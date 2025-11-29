Colombia

Culotauro y los detalles secretos de ‘Ánulo esas palabras’: “Solté algo que llevaba cargando mucho tiempo”

En diálogo con Infobae Colombia, Camilo Díaz expuso detalles del especial que estrenó en YouTube

Guardar
A nivel personal, Díaz habla
A nivel personal, Díaz habla de lo que pasó por su cabeza tras el fallecimiento de su padre - crédito Ánulo esas palabras

Camilo Díaz, más conocido como Culotuario, es un comediante bogotano que ha ganado reconocimiento a nivel nacional por su participación en Con ánimo de ofender y La casa de los famosos Colombia

Actualmente, Díaz es la cabeza del pódcast Por la ventana, en el que, junto con Emir Quintero y Camilo Sánchez entrevistan a personalidades públicas del país a bordo de un Mazda 626.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, está promocionando su especial de stand up Anulo esas palabras, que está disponible en el canal de YouTube de Sancocho Trifásico, en el que aborda con humor y sinceridad temas como la salud física y mental, la autocrítica, las contradicciones humanas y las palabras que a veces desearíamos no haber dicho.

Este audiovisual fue grabado en el Teatro Libre y uno de los puntos claves es la muerte del padre del comediante y cómo ese proceso lo llevó a comprender su propósito: ña comedia.

Camilo Díaz se formó alrededor
Camilo Díaz se formó alrededor de una familia que trabaja en una plaza de mercado y habla de esos aspectos en el especial - crédito Ánulo esas palabras

Durante la presentación del especial, Díaz indicó que el show no solo le permitió hacer reír al público, sino sanar internamente. “Toda mi vida fui carnicero, y de alguna forma sigo siéndolo… solo que ahora corto historias y las sirvo con humor. Este especial no es solo para reír, también es para sanar”, afirmó el comediante.

En diálogo con Infobae Colombia, el comediante abordó otros aspectos de lo que representa Anulo esas palabras para él y su carrera, comenzando con el tiempo que preparó el material que presentó ante el público.

“La verdad, ese material llevaba cocinándose un buen rato. Fueron como cuatro años y piquito en total. Dos años dándole forma al show, probándolo, ajustándolo y luego, desde que lo grabé en 2023, pasaron como dos años y medio para finalmente publicarlo”.

El comediante expuso la historia
El comediante expuso la historia de su vida en el especial que estrenó en YouTube - crédito @culotauro/IG

A nivel persona, mencionó la importancia del proyecto para su vida y la de su familia, puesto que habla de situaciones que para la mayoría de personas son imposibles de exponer ante un público.

“Es demasiado personal, eso está en la sangre. Ese material es mío, mi historia, de lo que soy, de lo que ha sido mi vida y mi familia. Entonces sí, es un proyecto que viene desde lo más profundo y por eso mismo me importa tanto”.

Debido a esa intimidad que expone, Díaz indicó que con este proyecto busca soltar las cargas que tuvo en su espalda durante años para poder seguir ligado a la comedia, pero desde otros enfoques.

Más que cerrar una etapa, lo que hice fue que solté algo que llevaba cargando mucho tiempo. Ya pasó todo lo que tenía que pasar con este show, lo trabajé, lo grabé, lo guardé, lo publique y es momento de continuar escribiendo, de no parar. Este especial es importante para mí, obvio, pero no es un final. Es más bien el punto de partida para seguir escribiendo, aprendiendo, para seguir brindando un rato agradable al público, a nuestra gente, que es lo que más me gusta”.

El proyecto principal de Culotauro
El proyecto principal de Culotauro en la actualidad es con el pódcast 'Por la ventana' - crédito @culotauro/Instagram

Respecto a los planes que tiene para el próximo año, menciono que busca seguir creciendo con su pódcast, aunque mencionó que no cierra las puertas para otros proyectos siempre y cuando sean para hacer comedia.

“La idea es seguir brindando chistes a nuestro público. Continuar con Por La Ventana, giras, escenarios nuevos, todo lo que se pueda. Finalmente, ese es nuestro mantra; los chistes nos darán todo y vamos a seguir trabajando desde ahí, desde la comedia, que es lo que nos da vida".

Por último, envió una invitación a los lectores de observar su especial de comedia, que es el material más íntimo que ha escrito hasta la fecha.

“Los invito a que vean Ánulo esas palabras, disponible en el canal de YouTube de Sancocho Trifásico. Que se peguen la pasada, se rían un rato y lo disfruten, finalmente esto es para ustedes, es mi forma de pagarles, con chistes. Gracias, de verdad, porque sin la gente esto no hay nada. Ustedes son los que nos dan vida y los que nos tienen aquí, que la vida los bendiga; los chistes nos darán todo. Lo logramos”, puntualizó.

Temas Relacionados

Camilo DíazCulotauroEspecial de comediaÁnulo esas palabrasHumoristaYouTubeColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich, con gol de Luis Díaz, derrota por 3-1 al St. Pauli, por la fecha 12 de la Bundesliga

Los “Gigantes de Baviera” ganaron el partido con un gran gol de cabeza de Luis Díaz en el tiempo reglamentario, y se consolidan como líderes del campeonato alemán

Bayern Múnich, con gol de

‘Influencer’ Camilo Triana celebró con moteros y conductores en Bogotá que su perro le ganó la batalla al cáncer: “Te amo, Magnus”

El animal de compañía del creador de contenido recibió el alta médica que certifica el fin de esta enfermedad, y de una forma muy particular a bordo de su camioneta, el influencer celebró con los ciudadanos de la capital esta noticia

‘Influencer’ Camilo Triana celebró con

Presidente Petro cuestionó la imparcialidad en las sanciones electorales tras comparar su caso con el escándalo Odebrecht

El mandatario denunció diferencias en el trato judicial hacia su movimiento y el caso de corrupción que salpicó a la campaña de Juan Manuel Santos, señalando una disparidad en la respuesta de las autoridades

Presidente Petro cuestionó la imparcialidad

Cathy Juvinao denuncia la influencia de actores armados ilegales vinculados al uribismo y petrismo

El llamado de Juvinao es a dejar atrás estas dos corrientes políticas y buscar alternativas para el futuro de Colombia, resalta la necesidad de superar la división

Cathy Juvinao denuncia la influencia

Jorge Carrascal está a 90 minutos de conquistar la Copa Libertadores: esta es su historia

El club carioca, con el colombiano como protagonista, se mide ante el único rival capaz de arrebatarle el título continental y el liderato del Brasileirao, en un duelo que promete emociones intensas en Lima

Jorge Carrascal está a 90
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Shakira habló de empoderamiento femenino

Shakira habló de empoderamiento femenino y reveló cómo elige sus fragancias según su estado de ánimo en entrevista con Mafe Méndez

La Suprema revela por qué se fue de su casa cuando era menor de edad, cuál fue el primer trabajo que tuvo y compartió un consejo con sus seguidores

Tuti Vargas se sincera sobre la cancelación de su compromiso y la presión social por “cumplir” a los 30: “Siempre hubo una vocecita que me decía que no era la persona”

Vanessa Pulgarín aclara por qué salió en traje de baño enterizo en Miss Universe y causa reacciones encontradas entre los fans

Dua Lipa sorprende en Bogotá al interpretar ‘Antología’ de Shakira: un homenaje que estremeció a los fans colombianos

Deportes

Bayern Múnich, con gol de

Bayern Múnich, con gol de Luis Díaz, derrota por 3-1 al St. Pauli, por la fecha 12 de la Bundesliga

Excampeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional sentenció el destino de Flamengo en la final ante Palmeiras: “Así será”

Jorge Carrascal está a 90 minutos de conquistar la Copa Libertadores: esta es su historia

Luis Díaz vuelve a sonreír: así fue su gol para la victoria del Bayern Múnich ante St. Pauli, por la Bundesliga

Colombiana Sofía Gómez Uribe logra récord panamericano de apnea: “Eres nuestra sirena”