Colombia

Video registró camioneta de concejal “Fuchi” mal parqueada frente a la Alcaldía de Bogotá

Imágenes de cámaras de seguridad muestran la camioneta del funcionario Julián Forero estacionada en un lugar prohibido durante casi treinta minutos

Un video de seguridad muestra
Un video de seguridad muestra la camioneta de Julián Forero estacionada de manera indebida frente a la Alcaldía de Bogotá - crédito Concejo de Bogotá

La atención pública en Bogotá se ha dirigido nuevamente hacia Julián Forero, el concejal conocido como “Fuchi”, tras la difusión de imágenes que lo involucran en un nuevo episodio controvertido.

Las imágenes corresponden al martes 26 de noviembre y muestran el vehículo del cabildante estacionada en un lugar prohibido frente a la Alcaldía de Bogotá durante 24 minutos, específicamente desde la 1:11 p. m. hasta la 1:35 p. m, según información revelada por el medio RED + Noticias.

El registro visual evidencia que, mientras Forero se encontraba presente en la Plaza de Bolívar, su camioneta permaneció detenida en un punto restringido a escasa distancia del principal despacho distrital.

