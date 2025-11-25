La escena de la junta de Ecomoda en versión anime de ‘Yo soy Betty, la fea’ se hizo viral en redes sociales: así nació ‘Betty-chan’

En solo tres días el video ha recibido decenas de comentarios de usuarios pidiéndole al usuario de la cuenta en Instagram que siga compartiendo más momentos icónicos de una de las telenovelas más recordadas en la historia de la televisión colombiana - crédito @lapizgeek/IG

Yo soy Betty, la fea ha sido la telenovela más exitosa en la historia de la televisión colombiana y del mundo (en 2010 se le otorgó el Guinness World Records por las más de 20 adaptaciones en 15 idiomas, una producción que causó sensación a nivel mundial), y a más de 25 años de su lanzamiento sigue vigente.

Una de las demostraciones de cómo la producción, creada y escrita por el colombiano Fernando Gaitán, continúa dando de qué hablar se conoció en redes sociales, a través de la cuenta de Instagram @lapizgeek, luego de que se compartieran dos versiones de fragmentos de uno de los episodios más vistos: la junta de Ecomoda, en la que se revelan los verdaderos estados financieros de la empresa dirigida por Armando Mendoza, el jefe de la protagonista de la historia, Beatriz Eugenia Pinzón Solano.

Para tal fin, y con la ayuda de la IA (inteligencia artificial), la cuenta recreó, además de este momento cúspide de la telenovela, otro fragmento previo a la junta: cuando Armando le habla en tono romántico a su secretaria y la llama ‘Mi Betty’.

Este primer video se compartió el martes 18 de noviembre, pero fue tal la recepción de los usuarios que le pidieron por medio de comentarios seguir compartiendo más momentos icónicos de Yo soy Betty, la fea: y justo el fin de semana del 22 y 23 de noviembre de 2025 el segundo video (de la junta de Ecomoda) se hizo viral, provocando risas y comentarios en la publicación que mostró a los protagonistas pero en la versión animada tradicional japonesa.

