en el suroeste de Antioquia - crédito Policía

La captura de Juan de Dios, identificado como uno de los principales operadores políticos del clan del Golfo en el suroeste de Antioquia, marca un nuevo episodio en la lucha contra la criminalidad en la región cafetera de Colombia.

De acuerdo con el coronel Óscar Rico, este individuo, cuyo nombre real es David Alexis Vera Muriel, desempeñaba un papel central en la estructura ilegal, ejerciendo presiones y amenazas sobre líderes comunales para imponer las reglas del grupo y coordinar el cobro de extorsiones a los productores de café.

El oficial detalló que Juan de Dios era responsable de convocar, bajo intimidación, a los presidentes de varias Juntas de Acción Comunal (JAC) en zonas rurales del municipio de Andes. Su objetivo era forzar a estos líderes a reunir a la comunidad en veredas específicas, donde se realizaban reuniones de constreñimiento arbitrarias e ilegales.

Según el coronel Rico, las acciones de este presunto pseudopolítico se concentraban especialmente en los corregimientos de San José, Buenos Aires, Santa Rita y Santa Inés.

La operación policial no solo permitió la detención de David Alexis Vera Muriel, sino que también resultó en la captura de sus dos principales hombres de seguridad, conocidos con los alias de Pibe o El Zarco y Cabezón.

El coronel Rico explicó que estos individuos formaban parte del círculo cercano de protección del capturado, reforzando su capacidad de intimidación sobre la población local.

El proceso investigativo permitió establecer que el accionar de Juan de Dios y su equipo tenía como finalidad consolidar el control territorial del clan del Golfo en áreas rurales, mediante la imposición de tarifas de extorsión a los campesinos caficultores y la coacción de los líderes comunitarios.

“Un sujeto que corresponde al nombre David Alexis Vera Muriel, alias Juan de Dios, que es el pseudopolítico de la estructura criminal. Este sujeto, dentro del proceso investigativo, se tiene la orientación de que es la persona que se encontraba realizando reuniones de constreñimiento arbitrarias ilegales a miembros de la comunidad de la zona rural, especialmente los corregimientos de San José, Buenos Aires, Santa Rita y Santa Inés”, afirmó el coronel Rico.

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

En una operación conjunta liderada por el Ejército Nacional, el Clan del Golfo sufrió un nuevo revés en el corregimiento de Tierradentro, Montelíbano (Córdoba), después de que las autoridades lograran neutralizar a uno de sus líderes y a un integrante de su círculo de seguridad.

Este hecho, que involucró la participación del Gaula Militar Bajo Cauca y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, fue confirmado a través de un comunicado oficial emitido la mañana del miércoles veintiséis de noviembre de 2025.

La acción militar derivó en la muerte de alias Cóndor, señalado como cabecilla del grupo criminal, así como de uno de sus escoltas. Además, las tropas incautaron dos armas cortas, un fusil, cinco proveedores, doscientos noventa y seis cartuchos de diferentes calibres, tres celulares y una motocicleta, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades para los trámites judiciales pertinentes.

El brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas, comandante de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, declaró a medios de comunicación que este resultado constituye “un duro golpe al componente criminal focalizado de la Subestructura Rubén Darío Ávila”.

El grupo armado ilegal, denominado de esta manera por el Gobierno nacional desde 2025, opera bajo la estructura del conocido Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también llamado Clan del Golfo.

Durante el desarrollo del operativo, las tropas sostuvieron enfrentamientos directos con miembros de la organización armada en la zona rural del municipio cordobés, logrando frustrar las acciones criminales de este sector estructural del Clan del Golfo, según detalló la institución a través de su pronunciamiento oficial.