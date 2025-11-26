Prepare unas deliciosas brevas con arequipe en casa: así se hace el típico antojo decembrino en Colombia

La receta de brevas con arequipe combina la suavidad de la fruta andina con el sabor cremoso del arequipe - crédito Ilustrativa Infobae

La temporada navideña se acerca y, con ella, surgen antojos que evocan el calor de hogar, la reunión familiar y la dulzura de las tradiciones. Pocas preparaciones representan mejor este espíritu festivo que las brevas con arequipe, un postre que une lo mejor de dos mundos: la suavidad de la fruta y el sabor cremoso y profundo del arequipe.

Dicho manjar es protagonista en las mesas colombianas durante las fiestas decembrinas donde es costumbre compartirlo en novenas y encuentros familiares.

Las brevas con arequipe forman parte esencial de la tradición culinaria colombiana. En general, se disfruta junto a otros clásicos decembrinos como la natilla, los buñuelos, las hojaldras y el manjar blanco. La preparación, sencilla y casera, realza la fruta al bañarla en almíbar aromatizado, antes de rellenarla con abundante arequipe. La combinación es sinónimo de celebración y de identidad gastronómica y es muy común en la llegada de la Navidad con dulzura y sabor local.

Las brevas con arequipe son el postre tradicional que protagoniza las celebraciones navideñas en Colombia y la región andina - crédito Peru.com

Receta de brevas con arequipe

La receta resume la esencia del postre: brevas frescas, cocidas en almíbar de especias, rellenadas con generoso arequipe, o si se prefiere, manjar blanco. El resultado es una preparación tierna, dulce y exquisita, en la que la textura de la fruta armoniza con la untuosidad del dulce a partir de la leche. Suele servirse frío o a temperatura ambiente, ideal para cerrar una comida festiva o compartir durante las novenas de aguinaldo.

Tiempo de preparación

El tiempo de preparación es el siguiente:

Preparación previa de las brevas: 15 minutos.

Cocción en almíbar: una hora 30 minutos.

Ensamblaje (relleno): 10 minutos.

Tiempo total estimado: una hora 55 minutos.

Ingredientes

Los ingredientes son los siguientes:

Un kilo de brevas frescas. 2. 500 g de azúcar o panela rallada Un litro de agua. Tres clavos de olor. Una astilla de canela. 6. 400 g de arequipe.

La preparación de brevas con arequipe requiere cocer la fruta en almíbar aromatizado antes de rellenarla con abundante arequipe - crédito DeliValle.

Cómo hacer brevas con arequipe, paso a paso

El paso a paso para hacer brevas con arequipe es el siguiente:

Lavar las brevas y hacer una incisión en la base en forma de cruz. Cocinar las brevas en agua hirviendo durante diez minutos para quitar el amargor. Escurrir y enjuagar con agua fría. Poner las brevas de nuevo en la olla, agregar un litro de agua, el azúcar (o panela), los clavos y la canela. Cocinar a fuego bajo por una hora 30 minutos hasta que el almíbar espese y las brevas estén blandas pero sin deshacerse. Es crucial cocinar a fuego suave para evitar que las brevas se deshagan. Sacar del almíbar y dejar enfriar. Abrir cada breva por la mitad sin separar las partes por completo y rellenar con arequipe. Servir acompañadas con un poco del almíbar para reforzar su dulzor y jugosidad. Preparar con anticipación y refrigerar ayuda a mejorar la consistencia final del postre.

Servir las brevas con arequipe acompañadas de almíbar realza su dulzor y jugosidad, ideales para el cierre de comidas festivas - crédito AdobeStock

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde entre ocho y diez porciones, dependiendo del tamaño de las brevas y la cantidad de arequipe usada en cada una. Si se utilizan brevas grandes y se rellenan generosamente, el postre será más sustancioso y alcanzará para aproximadamente ocho personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías aproximadas: 200 kcal.

Carbohidratos: 45 g.

Azúcares: 39 g.

Grasas: 3 g.

Proteínas: 1 g.

Fibra: 2 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las brevas en almíbar se pueden conservar en refrigeración, en un recipiente hermético, hasta por una semana. Se recomienda agregar el arequipe poco antes de servir para mantener mejor la textura y el frescor de cada ingrediente.