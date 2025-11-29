Colombia

Lo que se sabe del tiroteo en centro comercial de Bucaramanga: un policía habría muerto

Testigos relataron escenas de desesperación y angustia luego de que el enfrentamiento armado sorprendiera a los que se encontraban en lugar. Las autoridades investigan la cantidad de víctimas

Guardar
Los ciudadanos que realizaban sus compras en el lugar corrían sin rumbo tras la confusión que dejó el tiroteo - crédito Fotomontaje Infobae (@DianaSaray/X-Canal TRO/X)

Momentos de terror se registraron en la tarde del sábado 29 de noviembre en el centro comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga (Santander), donde se produjo un intercambio de disparos tras un presunto hurto en una joyería.

El hecho, ocurrido alrededor de las 2:00 p. m., habría dejado al menos a un policía gravemente herido, según relataron testigos citados en videos difundidos en redes sociales.

La grabación mostró a visitantes y comerciantes buscando refugio mientras se escuchaban las detonaciones, y dos hombres tendidos en el piso con heridas visibles de arma de fuego, cuya condición no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Este es el momento de la captura y traslado de dos presuntos delincuentes - crédito Santander se conecta/X

De acuerdo con los testimonios recabados en redes sociales y difundidos en video, el caos se apoderó rápidamente del recinto, con personas corriendo de un lado a otro y otros resguardándose en los locales. De acuerdo con lo señalado por el Canal TRO, el fallecido fue identificado como Freddy Leal Briceño, aunque la información oficial sobre las víctimas mortales no ha sido brindada.

Las primeras versiones ofrecidas por testigos apuntan a que el hecho se desencadenó porque los presuntos asaltantes no esperaban la presencia de un agente de civil en el lugar. Esto habría provocado el cruce de disparos dentro del centro comercial, dejando al policía herido de gravedad.

El uniformado fue evacuado del establecimiento en una camioneta y trasladado de inmediato a un centro asistencial; sin embargo, en el proceso de reanimación, habría muerto, según el citado medio.

La Policía mantiene acordonado el centro comercial, logrando la captura y traslado de dos presuntos delincuentes involucrados en los hechos violentos. Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un balance oficial de heridos ni han confirmado si hubo víctimas fatales tras el tiroteo.

Así quedaron registrados los momentos posteriores a la balacera, que habría dejado personas heridas - crédito Oro Noticias/X

Uno de los testigos relató a diferentes medios de comunicación lo sucedido: “Estábamos en el cuarto piso haciendo nuestras compras. De un momento a otro empezaron los disparos. Todo el mundo corría asustado. Mujeres embarazadas. No sabíamos qué hacer en ese instante. Muy doloroso”.

El entrevistado expuso: “Que le pongan orden a esta ciudad. Muy triste por nuestra ciudad bonita, una ciudad que era muy segura, pero mire cómo estamos. Entonces, le pedimos a los mandatarios que, por favor, piensen en sus ciudadanos“.

Capturan a dos sospechosos tras asalto armado a joyería en Britalia, norte de Bogotá

El 14 de noviembre, se conoció el reporte de que una joyería situada en el barrio Britalia, al norte de Bogotá, fue asaltada por un grupo de seis sujetos armados que se movilizaban en tres motocicletas.

Según informó la Policía Metropolitana, el ataque, que ocurrió alrededor de las 6:45 p. m., terminó con la captura de dos sospechosos y la recuperación de joyas valoradas inicialmente en $10.000.000.

Las autoridades señalaron que los asaltantes actuaron de manera coordinada y, presuntamente, habían estudiado previamente el establecimiento, demostrando una planificación detallada del delito. Durante el asalto, los delincuentes intimidaron a los empleados y rompieron los estantes para apoderarse de las piezas de valor.

La reacción oportuna de los agentes de la estación de Policía Suba permitió activar un plan candado, dando inicio a una persecución que derivó en un intercambio de disparos. Uno de los capturados portaba un brazalete electrónico del Inpec y contaba con antecedentes por hurto, homicidio y concierto para delinquir.

Las joyas que fueron recuperadas
Las joyas que fueron recuperadas por la Policía Nacional tras el asalto a la joyería en Britalia, valoradas inicialmente en $10 millones - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El otro sospechoso resultó herido durante la operación, aunque su lesión no revistió gravedad y fue atendido en un centro asistencial. En el operativo, las autoridades incautaron un arma de fuego tipo pistola y recuperaron las joyas robadas.

El mayor Milton Pachón Rojas, comandante de la estación de Policía Suba, explicó a los medios: “La Policía Nacional, en las últimas horas, logra dos importantes capturas por los delitos de hurto y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. Es de destacar que una de las personas capturadas presenta antecedentes por hurto, homicidio y concierto para delinquir”.

El asalto generó alarma entre los comerciantes y residentes del sector, que han denunciado reiteradas veces la frecuencia de los atracos en la zona. Un habitante del sector expresó a Citytv: “Aquí es cuatro atracos diarios, todos los días se atraca. Llegan sujetos empistolados, entran a los negocios y se van por la autopista”.

