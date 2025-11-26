Petro insinúa que audios y chats expuestos en escándalo sobre presuntos vínculos con disidencias fueron alterados: “Veremos hacia donde iba la fuente del periodista”

Petro afirmó que los audios revelados por una investigación periodística habrían sido manipulados - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro está insistiendo en redes sociales que los audios y documentos que sacaron a la luz un escándalo político que apunta a presuntos vínculos de altos funcionario del Gobierno con las disidencias de alias Calarcá son “falsos”.

En una declaración emitida en la mañana del 26 de noviembre de 2025, el jefe de Estado afirmó que las informaciones no son ciertas, debido a que “esperaron 16 meses para entregarla pero a la prensa” y que “nunca supe”.

Estas palabras fueron contestadas por el exministro Alejandro Gaviria, ahora opositor de Petro, que le respondió: “Primero que la CIA, después que no sabía”.

En ese sentido, Petro le afirmó que “nada tiene que ver lo uno con lo otro. La CIA jamás mencionó un vínculo del general Huertas con Calarcá”.

Petro afirmó que "las voces que presentaron como de Wilmar no son la voz de él" - crédito @petrogustavo/X

Sin embargo, el presidente con cada mensaje que publica hace un mayor énfasis en que no cree en la veracidad de las revelaciones, y decidió sugerir un presunto tratamiento de la información.

“Ahora veo que las voces que presentaron como voces de Wilmar, no son la voz de él. Y varios chats publicados pertenecen a imitaciones de chats y no a WhatsApp, Es mejor que tengas paciencia y veremos hacia donde iba la fuente del periodista de Caracol”, escribió Petro.