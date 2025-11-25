Davo Xeneize es viral en Colombia por su reacción al escuchar ‘La quemona’: quedó en shock

El argentino se sorprendió al escuchar la letra de la canción colombiana - crédito Redes Sociales

En el auge de los streamers en el mundo, en Argentina, uno de los más populares es David Quint, más conocido como Davo Xeneize, que se ha establecido como uno de los creadores de contenido con mejores estadísticas en la región.

Davo se caracteriza por analizar partidos de fútbol, llegando al punto de entrevistar a figuras del deporte como Lionel Messi y Luis Suárez; sin embargo, en Colombia es tendencia por su reacción al escuchar por primera vez una canción de reguetón del país cafetero.

Durante una de sus transmisiones, el argentino pidió que sus seguidores le enviaran en el chat canciones populares de sus países y un colombiano decidió compartir el link de La quemona, interpretada por Mishelle Master Boys y Yeidy Star, en 2004.

Este sencillo es conocido en Colombia por ser una de las primeras canciones del género que se popularizó por artistas nacionales, es recordada por su letra explícita sobre la historia de una mujer infiel.

El argentino ha sido tendencia en redes sociales por su reacción tras escuchar 'La quemona' - crédito Davo Xeneize / Mishelle Master Boys

Durante poco más de dos minutos, el creador de contenido escuchó la canción colombiana y se hizo viral por sus graciosas reacciones ante los detalles explícitos que son mencionados en ella.

“Les pedí una cumbia conocida”, fueron las palabras de Davo Xeneize luego de escuchar la canción, sobre la que indicó que no podía entender como era legal que un sencillo de esa índole pueda ser escuchada por el público en general.

Debido a la popularidad que tuvieron los clips sobre su reacción, Quint decidió invitar al periodista Gastón Edul a su siguiente transmisión y grabar la reacción del comunicador que cubre a la selección Argentina.

Así fue la reacción de Gastón Edul

Davo Xeneize le mostró la canción colombiana al periodista argentino - crédito Redes Sociales

Mientras Davo Xeneize bailaba de fondo, Edul se mostró sorprendido por la canción que estaba escuchando, mientras que los internautas dejaron comentarios graciosos sobre la situación.

“Pero, esto es una canción o un video porno. En mi vida escuché una letra así”, indicó Edul luego de terminar de escuchar el sencillo por el que Davo Xeneize ha sido tendencia en Colombia.

“Davo se va viral otra vez en Colombia y no por hablar de fútbol”, “Davo va a hacer que la canción sea escuchada en toda la Argentina, ese video aparece en todos lados” o “Davo baila muy bien, tiene el ritmo en las venas, solo que la sangre no le circula”, fueron algunos de los comentarios destacados sobre los clips de la transmisión.

Historia de ‘La quemona’

'La quemona' fue estrenada en 2004 - crédito Mishelle Master Boys

En redes sociales, Mishelle Master Boys ha reconocido que escribió el sencillo debido a que él protagonizó un caso similar.

“Yo era amante de una mujer ajena. El marido trabajaba en una empresa de Tumaco y él se iba a las cinco de la mañana. Yo llegaba por la puerta de atrás y hacíamos lo suyo. A la medida que iban pasando cosas, yo las iba plasmando en la canción”, recordó el artista.

Por su parte, Yeidy Star, en diálogo con RCN, recordó que tuvo problemas debido a la fama que tuvo la canción, puesto que en ese momento ya era madre y tuvo que soportar todo tipo de comentarios en las calles.

En el informe del medio citado indicó que tuvo tres hijos, estudió finanzas y sistemas contables y se capacitó para ser maquilladora profesional; además, se desempeña como maestra de danzas folclóricas. Actualmente, quiere volver a lanzar su carrera musical y en redes sociales expone varios de sus proyectos, incluyendo sencillos como Dejame ya.