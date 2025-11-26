Colombia

Vacaciones recreativas en Bogotá para diciembre: abren inscripciones tanto para niños como para adolescentes; conozca todos los detalles

Se anunció el inicio del programa de actividades lúdicas y deportivas durante el receso escolar de diciembre, con inscripciones presenciales el 29 de noviembre

El programa Vacaciones Recreativas fomenta
El programa Vacaciones Recreativas fomenta la creatividad, la convivencia y el aprendizaje a través de actividades lúdicas y deportivas - crédito Idrd

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) anunció la apertura de sus tradicionales ‘Vacaciones Recreativas’ para la temporada de receso escolar en diciembre, una iniciativa que busca ofrecer a niños, niñas y adolescentes de Bogotá la oportunidad de disfrutar experiencias lúdicas, deportivas y formativas en los parques y escenarios públicos de la ciudad.

Según explicó el Idrd, las vacaciones constituyen “un espacio pensado para que los menores vivan momentos llenos de diversión, aprendizaje y actividad física durante el receso escolar”, promoviendo además la creatividad, la convivencia y el uso del juego como herramienta de transformación social.

El programa incorpora actividades diferenciadas según las edades, contemplando juegos tradicionales, actividades cooperativas y una salida recreativa especial. Los niños y jóvenes podrán desarrollar habilidades sociales, fortalecer valores como el trabajo en equipo y la empatía, y conocer de primera mano los múltiples beneficios de la recreación activa en ambientes seguros y estimulantes.

Las actividades están diseñadas para
Las actividades están diseñadas para fortalecer habilidades sociales, valores como el trabajo en equipo y la empatía en ambientes seguros - crédito Idrd

Fechas, inscripciones y requisitos

Las ‘Vacaciones Recreativas’ estarán divididas en dos grupos etarios. Para la infancia (6 a 11 años) el programa se desarrollará entre el 1 y el 6 de diciembre de 2025, mientras que para la adolescencia (12 a 17 años) las actividades tendrán lugar del 1 al 5 de diciembre de 2025. Las inscripciones se realizarán el sábado 29 de noviembre, de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., y deberán efectuarse en persona, por un adulto responsable, en cada uno de los parques habilitados hasta agotar los cupos disponibles.

Para participar, los interesados deben presentar un certificado de afiliación al sistema de salud (EPS o subsidiado, con una vigencia no mayor a 30 días), fotocopia del documento de identidad (registro civil o tarjeta de identidad para la infancia; registro civil/tarjeta de identidad para adolescentes) y diligenciar un consentimiento informado que se entregará en el parque durante la inscripción.

Las Vacaciones Recreativas se dividen
Las Vacaciones Recreativas se dividen en dos grupos etarios: infancia de 6 a 11 años y adolescencia de 12 a 17 años - crédito Alcaldía de Bogotá.

Escenarios y gestores por localidad

El Idrd dispuso una amplia red de parques y escenarios distribuidos en todas las localidades de Bogotá, donde equipos de gestores serán responsables de guiar y coordinar las actividades. Para la infancia, los parques habilitados comprenden, entre otros:

  • Santa Cecilia en Usaquén
  • Mariscal Sucre en Chapinero
  • Perseverancia y Santa Rosa de Lima en Santa Fe
  • Cefe San Cristóbal y Granada Sur en San Cristóbal
  • El Virrey en Usme
  • Fátima en Tunjuelito
  • José Antonio Galán y Brasil en Bosa
  • Jacqueline, Catalina y Timiza en Kennedy
  • Veracruz en Fontibón
  • La Perla y Urbanización La Española en Engativá
  • Cometas y Prado en Suba
  • Simón Bolívar en Barrios Unidos
  • La Luisita/Santa Clara en Teusaquillo
  • Ricaurte en Los Mártires
  • Santander en Antonio Nariño
  • Puente Aranda y Los Ángeles en Puente Aranda
  • Country Sur y Marruecos en Rafael Uribe Uribe
  • La Estancia y San Francisco en Ciudad Bolívar

Cada parque cuenta con un gestor responsable designado, cuyas funciones incluyen brindar información, coordinar inscripciones y garantizar el buen desarrollo de las actividades. Los contactos de correo electrónico de cada responsable han sido difundidos para facilitar la comunicación a las familias interesadas.

Para la adolescencia, los escenarios seleccionados incluyen Ciudad Montes en Puente Aranda, Cefe Tunal en Tunjuelito, Arborizadora Baja en Ciudad Bolívar y Palestina en Bosa, todos bajo la coordinación de un gestor especializado encargado de los campamentos.

Las inscripciones para las Vacaciones
Las inscripciones para las Vacaciones Recreativas se realizarán el 29 de noviembre de 2025 en los parques habilitados de Bogotá - crédito Idrd

Objetivos y alcance

El Idrd resaltó que el propósito de las Vacaciones Recreativas va más allá del entretenimiento. La estrategia busca que las niñas, niños y adolescentes puedan explorar nuevas formas de relacionarse y convivir, adquirir herramientas para la vida y apropiarse del espacio público como un lugar de bienestar. Además, las actividades han sido diseñadas para ser inclusivas y adaptarse a la diversidad cultural de los barrios de Bogotá.

Las inscripciones, que tienen lugar el 29 de noviembre de 2025, deben realizarse de manera presencial y solo serán válidas cuando se presente la documentación requerida y se complete el cupo máximo de asistentes por parque. Para más detalles ingrese al siguiente enlace: Vacaciones Recreativas Bogotá.

