Colombia

Blessd sigue conquistando el ranking de Spotify Colombia, ¿Cuáles son las mejores canciones?

Estos temas y cantantes han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Spotify

La canción se posicionó entre las favoritas de Spotify en Colombia . Crédito: BLESSD EL BENDITO

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público colombiano.

Lo más escuchado

1. COMO OREO (w Fuerza Regida, Ovy On The Drums)

Blessd

El tema de Blessd es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 329.988 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. quédate

(crédito @beele/Instagram)
(crédito @beele/Instagram)

Beéle

«quédate», interpretado por Beéle, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 249.817 reproducciones.

3. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

(crédito cortesía Anuel AA)
(crédito cortesía Anuel AA)

Blessd

Tras acumular 217.636 reproducciones, «YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)» de Blessd se mantiene en tercer lugar.

4. La Plena

La canción ha logrado hacer millones de reproducciones en sus primeros días, superando a Bad Bunny en la lista mundial - crédito @westcol

W Sound

«La Plena» de W Sound se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 210.641 reproducciones, motivo por el cual continúa en la cuarta posición.

5. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 193.033 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. top diesel

(crédito Beéle/Instagram)
(crédito Beéle/Instagram)

Beéle

«top diesel» de Beéle se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 180.733 reproducciones, motivo por el cual sigue en la sexta posición.

7. mi refe (w Ovy On The Drums)

Beéle

Tras acumular 175.703 reproducciones, «mi refe (w Ovy On The Drums)» de Beéle se mantiene en séptimo lugar.

8. Hasta Aquí Llegué (w Beéle)

La colaboración sigue arrasando entre las mejores canciones de Spotify en Colombia esta semana. Crédito: YT/Nanpa Basico Oficial

Nanpa Básico

«Hasta Aquí Llegué (w Beéle)», interpretado por Nanpa Básico, ocupa el octavo lugar de la lista, tras lograr 171.113 reproducciones.

9. Ba Ba Bad Remix (w Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal)

Kybba

Tras acumular 161.234 reproducciones, «Ba Ba Bad Remix (w Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal)» de Kybba se mantiene en noveno lugar.

10. DIOMEDEZ (w GeezyDee)

(Cortesía)
(Cortesía)

Blessd

«DIOMEDEZ (w GeezyDee)», interpretado por Blessd, ocupa el décimo lugar de la lista, tras lograr 158.378 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más reproducidas en Colombia durante el 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Feidse ha consolidado como una figura prominente en la escena musical de Colombia durante 2024, liderando las listas de Spotify tanto en la categoría de artistas como en la de canciones más escuchadas. Sus temas ‘Sorry 4 That Much’y ‘Luna’ han capturado la atención de los oyentes, reflejando su creciente influencia en el género urbano. Además, su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’incluyó exitosas presentaciones en Bogotá y Medellín, destacando su impacto más allá de las plataformas digitales.

El reguetón ha dominado las preferencias musicales en Colombia, según las listas Top Artistas Colombia 2024 y Top Canciones Colombia 2024 de Spotify. Feid encabeza ambas listas, con ‘Luna’, en colaboración con ATL Jacob y ‘Sorry 4 That Much’ como las canciones más populares. Otros artistas destacados incluyen a Karol G, Blessd, y Bad Bunny, quienes también han dejado su huella en las listas con temas como ‘Perro Negro’ y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

La lista Top Canciones Colombia 2024 presenta una variedad de colaboraciones que han resonado con el público. Entre ellas se encuentran ‘Mírame’ de Blessd y Ovy On The Drums y ‘Según Quién’de Malumay Carin León. Estas colaboraciones reflejan la diversidad y la riqueza del género urbano en el país.

En cuanto a la lista Top Artistas, además de Feid, se destacan canciones como ‘La Falda’ de Myke Towers y ‘Monastery’de Ryan Castrojunto a Feid. La presencia de artistas como Anuel AA con ‘Shampoo de Coco’ y Rauw Alejandro con ‘Khé?’ también subraya la popularidad de estos géneros en Colombia.

El fenómeno de Feid no se limita a su éxito en las listas de reproducción. Su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’ ha sido un éxito rotundo, con conciertos consecutivos en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, atrayendo a miles de fanáticos. Esta combinación de éxito en streaming y en vivo subraya su prominencia en el panorama musical colombiano.

La influencia de Feid y el auge del reguetón en Colombia durante 2024 reflejan una tendencia más amplia en la música latina, donde la colaboración y la innovación continúan impulsando el género hacia nuevas alturas.

