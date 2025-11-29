Álvaro Uribe se pronunció sobre una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela: “Nicolás Maduro es hoy un usurpador”

Álvaro Uribe se pronunció sobre una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela - crédito Reuters/Colprensa

El endurecimiento de la postura de Estados Unidos frente al régimen de Venezuela quedó evidenciado cuando el presidente Donald Trump anunció que el espacio aéreo venezolano debe considerarse “cerrado en su totalidad”. Esta advertencia, difundida a través de la red social Truth, estuvo dirigida no solo a las aerolíneas y pilotos, también a quienes participan en actividades ilícitas.

Trump escribió, “a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!”.

El mensaje del mandatario estadounidense se produjo en un contexto de creciente presión militar sobre el gobierno de Nicolás Maduro. La administración de Trump desplegó en el Caribe un contingente militar significativo, que incluye el portaaviones de mayor tamaño a nivel mundial, como parte de una estrategia para intensificar el cerco sobre el régimen chavista.

Cabe mencionar que, Trump sostuvo una conversación telefónica con Maduro, en la que advirtió que Estados Unidos incrementaría las acciones militares si el líder venezolano no abandonaba Caracas en un plazo breve. En esa comunicación participaron también el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, lo que reflejó un cambio en la estrategia de la Casa Blanca.

La presencia de Rubio en la llamada evidenció que la administración republicana había dejado de lado otras alternativas, como los contratos petroleros, que en otros ámbitos del poder estadounidense se consideraban posibles vías de negociación para facilitar una transición política en Venezuela.

Frente a la posibilidad de que el Gobierno estadounidense realice una intervención militar en el vecino país, el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, expresó su apoyo a la iniciativa planteada, puesto que, a su juicio Maduro usurpó el poder al reelegirse de manera ilegítima.

Por lo tanto, señaló que apoya cualquier medida que devuelva la democracia a Venezuela y ratifique la victoria de Edmundo González y María Corina Machado en las presidenciales de 2025.

“Nicolás Maduro lo retiraron en julio del año pasado con el resultado electoral. Él es hoy un usurpador del Gobierno de Venezuela. Las Fuerzas Armadas de Venezuela están en mora de haber hecho cumplir la Constitución. Yo soy partidario que así sea tarde, se haga todo lo posible para que Venezuela reconozca el triunfo de Edmundo González y de María Corina Machado e instalen al doctor Edmundo González en la Presidencia”, sostuvo Uribe Vélez en entrevista con Semana.

A pesar de ver con buenos ojos una intervención militar, el líder político del Centro Democrático afirmó que las Naciones Unidas debe participar para asegurar una transición exitosa a la democracia.

“Yo creo que lo primero tiene que ser el trabajo inteligente en el que debería estar Naciones Unidas. A uno le preocupa que Naciones Unidas no esté en eso. Deberían ser muy exigentes para exigir que haya ese traspaso de poder, que no siga la usurpación frente a la democracia de Venezuela”, insistió.

El exsenador de la República también recalcó los inconvenientes que podría tener una acción militar por la presencia del cartel de los Soles en el territorio. Además, explicó que habría consecuencias para los colombianos, ya que una parte de la población recibe ingresos por el dinero que se mueve de los negocios ilícitos.

“Pero aquí tenemos un riesgo. ¿Qué puede decir el Gobierno de Estados Unidos? Este cartel de los Soles sigue. Y entra a hacer bombardeos. ¿Y qué puede decir frente a nosotros? Puede decir el presidente Trump u otro es que allá ya no producen ciento cincuenta toneladas de cocaína, sino que al restarle a la producción los decomisos, están produciendo más de mil ochocientas, con un problema social muy grave”, expuso Uribe Vélez.

Y agregó: “Es decir, mientras más nos demoremos, habrá más colombianos viviendo de ese negocio que hace tanto daño a las sociedades. Entonces, es decir, ¿no? Como en Colombia no hay voluntad de derrotar ese negocio y le hace daño a las familias colombianas y norteamericanas, a la juventud colombiana y norteamericana, a la democracia colombiana y a la norteamericana, es muy posible que digan un día: “Hay que bombardear”. De ese riesgo no estamos exentos”.