Papá Noel recorrió Bogotá escoltado por la Policía y su caravana navideña se volvió viral

Papá Noel, acompañado por la Policía Metropolitana, entregó alegría y regalos a niños y familias durante la caravana navideña por las calles de Bogotá - crédito Policía Nacional y redes sociales

Una caravana poco usual recorrió las calles del norte de Bogotá y se volvió viral en redes sociales: una van de la Policía acompañada de personajes como Papá Noel, el Grinch y regalos animó a niños y familias, mientras agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá compartían música y mensajes preventivos para la temporada decembrina.

El evento fue confirmado a Infobae Colombia por la institución, como parte de su estrategia “Caravana Navideña”.

El teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, explicó que la actividad nace del trabajo de la Policía Metropolitana de Bogotá y sus especialidades como policía comunitaria, auxiliares bachilleres, modelo de vigilancia y equipos de infancia y adolescencia.

Los niños disfrutaron de la visita de Papá Noel y el Grinch, junto a la Policía, en parques y centros comerciales de la ciudad - crédito @malbarracin / X

El objetivo, según indicó, es “llevar seguridad y tranquilidad, no solamente a nuestros niños, niñas y adolescentes, sino a la comunidad en general de la ciudad de Bogotá”.

En la antesala de la temporada decembrina, uniformados visitaron parques, centros comerciales y terminales de transporte en Bogotá, difundiendo mensajes para promover unas fiestas en paz, armonía y con unidad familiar.

La caravana incluyó actividades lúdicas y recreativas, e hizo paradas en espacios como la Hacienda Santa Bárbara, en Usaquén, donde se realizaron actos musicales con la orquesta de la Policía y se compartió con los niños asistentes.

Uniformados escoltaron a Papá Noel y personajes navideños durante una caravana por diferentes calles de Bogotá - crédito Cortesía Policía Nacional

Según el comunicado oficial, la iniciativa fue diseñada como preámbulo de la Navidad para que la magia de estas fechas llegara a todos los sectores y la comunidad tuviera la oportunidad de celebrar en compañía de las autoridades.

Durante los recorridos, los uniformados transmitieron recomendaciones preventivas.

La Policía Metropolitana y su caravana navideña compartieron música, regalos y recomendaciones con familias y niños en espacios públicos - crédito Cortesía Policía Nacional

El teniente coronel Caro hizo énfasis en que los menores de edad deben estar siempre acompañados de adultos responsables y memorizar datos como un número telefónico y una dirección, para que en caso de extravío puedan orientarse con ayuda de la policía. Además, reiteró el llamado a evitar el uso de pólvora y a no mezclar alcohol con la conducción de vehículos.

La Policía Metropolitana de Bogotá aprovechó el encuentro para invitar una vez más a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que represente un riesgo para los menores, señalando que las líneas 123 y 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o el CAI más cercano, están disponibles en caso de emergencia. “Recuerde que la Policía Nacional estamos para servir y proteger”, concluyó el oficial.

La actividad buscó promover la seguridad y la unión familiar durante la temporada decembrina en Bogotá - crédito Cortesía Policía Nacional

La ‘Caravana Navideña’ forma parte de las actividades previstas para la temporada en Bogotá, con el compromiso de reforzar la seguridad y el bienestar comunitario durante las celebraciones.

Navidad en Bogotá

Bogotá iniciará oficialmente la temporada navideña el 5 de diciembre, con una programación que busca involucrar a toda la ciudad en actividades culturales, artísticas y comunitarias bajo el lema “Navidad es Cultura”.

En esta edición, la capital ofrecerá más de 670 eventos distribuidos en múltiples sectores urbanos y contará con la participación de 4.316 artistas, tanto locales como nacionales.

La agenda, coordinada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se extiende hasta el 23 de diciembre y contempla desfiles, espectáculos de gran formato, ferias gastronómicas, novenas, conciertos y encuentro de vecinos en barrios, plazas y parques emblemáticos.

El evento inaugural será el Gran Encendido de la Iluminación el 5 de diciembre en el Parque Metropolitano El Tunal, donde se instalará un Árbol de Navidad de 56 metros y un kilómetro de senderos decorados.

La jornada incluirá presentaciones de reconocidos grupos musicales como la Orquesta Alquimia, Los Cumbia Stars y Los Diablitos del Vallenato, además de la Banda Filarmónica de Bogotá e Isabella Ruiz. Laura Kalop, compositora de la canción oficial “Mi ciudad, mi casa”, también estará presente.

El Día de las Velitas, el 7 de diciembre, destacará con el Desfile de Comparsas que recorrerá la carrera séptima desde la Plaza Cultural La Santamaría hasta la Plaza de Bolívar, movilizando más de 1.000 artistas. En la Plaza de Bolívar se presentarán el Coro Filarmónico Infantil y La Real Charanga. De forma simultánea, en el Parque de los Hippies, Idartes organizará el evento “Electrovelitas”, que fusionará música electrónica, ritmos tradicionales y proyecciones visuales. La Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrecerá un concierto especial en El Tunal con entrada libre.

La iluminación navideña de Bogotá utilizará tecnología LED, llegando a más de 30 puntos estratégicos con el respaldo de Enel y el Grupo Energía de Bogotá. Se instalarán más de 1.650 elementos decorativos, implementando una reducción superior al 38% en el consumo energético respecto a años anteriores. Esta medida responde a un enfoque sostenible y de eficiencia energética.

Dentro de la programación, la ciudad presentará tres espectáculos inmersivos gratuitos: “Una ciudad imaginada” en la Plaza de Bolívar, un montaje de alta tecnología con 50 artistas; “Más allá de las nubes” en la Plaza Cultural La Santamaría, que narrará la travesía fantástica de una niña acompañada de 80 artistas; y “Un ritmo, muchas voces” en El Tunal, espectáculo que integrará música en vivo, mapping y acrobacias. La agenda completa y los mapas de la iluminación se pueden consultar en rutadelanavidad.com.