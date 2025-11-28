El cantante colombiano Pocho Zuleta le envió mensaje a Maduro y aseguró que es su amigo en medio de un concierto

Pocho Zuleta expresó su afinidad por Nicolás Maduro en medio de un concierto en Venezuela - crédito redes sociales

La reacción de las redes sociales ante el reciente gesto de Poncho Zuleta ha puesto en primer plano la relación entre figuras públicas y líderes políticos en Venezuela.

Durante una presentación en territorio venezolano, el reconocido cantautor colombiano Tomás Alfonso Zuleta Díaz, conocido como ‘Poncho’ Zuleta, expresó abiertamente su cercanía con Nicolás Maduro Moros, jefe del régimen venezolano, lo que desató una ola de comentarios y críticas en distintas plataformas digitales, según información suministrada por NTN24.

El episodio se produjo cuando, en medio del evento, un hombre identificado como organizador del espectáculo expresó su respaldo a Maduro.

Zuleta, al tomar el micrófono, respaldó esa postura y comentó que “los cantantes podemos saludar a quien nos dé la gana y Maduro es mi amigo”, según recogió NTN24.

Esta afirmación generó una inmediata reacción entre los asistentes y, sobre todo, en el ámbito digital, donde numerosos usuarios manifestaron su desconcierto y desaprobación.

En Instagram, un internauta expresó su decepción con las palabras: “No parce, así no, se me cayó un ídolo, yo entiendo que el arte no debe tener tinte político, pero es que esta es una coyuntura diferente, es un narco-régimen”.

En Una Reciente Presentación En Venezuela, El Cantante Vallenato Poncho Zuleta Le Envió Un Saludo a Nicolás Maduro - crédito @vallenatosymasna/Instagram

Otro usuario, también en Instagram, lamentó la postura del artista y escribió: “Hasta acá llego yo... De mis cantantes favoritos de vallenato, tantos años escuchándolo para que ahora me salga con esto, mal asesorado, a mi modo de ver las cosas”.

En la red X, otro comentario subrayó el impacto de la crisis venezolana: “Que alguien le diga que 8 millones de venezolanos se fueron de su tierra porque el dictador les robó la vida, que alguien le diga al señor Zuleta que no debe ser amigo del jefe de un cartel pedido por los Estados Unidos”, detalló el medio de comunicación.

El contexto en el que se produce esta controversia es especialmente tenso. El Gobierno de Estados Unidos mantiene una presión constante sobre el régimen de Maduro, intensificando su vigilancia en regiones vulnerables de Venezuela.

Otro usuario, también en Instagram, lamentó la postura del artista y su afinidad con Nicolás Maduro - crédito @ponchozuletadiaz/Instagram

Además, en el mar Caribe, las fuerzas estadounidenses han desplegado operaciones militares con el objetivo de frenar el tráfico de estupefacientes hacia su territorio.

Entre los grupos criminales que Estados Unidos busca desarticular figuran el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles. Este último, de acuerdo con la Casa Blanca, estaría dirigido por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y otros altos funcionarios y militares venezolanos.

La mención de estos carteles y la implicación directa de figuras del régimen refuerzan la gravedad de la coyuntura política y social que atraviesa Venezuela, en la que las declaraciones de personalidades públicas como Zuleta adquieren una resonancia particular.