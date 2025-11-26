Rating Colombia: así le fue al último capítulo de ‘MasterChef Celebrity 2025′

El programa volvió a posicionarse dentro de los programas más vistos en Colombia durante su noche de cierre - crédito @claudiabahamon/ Instagram

En la noche del 25 de noviembre, el Canal RCN dio cierre a la temporada 2025 de Masterchef Celebrity Colombia, con la que la producción celebró 10 años desde la primera edición.

El capítulo que cerró sobre las 9:30 p.m. dejó como campeona a la presentadora Violeta Bergonzi, quien compitió con las finalistas Valentina Taguado, Alejandra Ávila y Carolina Sabino.

El cierre del programa logró captar la atención de los fanáticos del reality que logró cautivar a los televidentes por varios meses, posicionado la última transición entre las producciones más vistas de la noche.

Según datos de Katar Ibope Media, el último capítulo de Masterchef Celebrity Colombia 2025 obtuvo 7,29 puntos de rating, ubicándose como la tercera producción más vista de la noche, subiendo su promedio con respecto a los últimos días de la competencia.

El día anterior, es decir, el lunes 24 de noviembre, el programa culinario obtuvo 6,55 puntos en su audiencia, es decir que en la final logró sumar 0,74 puntos. Aunque tuvo un ligero incrementó, no le alcanzó para conquistar las dos primeras posiciones ocupadas por El Desafío siglo XXI y Noticias Caracol, siendo el reality de competencia física el más visto con 11,16 puntos.

El final de la temporada se ubicó en la tercera posición dentro del ranking de audiencia - crédito cortesía Canal RCN

Rating Colombia: martes 25 de noviembre

Desafío Siglo XXI (Caracol Televisión) - 11,16 puntos de audiencia

Noticias Caracol de las 7:00 p.m. (Caracol Televisión) - 7,92 puntos de audiencia

MasterChef Celebrity Colombia (Canal RCN) - 7,29 puntos de audiencia

La influencer (Caracol Televisión) - 5, 98 puntos de audiencia

Noticias Caracol de las 12:30 p.m. (Caracol Televisión) - 4,14 puntos de audiencia

La reina del flow 2 (Caracol Televisión) - 4,13 puntos de audiencia

Hilos de vida (Caracol Televisión) - 4,10 puntos de audiencia

Leyla (Caracol Televisión) - 3,64 puntos de audiencia

Así se vivió el último capítulo de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

La final de MasterChef Celebrity 2025 se desarrolló en un ambiente de alta exigencia, con cuatro finalistas compitiendo por el título en un formato que puso a prueba sus capacidades técnicas y creativas.

Violeta Bergonzi obtuvo la victoria tras presentar un menú de tres tiempos basado en la tradición caucana, propuesta que el jurado valoró por la coherencia y la profundidad cultural.

Así se vivió el final de MasterChef Celebrity - crédito @valentinataguado/ Instagram

Durante la última gala, la presión se evidenció en cada etapa del concurso. Las participantes desplegaron técnicas avanzadas y conceptos sólidos en sus preparaciones. Carolina Sabino fue reconocida por la calidad de su entrada y plato fuerte, aunque su postre no alcanzó el mismo nivel, lo que le impidió acceder al primer lugar.

Alejandra Ávila destacó en la entrada, pero tuvo dificultades en la cocción del pato y en la textura de su postre. Valentina Taguado sobresalió por la creatividad de su postre y la utilización de ingredientes inesperados, propuesta que recibió comentarios positivos del jurado por su pertinencia en la final, aunque la consistencia en el menú de Bergonzi inclinó la decisión final.

El menú presentado por Violeta Bergonzi estuvo integrado por tres platos enfocados en la cultura de Popayán y la Semana Santa. Abrió con “La sahumadora”, una langosta al carbón con carantanta y salsa especial. Continuó con “El caballero del santo sepulcro”, elaborado con salmón, verduras a la parrilla, puré de remolacha y salsa de champagne, en referencia a la ascendencia francesa de la ganadora y las celebraciones religiosas de su ciudad natal. El postre, “El monaguillo”, incluyó chocolate, tres leches, maní e infusión de albahaca con fresas.

La presentadora se llevó la victoria en el reality de cocina tras conquistar a los jurados con sus tres preparaciones - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

La presentación incluyó un arreglo floral realizado por la madre de Bergonzi y un menú impreso con contexto cultural sobre Popayán, detalle que fue advertido entre las finalistas, aunque no tuvo impacto en la evaluación final del jurado. La decisión se definió por el equilibrio y la identidad de la propuesta de Violeta, que permitió a los jueces calificar la experiencia como una de las más completas en la historia del programa.