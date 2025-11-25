Colombia

Precandidatos de derecha y centroderecha se reunieron para avanzar en una alianza hacia un candidato único en 2026

Los aspirantes discutieron los criterios para estructurar la coalición, analizaron la entrada de nuevos nombres y revisaron las propuestas de encuesta y consulta que definirían quiénes seguirán en el proceso

Guardar
Aspirantes de derecha y centroderecha
Aspirantes de derecha y centroderecha discutieron los mecanismos y límites para avanzar en la conformación de una coalición unificada. - crédito @VickyDavilaH/X

Un grupo de precandidatos de derecha y centroderecha sostuvo en la noche de este lunes en Bogotá un nuevo encuentro para avanzar en la definición de los mecanismos que permitan construir una alianza con candidato único para las elecciones presidenciales de 2026.

Esta es la segunda reunión entre los aspirantes que buscan competir mediante recolección de firmas, aunque mantienen interlocución con distintas estructuras partidistas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la jornada participaron Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Felipe Córdoba, Daniel Palacios, Marta Lucía Ramírez y Mauricio Gómez Amin. Durante el encuentro, los precandidatos discutieron sobre las líneas rojas que tendrá la coalición y enfatizaron en la necesidad de invitar a todas las figuras políticas que deseen impulsar un giro frente al estilo de gobierno actual.

Según fuentes cercanas al proceso, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa también fueron invitados. Peñalosa confirmó posteriormente en sus redes sociales que no pudo asistir por encontrarse en un viaje de trabajo a Dubái, donde dictó un seminario de liderazgo y gerencia pública.

“Sigo comprometido con ese esfuerzo patriótico”, señaló el exalcalde.

Enrique Peñalosa explicó en redes
Enrique Peñalosa explicó en redes que no pudo asistir al encuentro por un viaje de trabajo, aunque reiteró su compromiso con el proceso. - crédito @EnriquePenalosa/X

Ingresos y retiros en el bloque regional de exmandatarios

El arribo de Aníbal Gaviria a este grupo obedece a su elección como precandidato del movimiento regional conformado por exgobernadores. En los últimos días, Juan Guillermo Zuluaga (Meta) y Juan Carlos Cárdenas (Bucaramanga) desistieron de continuar sus aspiraciones para respaldar al exgobernador de Antioquia.

Por su parte, el exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa fue retirado de esa alianza debido a diferencias internas.

Otros invitados ausentes

El Espectador conoció que el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas también había sido invitado, aunque no asistió por motivos de agenda. Cárdenas hace parte de otra coalición integrada por el exsenador David Luna y Juan Manuel Galán, cuya conformación generó tensiones por no haber incluido al grupo que actualmente busca la unidad en el espectro de derecha y centroderecha.

Asimismo, aunque el encuentro proyectaba la presencia de nueve precandidatos, Juan Carlos Pinzón no llegó pese a haber confirmado asistencia hasta último momento.

Propuestas para la organización de la coalición

En la reunión de este lunes en la noche, realizada en el norte de Bogotá, se esperaba según Noticias RCN avanzar en dos propuestas centrales orientadas a ordenar la coalición.

1. Encuesta en enero y consulta en marzo

La primera propuesta, afinada por los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, junto con los directores de Cambio Radical (Germán Córdoba) y del Partido Conservador (Nadia Blén), plantea realizar una encuesta en enero y permitir que solo quienes superen el 3% participen en la consulta interpartidista de marzo.

La posible inclusión de De
La posible inclusión de De la Espriella y Fajardo generó debate interno entre los precandidatos por diferencias y antecedentes políticos. - crédito Colprensa y Reuters

2. Inclusión de nuevas figuras

La segunda iniciativa, que será presentada por el senador Mauricio Gómez, propone estudiar la eventual entrada de Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo a la coalición. La idea anticipa debates internos: varios aspirantes rechazan la llegada de De la Espriella, mientras que Fajardo mantiene una disputa con el excontralor Felipe Córdoba por la investigación de Hidroituango.

Ajustes en las listas al Congreso

La jornada política también dejó novedades en distintos partidos. En el Partido Verde, la representante Catherine Jurado aspirará al Senado como cabeza de lista, desplazando al exembajador Guillermo Rivera. El exrepresentante Mauricio Toro, por su parte, confirmó su regreso a la Cámara de Representantes por el Partido B.

En el Centro Democrático, la lista al Senado será encabezada por el concejal Daniel Briceño. En los siguientes lugares figuran Hassan Nassar, Sofía Araújo y David Cote, mientras que Cristina Plaza y Jaime Uscátegui esperan cupo en el Senado, con la posibilidad de aspirar a la Cámara en caso de no lograrlo.

Varias colectividades ajustaron sus listas
Varias colectividades ajustaron sus listas con nuevos liderazgos y definiciones clave para las elecciones legislativas. - crédito REUTERS/Luisa González

Un encuentro decisivo para la consolidación de un bloque opositor

Aunque persisten diferencias internas y algunos puntos por concertar, la reunión confirmó el interés de los precandidatos de derecha y centroderecha en avanzar hacia un mecanismo conjunto que permita competir unificados en 2026. Las próximas semanas serán determinantes para definir reglas, participantes y el camino hacia una consulta que ordene el panorama opositor.

Temas Relacionados

Aníbal GaviriaVicky DávilaDaniel Palacioscoalición de derechaelecciones presidenciales 2026alianza opositoraencuesta interpartidistaColombia-Noticias

Más Noticias

Daniel Briceño aclara su situación de inhabilidad ante el CNE y confirma su aspiración a la Cámara de Representantes

El cabildante afirmó que las normas constitucionales sobre inhabilidades no aplican a los concejales y aseguró que renunciará a su curul el 1 de diciembre, antes de inscribirse como candidato

Daniel Briceño aclara su situación

EE. UU. exige a Colombia investigar presuntos nexos entre funcionarios del Gobierno Petro y disidentes de las Farc

Un portavoz del Departamento de Estado resaltó que, debido a la cooperación que ambos países mantienen en materia de seguimiento, las autoridades colombianas deben revisar con detalle los informes divulgados recientemente y avanzar en las acciones que consideren necesarias según sus hallazgos

EE. UU. exige a Colombia investigar

Lotería de Cundinamarca resultados lunes 24 de noviembre: números ganadores del último sorteo

Como cada lunes, aquí están los ganadores de la Lotería de Cundinamarca

Lotería de Cundinamarca resultados lunes

Podría ser el ganador: resultados del Sinuano Noche este 24 de noviembre

Conozca los números que resultaron victoriosos en el más reciente sorteo

Podría ser el ganador: resultados

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cartagena este martes 25 de noviembre

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Cartagena

Pico y Placa: qué vehículos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combate entre el Ejército Nacional

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

ENTRETENIMIENTO

Así fue la primera jornada

Así fue la primera jornada de la final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: el emotivo cierre hizo llorar a más de uno

‘Desafío Siglo XXI’: Pedro conmovió al contar dolorosa pérdida y su familia lo defendió de Zambrano

Las mejores canciones para escuchar en Apple Colombia en cualquier momento y lugar

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

Giovanni Ayala recordó a su hijo con lágrimas durante una misa por su liberación: “Un niño con sueños”

Deportes

Campeón con el Millonarios de

Campeón con el Millonarios de Gamero cambiaría de vereda y se uniría a otro club capitalino: de quien se trata

Linda Caicedo renovó con el Real Madrid hasta 2031, antes de unirse a la selección Colombia femenina

Juan Fernando Quintero anotó un golazo, pero no pudo evitar la eliminación de River Plate frente al Racing de Costas

PSG vs. Tottenham: hora y dónde ver al campeón de la Uefa Champions League en Colombia

Edwin Cardona tuvo cruce con periodista luego del clásico entre Nacional y Medellín: “¿Cuánto más te tenemos que esperar?”