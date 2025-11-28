Colombia

Papá Noel recorrió Bogotá escoltado por la Policía y su caravana navideña se volvió viral

Papá Noel recorrió varias calles de Bogotá acompañado por la Policía Metropolitana, sorprendiendo a transeúntes y familias que observaron la singular caravana

Guardar
Papá Noel, acompañado por la
Papá Noel, acompañado por la Policía Metropolitana, entregó alegría y regalos a niños y familias durante la caravana navideña por las calles de Bogotá - crédito Policía Nacional y redes sociales

Una caravana poco usual recorrió las calles del norte de Bogotá y se volvió viral en redes sociales: una van de la Policía acompañada de personajes como Papá Noel, el Grinch y regalos animó a niños y familias, mientras agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá compartían música y mensajes preventivos para la temporada decembrina.

El evento fue confirmado a Infobae Colombia por la institución, como parte de su estrategia “Caravana Navideña”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, explicó que la actividad nace del trabajo de la Policía Metropolitana de Bogotá y sus especialidades como policía comunitaria, auxiliares bachilleres, modelo de vigilancia y equipos de infancia y adolescencia.

Los niños disfrutaron de la visita de Papá Noel y el Grinch, junto a la Policía, en parques y centros comerciales de la ciudad - crédito @malbarracin / X

El objetivo, según indicó, es “llevar seguridad y tranquilidad, no solamente a nuestros niños, niñas y adolescentes, sino a la comunidad en general de la ciudad de Bogotá”.

En la antesala de la temporada decembrina, uniformados visitaron parques, centros comerciales y terminales de transporte en Bogotá, difundiendo mensajes para promover unas fiestas en paz, armonía y con unidad familiar.

La caravana incluyó actividades lúdicas y recreativas, e hizo paradas en espacios como la Hacienda Santa Bárbara, en Usaquén, donde se realizaron actos musicales con la orquesta de la Policía y se compartió con los niños asistentes.

Uniformados escoltaron a Papá Noel y personajes navideños durante una caravana por diferentes calles de Bogotá - crédito Cortesía Policía Nacional

Según el comunicado oficial, la iniciativa fue diseñada como preámbulo de la Navidad para que la magia de estas fechas llegara a todos los sectores y la comunidad tuviera la oportunidad de celebrar en compañía de las autoridades.

Durante los recorridos, los uniformados transmitieron recomendaciones preventivas.

La Policía Metropolitana y su caravana navideña compartieron música, regalos y recomendaciones con familias y niños en espacios públicos - crédito Cortesía Policía Nacional

El teniente coronel Caro hizo énfasis en que los menores de edad deben estar siempre acompañados de adultos responsables y memorizar datos como un número telefónico y una dirección, para que en caso de extravío puedan orientarse con ayuda de la policía. Además, reiteró el llamado a evitar el uso de pólvora y a no mezclar alcohol con la conducción de vehículos.

La Policía Metropolitana de Bogotá aprovechó el encuentro para invitar una vez más a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que represente un riesgo para los menores, señalando que las líneas 123 y 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o el CAI más cercano, están disponibles en caso de emergencia. “Recuerde que la Policía Nacional estamos para servir y proteger”, concluyó el oficial.

La actividad buscó promover la seguridad y la unión familiar durante la temporada decembrina en Bogotá - crédito Cortesía Policía Nacional

La ‘Caravana Navideña’ forma parte de las actividades previstas para la temporada en Bogotá, con el compromiso de reforzar la seguridad y el bienestar comunitario durante las celebraciones.

Navidad en Bogotá

Bogotá iniciará oficialmente la temporada navideña el 5 de diciembre, con una programación que busca involucrar a toda la ciudad en actividades culturales, artísticas y comunitarias bajo el lema “Navidad es Cultura”.

En esta edición, la capital ofrecerá más de 670 eventos distribuidos en múltiples sectores urbanos y contará con la participación de 4.316 artistas, tanto locales como nacionales.

La agenda, coordinada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se extiende hasta el 23 de diciembre y contempla desfiles, espectáculos de gran formato, ferias gastronómicas, novenas, conciertos y encuentro de vecinos en barrios, plazas y parques emblemáticos.

El evento inaugural será el Gran Encendido de la Iluminación el 5 de diciembre en el Parque Metropolitano El Tunal, donde se instalará un Árbol de Navidad de 56 metros y un kilómetro de senderos decorados.

La jornada incluirá presentaciones de reconocidos grupos musicales como la Orquesta Alquimia, Los Cumbia Stars y Los Diablitos del Vallenato, además de la Banda Filarmónica de Bogotá e Isabella Ruiz. Laura Kalop, compositora de la canción oficial “Mi ciudad, mi casa”, también estará presente.

El Día de las Velitas, el 7 de diciembre, destacará con el Desfile de Comparsas que recorrerá la carrera séptima desde la Plaza Cultural La Santamaría hasta la Plaza de Bolívar, movilizando más de 1.000 artistas. En la Plaza de Bolívar se presentarán el Coro Filarmónico Infantil y La Real Charanga. De forma simultánea, en el Parque de los Hippies, Idartes organizará el evento “Electrovelitas”, que fusionará música electrónica, ritmos tradicionales y proyecciones visuales. La Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrecerá un concierto especial en El Tunal con entrada libre.

La iluminación navideña de Bogotá utilizará tecnología LED, llegando a más de 30 puntos estratégicos con el respaldo de Enel y el Grupo Energía de Bogotá. Se instalarán más de 1.650 elementos decorativos, implementando una reducción superior al 38% en el consumo energético respecto a años anteriores. Esta medida responde a un enfoque sostenible y de eficiencia energética.

Dentro de la programación, la ciudad presentará tres espectáculos inmersivos gratuitos: “Una ciudad imaginada” en la Plaza de Bolívar, un montaje de alta tecnología con 50 artistas; “Más allá de las nubes” en la Plaza Cultural La Santamaría, que narrará la travesía fantástica de una niña acompañada de 80 artistas; y “Un ritmo, muchas voces” en El Tunal, espectáculo que integrará música en vivo, mapping y acrobacias. La agenda completa y los mapas de la iluminación se pueden consultar en rutadelanavidad.com.

Temas Relacionados

Policía Metropolitana de BogotáBogotáPapá NoelVideos viralesRedes socialesNavidad en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Avianca ordenó la suspensión de vuelos entre Colombia y Venezuela tras cancelación de permisos del Inac

La aerolínea colombiana detuvo la venta y operación de rutas hacia el país vecino, luego de que la autoridad aeronáutica de ese país cancelara sus permisos

Avianca ordenó la suspensión de

Daniel Quintero, igual que Petro, también apunto contra el conjuez del CNE Majer Nayi Abushihab: “¿Debió declararse impedido dado que ‘Fico’ también fue candidato Presidencial?”

Quintero apoyó a Gustavo Petro porque al exalcañde de Medellín “le parece increíble” que uno de los jueces haya sido abogado de Federico Gutiérrez

Daniel Quintero, igual que Petro,

Hermana de Alejandra Villafañe destapó más detalles de los últimos momentos entre Raúl Ocampo y la fallecida actriz

Jackeline Osorio compartió información inédita sobre el acompañamiento que tuvo la celebridad, aclarando rumores y defendiendo el papel fundamental de la familia en sus momentos finales

Hermana de Alejandra Villafañe destapó

Petro le contestó a Cabal tras divulgar archivos relacionados con ofrecimiento de aviones F-16 de EE. UU. a Colombia: “Hay buenos traductores, yo los uso”

El jefe de Estado cuestionó a la senadora y precandidata presidencial al señalar que, debido a la actual flotilla —que calificó como “chatarra”—, no se logró dar de baja con éxito a alias Antonio Medina, el cabecilla de las disidencias de las Farc que él ordenó bombardear

Petro le contestó a Cabal

Estos son los países en donde más invierten los colombianos, según Banco de la República

Panamá, Estados Unidos y Chile son los destinos en los que la inversión colombiana llega con mayor solidez, seguidos de México y Brasil

Estos son los países en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Hermana de Alejandra Villafañe destapó

Hermana de Alejandra Villafañe destapó más detalles de los últimos momentos entre Raúl Ocampo y la fallecida actriz

Quién es la pareja de la cantante Dua Lipa que la está acompañando en su viaje a Colombia

Revelan detalles del fallo de la absolución de violencia intrafamiliar de Lowe León: esto es lo que se sabe

La emotiva despedida de Conrado Osorio que tiene conmovidos a sus seguidores en redes sociales: fue su última publicación

Boyacoman habló sobre quién debe pagar más dinero en una relación y lanzó fuerte crítica a los jóvenes de hoy en día: “Usted es un caballero”

Deportes

Barranquilla será la sede de

Barranquilla será la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026: así se anunció por parte de Conmebol y la Alcaldía

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: Liga de Naciones Femenina, minuto a minuto del partido de la Tricolor en La Paz

Miguel Ángel Borja no continuará en River Plate para 2026, según reporta la prensa argentina

Figura de la selección Colombia Sub-17 llegará a Inglaterra para vincularse con el Manchester United

Así están las cuentas de los equipos para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay: se define el campeonato colombiano