Sobrino del exparamilitar “Cuco Vanoy” murió tras un ataque sicarial en Medellín

La zona donde fue atacado el sobrino de "Cuco Vanoy" quedó acordonada mientras las autoridades recopilaban videos y testimonios para avanzar en la investigación del crimen - crédito red social X y Colprensa

El sobrino de Óscar Orlando Henao Montoya, conocido como “Cuco Vanoy”, murió el lunes 24 de noviembre en un hospital de Medellín, según los primeros informes oficiales.

El hombre había sido atacado el 21 de noviembre en un hecho sicarial registrado en una zona comercial del occidente de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, la víctima —cuyo nombre se mantiene bajo reserva— fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Los sicarios le dispararon a corta distancia cuando salía de un establecimiento y luego huyeron del lugar. Testigos aseguraron que no se trató de un intento de hurto, sino de un ataque directo y premeditado.

Gravemente herido, fue trasladado a un centro asistencial cercano, donde ingresó en estado crítico debido a los impactos de bala en el abdomen y el tórax. A pesar de los esfuerzos del personal médico, falleció hacia la noche del lunes.

Ramiro "Cuco Vanoy", exjefe paramilitar del Bloque Mineros de las AUC, cumple condena en Estados Unidos por narcotráfico - crédito Colprensa

El cuerpo fue remitido a Medicina Legal mientras avanza la investigación.

Un grupo especializado de la Policía Metropolitana revisa cámaras de seguridad del sector para identificar la ruta de escape de los atacantes y establecer su identidad.

Las primeras imágenes muestran una motocicleta rondando el área minutos antes del crimen.

Aunque no hay una hipótesis oficial sobre los móviles, las autoridades no descartan que el ataque pueda tener relación con viejas disputas derivadas de la trayectoria criminal de “Cuco Vanoy”, exjefe del Bloque Mineros de las AUC, extraditado en 2008 a Estados Unidos por narcotráfico.

Sin embargo, tampoco existe evidencia de que la víctima estuviera involucrada en actividades ilícitas.

Las líneas de investigación incluyen elementos del pasado reciente de la víctima, quien, según expedientes judiciales conocidos por este diario, enfrentaba un proceso penal por lavado de activos y concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con El Tiempo, la Fiscalía lo había señalado como responsable de usar la empresa fachada Comercializadora Metales Mincol Colombia SAS para la exportación de oro y la ejecución de operaciones destinadas a ocultar el origen ilícito de recursos provenientes del narcotráfico.

Este proceso avanzó de manera significativa a comienzos de año, cuando se realizó la audiencia de formulación de acusación en el juzgado 01 penal del circuito de Cali.

en el occidente de Medellín donde se registró el ataque directo que dejó gravemente herido al sobrino de “Cuco” Vanoy - crédito Alcaldía de Medellín

En el expediente, la Fiscalía detalló que el procesado “conocía que dar apariencia de legalidad y encubrir el verdadero origen del dinero representado en oro con miras a lavar activos y participar como proveedor, constituía además enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado”.

El documento agrega que, pese a comprender la ilicitud de su conducta, decidió continuar involucrado en estas operaciones, lesionando el orden económico y social del país. Estas afirmaciones, según fuentes del ente acusador, hacían parte de un caso robusto que ya contaba con elementos probatorios avanzados.

Además del proceso por lavado de activos, registros oficiales muestran que la víctima figuraba como único accionista de la empresa Multiservicio MVB SAS, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín desde febrero de 2019.

Con un capital inicial de cinco millones de pesos, la compañía estaba dedicada a actividades extractivas, específicamente a la explotación de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas. Para 2022, la firma tenía su sede en el barrio Buenos Aires, al oriente de Medellín, según el informe del medio citado.

A esto se sumaba su historial de desmovilización. Actas oficiales de Justicia y Paz registran que se presentó ante las autoridades como integrante desmovilizado del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) el 20 de enero de 2006.

Este dato, aunque no necesariamente lo vinculaba con actividades criminales recientes, sí lo situaba dentro del entramado familiar y organizacional del grupo armado fundado y liderado por su tío.

La figura de “Cuco” Vanoy volvió al debate público tras su inclusión en la Paz Total y las controversias por los bienes del Bloque Mineros - crédito Colprensa

La Policía investiga si el homicidio podría estar relacionado con ajustes de cuentas o con disputas derivadas de negocios vinculados al sector minero en el Bajo Cauca antioqueño, una región históricamente afectada por economías ilegales y disputas por el control territorial.

Allí, según documentos oficiales consultados, la víctima habría tenido participación en proyectos extractivos que habrían generado tensiones con distintos actores armados de la zona.

La muerte del sobrino de “Cuco” Vanoy se suma a una serie de ataques violentos contra familiares del exjefe paramilitar.

El 21 de junio de 2008, José Nelson Vanoy Murillo, hermano del exjefe del Bloque Mineros, fue asesinado en Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño. Meses más tarde, el 19 de octubre del mismo año, su hijo Vladimir Vanoy Cifuentes fue baleado en el municipio de Tenjo, Cundinamarca.