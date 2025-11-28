Tatiana Murillo, ‘La Barbie Colombiana’, denunció que fue vícima de un presunto ataque criminal en vía de Antioquia

La Barbie colombiana aseguró que no tiene enemigos que atenten contra ella - crédito @Labarbiecolombianaoficial/Instagram

La creadora de contenido Tatiana Murillo, reconocida en redes sociales como La Barbie Colombiana, denunció un presunto atentado con arma de fuego en la noche del 26 de noviembre de 2025, cuando se desplazaba en su vehículo particular por una vía en Antioquia.

La información fue compartida por la propia Murillo a sus más de 922.000 seguidores en Instagram, donde es conocida por su espontánea personalidad y por haberse sometido a 35 cirugías estéticas.

Según las publicaciones difundidas en la mencionada red social hacia las 7:00 p. m., Murillo compartió imágenes de su carro blanco, detallando que el impacto de lo que aparenta ser un disparo cristalizó completamente la ventana izquierda del conductor sin llegar a romperla. Hasta el momento, la mujer no reportó algún herido o lesionado por los hechos.

La influenciadora inició un proceso formal con la Policía para esclarecer los hechos y encontrar a los responsables - crédito @labarbiecolombianaoficial/Instagram

En su narración, Murillo aclaró que el hecho ocurrió mientras regresaba a su residencia. Afirmó que “no fue un intento de robo porque no se llevaron nada” y expresó su desconcierto, asegurando que no tiene enemigos.

Sostuvo que “todo lo pone en manos de Dios y de las autoridades”, señalando que ha iniciado un proceso formal con la Policía para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.

La situación generó reacciones entre sus seguidores, que expresaron su preocupación por la seguridad de la creadora de contenido.

“La sangre de cristo tiene poder Dios te cubre con su manto y te proteje de todo ataque del enemigo“; ”Todos sabemos que comienza con M y termina en ‘la traqueta’“; ”Eso fue Marcela jajaja”; ”Hoy en día no estamos en tiempos de mostrar la vida de uno y mas cuando se es figura pública ,.más precaución y menos confianza estamos en tiempos muy difíciles que la vida importa poco“; ”Tu debes de saber quien fue , cuenta el chisme completo (sic)“, fueron algunas declaraciones al respecto.

Así quedó el vehículo de La Barbie Colombiana tras sufrir atentado - crédito La Barbie Colobmiana/Instagram

De hecho, hubo usuarios que se atrevieron a afirmar que la responsable del presunto ataque sería una de sus amigas, con quien recientemente terminó su relación.

El cruce de comentarios entre La Barbie colombiana y Marcela Reyes

El 20 de octubre de 2025, La Barbie Colombiana sorprendió a sus seguidores al emitir una disculpa pública dirigida a Karina García, exconcursante de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada y actual participante en La Mansión de Luinny, reality de República Dominicana.

La declaración de Murillo ocurrió poco después del evento de boxeo organizado por Westcol Stream Fighters 4, escenario que evidenció tensiones entre varias de las figuras más seguidas en redes sociales dentro del país.

La creadora de contenido aseguró que Reyes es una persona desleal - crédito @rechismes/IG

“Es de humanos uno equivocarse, cometer errores, cagarla de vez en cuando, pero es de valiente admitirlo. Y si una vez estuve aquí acusando a alguien públicamente, hoy vengo a pedirle disculpas a ella y a su familia. Karina García, te ofrezco una disculpa. Ya lo hice privado, pero así como te expuse alguna vez en nombre de una amistad desleal, hoy te ofrezco una disculpa”, indicó la creadora de contenido en sus historias de Instagram.

El gesto de Murillo atrajo especial atención al involucrar también indirectamente a Reyes, quien previamente fue su aliada y amiga. Diversas cuentas dedicadas al entretenimiento recordaron que ambas participaron en iniciativas como la organización de una fiesta de 15 años para jóvenes en situación de vulnerabilidad en Anzá, Antioquia.

Sin embargo, la relación entre Murillo y Reyes presentó fracturas tras la ruptura sentimental de esta última con el artista B King. En esa ocasión, Murillo respaldó una versión que señalaba una supuesta traición de B King con García, postura que ahora decidió dejar atrás con sus recientes declaraciones.

El contexto del mensaje de La Barbie Colombiana estuvo marcado por la polémica creciente entre Calderón y Andrea Valdiri, que participaron en el evento Stream Fighters 4. Murillo dirigió una indirecta sobre sus lazos personales con Reyes y Calderón, al afirmar: “Ahora entiendo el por qué esa persona es amiga de Yina, pero también entiendo el por qué no puede ser amiga mía”.

Usuarios de redes interpretaron estas palabras como una referencia a la posibilidad de una estrategia para asegurar su participación en una próxima edición del reality, rumor que la propia Murillo negó categóricamente.

En su mensaje, Murillo sostuvo: “Esto no lo estoy haciendo por números, ni por rating, ni por reality, porque me imagino que saldrán diciendo que me muero de ganas por entrar. Estaba subida en este bus y me acabo de bajar precisamente porque hay dos cosas en la vida que yo no puedo negociar. Una es mi tranquilidad y otra es la lealtad. Y soy una persona demasiado leal y con los ovarios bien puestos”.