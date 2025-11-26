Robo en apartamento de Usaquén, mientras propietario asistía al estadio: “Cuando regresé me di cuenta de que se habían metido los ladrones”

Delincuentes ingresaron al conjunto residencial rompiendo rejas y ventanas para sustraer objetos de valor y tecnología - crédito Captura video

En un nuevo caso de inseguridad en Bogotá, el regreso a su hogar se transformó en una escena impensada para Freddy Pintor, residente del barrio Villas de Andalucía, en la localidad de Usaquén, en el norte de la capital.

El hecho ocurrió en la noche del martes 25 de noviembre, cuando encontró su vivienda completamente desordenada y, según relató, perdió pertenencias valoradas en más de veinte millones de pesos.

El propietario detalló que su jornada incluyó actividades laborales en la mañana y una visita al estadio El Campín en la tarde para presenciar el partido de Santa Fe contra Deportes Tolima. Solo al regresar cerca de las 10:00 p. m. notó el desastre y la sustracción de numerosos objetos de valor.

El robo se produjo mientras el apartamento permanecía vacío durante varias horas. La víctima describió el modo en que los delincuentes accedieron a su apartamento desde la parte externa del conjunto residencial. “Salí por cuestión de trabajo, en la tarde fui al estadio de fútbol y cuando llegué vi que se habían entrado los ladrones a mi casa, revolcaron y me sacaron pertenencias diversas. Rompieron rejas, dañaron la ventana e hicieron palanca para desprender los barrotes”, dijo en entrevista para el medio regional Citytv.

Entre los objetos robados figuran un computador, dinero en efectivo, dólares, relojes, prendas deportivas y un televisor de más de 45 pulgadas - crédito Captura video CityTV

“Estamos sobre la carrera novena adelante de la calle 183. Los delincuentes proceden a romper un pedazo de la reja, un delincuente de una contextura delgada y palanquean la ventana para poder ingresar rompiendo los barrotes de la reja”, lamentó al medio egional, agregando que también le fueron sustraídos dólares, relojes, prendas deportivas, dinero en efectivo y un televisor superior a cuarenta y cinco pulgadas.

Pintor señaló que, por la forma en que se realizó el ingreso, sospecha que se trató de “un delincuente de contextura delgada”. A pesar de que el conjunto cuenta con un sistema de vigilancia, ningún miembro del personal de seguridad detectó la intrusión ni el robo.

El residente lamentó la pérdida de objetos personales y tecnológicos, entre los que se encuentran un computador, dinero en efectivo, dólares, relojes, prendas deportivas y un televisor de más de 45 pulgadas. El valor total de lo hurtado supera los $20 millones.

El incidente movilizó rápidamente a los policías del cuadrante, quienes atendieron la denuncia en el sitio. Pintor ahora espera que la administración del conjunto facilite los registros de las cámaras de seguridad, con la esperanza de identificar si “un vehículo esperaba a los ladrones para cargar los elementos hurtados”.

Freddy Pintor sospecha que los ladrones utilizaron palancas y que uno de ellos era de contextura delgada para acceder al inmueble - crédito Captura de video

Al exponer su caso, Freddy Pintor advirtió en City TV sobre el incremento de hechos similares en la zona: “En esta zona del norte de Bogotá la inseguridad va en aumento”. Solicitó a las autoridades locales intensificar los patrullajes con el objetivo de evitar que otros vecinos atraviesen el mismo sufrimiento.

Otro caso de robo de vivienda en la capital

La familia Morales regresó a su vivienda en el barrio Gaviotas, ubicado en el sector de San Cristóbal, sur de Bogotá y se encontró con una escena inquietante: la puerta había sido cerrada de nuevo, pero un trapo colgado intentaba camuflar el ingreso forzado.

La sorpresa no tardó en convertirse en indignación al descubrir que la mayoría de sus pertenencias más valiosas habían desaparecido durante su ausencia.

La propietaria, Ivón Morales, relató a City Noticias: “En mi caso, el lunes 27 de octubre entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. entraron a nuestro apartamento y robaron todas las pertenencias”.

Entre las pertenencias hurtadas se llevaron tres celulares, joyas, dinero en efectivo, lociones y ropa - crédito Captura video CityTV

En ese corto lapso en que la vivienda permaneció vacía, los delincuentes sustrajeron tres teléfonos celulares, varios cargadores, joyas, lociones, ropa, sumas de dinero en efectivo y hasta las alcancías.

Tras recuperar la compostura, la familia dio aviso inmediato a las autoridades. No obstante, la respuesta oficial los dejó perplejos. Morales puntualizó al medio: “Los policías solo nos dijeron que tomáramos fotos, pusiéramos la denuncia y nada más pasó”.

Según su testimonio, en ningún momento acudió un investigador a la escena para levantar huellas o buscar otros indicios que ayudaran a esclarecer el caso.