Colombia

ELN liberó a 11 secuestrados en el Catatumbo tras 10 meses de cautiverio en medio de crisis de seguridad

La misión humanitaria confirmó que los liberados estaban en buen estado de salud, en medio de una crisis de seguridad que afecta especialmente a comunidades rurales y firmantes del Acuerdo de Paz en la región

Guardar
Los liberados fueron encontrados sin
Los liberados fueron encontrados sin afectaciones médicas tras más de diez meses en cautiverio. - crédito Infobae.

En horas de la tarde de este 29 de noviembre, la guerrilla del ELN dejó en libertad a once personas que habían sido secuestradas a inicios de este año en la convulsionada zona del Catatumbo, en Norte de Santander. Las víctimas, entre ellas nueve hombres y dos mujeres, una de ellas de nacionalidad venezolana, residían en los municipios de Tibú y El Tarra, territorios golpeados por la presencia de distintos grupos armados.

La entrega se realizó ante una comisión humanitaria conformada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo, quienes verificaron el estado de salud de los liberados. Según el reporte oficial, ninguno presentó afectaciones médicas al momento del encuentro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Diez meses y 16 días de cautiverio

El obispo de la Diócesis de Tibú, mons. Israel Bravo, confirmó a La FM que las personas permanecieron diez meses y 16 días en poder del ELN, tiempo durante el cual no se conocieron detalles sobre las razones de su secuestro.

“Afortunadamente regresaron a la libertar, sanos y salvos, y esto nos permite celebrar la vida. No se tiene información del porqué del secuestro, pero espera así mismo que los demás secuestrados regresen a la libertad lo más pronto posible”, indicó Bravo.

El grupo armado realizó la
El grupo armado realizó la entrega ante una comisión humanitaria conformada por la Iglesia, la ONU y la Defensoría. - crédito AFP

Entre los liberados se encuentra un firmante del Acuerdo de Paz, integrante del proceso de reincorporación, hecho que vuelve a encender las alarmas sobre los riesgos que enfrenta esta población en zonas de conflicto.

Tras la liberación, las once personas pudieron reencontrarse con sus familias, la mayoría de ellas residentes en áreas rurales de Tibú y El Tarra.

Defensoría del Pueblo confirmó la entrega humanitaria

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que precisó que la operación se desarrolló bajo estrictos protocolos humanitarios:

“La entrega humanitaria se realizó a la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de la ONU , en el marco del acompañamiento institucional que garantiza la protección de la vida, la integridad y la dignidad de quienes han estado privados de la libertad”.

La entidad reafirmó que, por seguridad, no se divulgaron los nombres de las personas liberadas.

La defensoría resaltó que
La defensoría resaltó que la operación se realizó bajo estrictos protocolos para proteger la vida y dignidad de los liberados.- crédito @DefensoriaCol/X

Crisis por secuestros en el Catatumbo

La liberación ocurre en medio de un preocupante aumento de secuestros en la región. De acuerdo con Olguín Mayorga, representante de víctimas de Norte de Santander, la situación es alarmante:

“los casos de secuestro en la zona del Catatumbo siguen en aumento, sin que haya algún ningún tipo de control por parte de las autoridades locales... los grupos armados al margen de la ley siguen generando afectaciones a la seguridad de las comunidades civiles, quienes son los más afectados por este fenómeno”, indico a la radio mencionada.

En la última semana, solo en el municipio de Tibú, se registraron más de diez secuestros atribuidos tanto al ELN como a las disidencias de las Farc, en diferentes puntos cercanos a la frontera con Venezuela.

Firmantes de paz: entre desplazamientos y asesinatos

Las cifras reveladas por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) muestran un panorama todavía más crítico para quienes avanzan en su proceso de reintegración. Según Lorena Corvera, coordinadora de la ARN en Norte de Santander:

“El panorama sigue siendo preocupante en el Catatumbo. Este año han salido desplazados 223 firmantes de paz, mientras que otros 19 firmantes siguen confinados por los enfrentamientos entre ELN y las disidencias de las Farc”.

Corvera señaló que el acceso institucional a la zona ha sido altamente restringido por la violencia. “Fue complicado ingresar a la zona a inicios del presente año; solamente a mediados del año un grupo de la ARN logró ingresar a la zona urbana de algunos municipios del Catatumbo con el objetivo de brindar la ayuda que requieren estas personas”, explicó a la FM.

El Catatumbo atraviesa una escalada
El Catatumbo atraviesa una escalada de secuestros atribuida a grupos armados que disputan el control territorial. - crédito Verdad Abierta

Norte de Santander: uno de los departamentos más afectados por el secuestro

De acuerdo con las autoridades, Norte de Santander continúa siendo una de las zonas más golpeadas por este delito, debido a la presencia del ELN, las disidencias de las Farc, grupos narcotraficantes y estructuras criminales que buscan controlar corredores estratégicos para el tráfico ilegal en la frontera.

La liberación de estas once personas representa un alivio para sus familias, pero también evidencia la grave crisis humanitaria y de seguridad que afronta el Catatumbo, donde el secuestro sigue siendo una práctica recurrente de los grupos armados.

Temas Relacionados

CatatumboSecuestrados por el ELNELNLiberación humanitariaSecuestrosDefensoría del PuebloFirmantes de PazColombia-Noticias

Más Noticias

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 30 de noviembre

ESSA dio a conocer los cortes al servicio eléctrico que se realizarán este día en el departamento de Santander

Cortes de la luz en

Con emotivo mensaje, Shakira agradeció a Dua Lipa por cantar ‘Antología’ en su concierto en Bogotá: “¡Qué regalo!”

La cantante barranquillera recordó que escribió la pieza en la capital colombiana

Con emotivo mensaje, Shakira agradeció

Detienen a dos hombres tras presunto caso de robo en Medellín: uno de los capturados sería un reconocido creador de contenido

Juan Diego Gutiérrez, conocido por sus videos de maniobras ilegales en moto, fue arrestado junto a otro hombre tras ser señalado de participar en un presunto intento de hurto

Detienen a dos hombres tras

Gobierno nacional declaró como prioridad nacional la actualización de 130 aviones A320: “Colombia está respondiendo”

Desde el Ministerio de Transporte solicitaron a Airbus agilizar la entrega del software que todavía hace falta, para culminar las actualizaciones

Gobierno nacional declaró como prioridad

Condominios no podrán mantener símbolos religiosos fijos en capillas comunes, determinó la Corte Constitucional

El alto tribunal protegió los derechos de una residente cristiana que reclamó el uso neutral de la capilla ubicada en la copropiedad, argumentando que su credo prohíbe orar frente a imágenes religiosas ajenas

Condominios no podrán mantener símbolos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Ranking de tendencias en YouTube

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Con emotivo mensaje, Shakira agradeció a Dua Lipa por cantar ‘Antología’ en su concierto en Bogotá: “¡Qué regalo!”

Beéle desató risas en redes sociales por video con el que “engañó” a los fans de Dua Lipa asistentes al concierto

Dani Duke contó detalles de cuando le ofrecieron “un platal” a La Liendra para que se operara las orejas: “Por favor, aceptémoslo”

La fiebre por Zootopia llega a Disney+ Colombia y arrasa en el ranking de películas

Deportes

Hora y dónde ver el

Hora y dónde ver el Gran Premio de Qatar: Norris quiere ser campeón de Fórmula 1, Piastri y Verstappen lo persiguen

Tolima eliminó a Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria en el último minuto por 1-0 en Ibagué

Un jugador de la selección Colombia llegaría al fútbol italiano: sería el fichaje estelar de un reconocido equipo

Jorge Carrascal es campeón de la Copa Libertadores 2025: Flamengo superó a Palmeiras en Lima por 1-0

Retraso en vuelos preocupa a la Liga BetPlay: la Dimayor alertó posibles cambios en los cuadrangulares