Colombia

David Luna formalizó su inscripción como candidato independiente para 2026: “Hoy entregamos las firmas”

El aspirante a la Casa de Nariño aseguró que, mediante auditoría interna, entregaron a la Registraduría Nacional más de un millón de firmas que avalarían su candidatura

La decisión final ahora queda a cargo de la Registraduría Nacional para avalar candidatura de David Luna - crédito @Asobancaria/X

En la mañana del martes 25 de noviembre, el exsenador David Luna apareció frente a la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil para formalizar su inscripción como candidato a la Presidencia en 2026.

En medio de un evento que reunió a varios de sus simpatizantes, el posible candidato agradeció a sus familiares y amigos para avanzar con el proceso de recolección de firmas.

“Esto significa mucho porque de lejos, después de 27 años de haber comenzado como miembro de una Junta de Acción Comunal, podemos llegar a ser el presidente que ha construido desde la base, oyendo a la gente”, señaló Luna.

Según indicó el exsenador, junto a su equipo logró un total de 1.300.000 firmas de ciudadanos que, según auditoría interna, ya estaría verificadas para habilitarse como candidato independiente en 2026.

“Son válidas porque hicimos un proceso de verificación y validación como nos lo pidió la Registraduría. Creo que este es el primer paso, y vienen muchos otros, pero tengan ustedes absolutamente claro que ayudaron a hacer posible el momento más importante de esta carrera, porque yo sí creo que no es entregar unas firmas, es lo que hay detrás de esas firmas”, señaló el candidato.

