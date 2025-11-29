Culotauro y los detalles secretos de ‘Ánulo esas palabras’: “Solté algo que llevaba cargando mucho tiempo”

A nivel personal, Díaz habla de lo que pasó por su cabeza tras el fallecimiento de su padre - crédito Ánulo esas palabras

Camilo Díaz, más conocido como Culotuario, es un comediante bogotano que ha ganado reconocimiento a nivel nacional por su participación en Con ánimo de ofender y La casa de los famosos Colombia

Actualmente, Díaz es la cabeza del pódcast Por la ventana, en el que, junto con Emir Quintero y Camilo Sánchez entrevistan a personalidades públicas del país a bordo de un Mazda 626.

Además, está promocionando su especial de stand up Anulo esas palabras, que está disponible en el canal de YouTube de Sancocho Trifásico, en el que aborda con humor y sinceridad temas como la salud física y mental, la autocrítica, las contradicciones humanas y las palabras que a veces desearíamos no haber dicho.

Este audiovisual fue grabado en el Teatro Libre y uno de los puntos claves es la muerte del padre del comediante y cómo ese proceso lo llevó a comprender su propósito: ña comedia.

Camilo Díaz se formó alrededor de una familia que trabaja en una plaza de mercado y habla de esos aspectos en el especial - crédito Ánulo esas palabras

Durante la presentación del especial, Díaz indicó que el show no solo le permitió hacer reír al público, sino sanar internamente. “Toda mi vida fui carnicero, y de alguna forma sigo siéndolo… solo que ahora corto historias y las sirvo con humor. Este especial no es solo para reír, también es para sanar”, afirmó el comediante.

En diálogo con Infobae Colombia, el comediante abordó otros aspectos de lo que representa Anulo esas palabras para él y su carrera, comenzando con el tiempo que preparó el material que presentó ante el público.

“La verdad, ese material llevaba cocinándose un buen rato. Fueron como cuatro años y piquito en total. Dos años dándole forma al show, probándolo, ajustándolo y luego, desde que lo grabé en 2023, pasaron como dos años y medio para finalmente publicarlo”.

El comediante expuso la historia de su vida en el especial que estrenó en YouTube - crédito @culotauro/IG

A nivel persona, mencionó la importancia del proyecto para su vida y la de su familia, puesto que habla de situaciones que para la mayoría de personas son imposibles de exponer ante un público.

“Es demasiado personal, eso está en la sangre. Ese material es mío, mi historia, de lo que soy, de lo que ha sido mi vida y mi familia. Entonces sí, es un proyecto que viene desde lo más profundo y por eso mismo me importa tanto”.

Debido a esa intimidad que expone, Díaz indicó que con este proyecto busca soltar las cargas que tuvo en su espalda durante años para poder seguir ligado a la comedia, pero desde otros enfoques.

“Más que cerrar una etapa, lo que hice fue que solté algo que llevaba cargando mucho tiempo. Ya pasó todo lo que tenía que pasar con este show, lo trabajé, lo grabé, lo guardé, lo publique y es momento de continuar escribiendo, de no parar. Este especial es importante para mí, obvio, pero no es un final. Es más bien el punto de partida para seguir escribiendo, aprendiendo, para seguir brindando un rato agradable al público, a nuestra gente, que es lo que más me gusta”.

El proyecto principal de Culotauro en la actualidad es con el pódcast 'Por la ventana' - crédito @culotauro/Instagram

Respecto a los planes que tiene para el próximo año, menciono que busca seguir creciendo con su pódcast, aunque mencionó que no cierra las puertas para otros proyectos siempre y cuando sean para hacer comedia.

“La idea es seguir brindando chistes a nuestro público. Continuar con Por La Ventana, giras, escenarios nuevos, todo lo que se pueda. Finalmente, ese es nuestro mantra; los chistes nos darán todo y vamos a seguir trabajando desde ahí, desde la comedia, que es lo que nos da vida".

Por último, envió una invitación a los lectores de observar su especial de comedia, que es el material más íntimo que ha escrito hasta la fecha.

“Los invito a que vean Ánulo esas palabras, disponible en el canal de YouTube de Sancocho Trifásico. Que se peguen la pasada, se rían un rato y lo disfruten, finalmente esto es para ustedes, es mi forma de pagarles, con chistes. Gracias, de verdad, porque sin la gente esto no hay nada. Ustedes son los que nos dan vida y los que nos tienen aquí, que la vida los bendiga; los chistes nos darán todo. Lo logramos”, puntualizó.