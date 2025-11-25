Colombia

Black Friday en Colombia: estos son los productos más buscados días previos a la jornada de descuentos

De acuerdo con un estudio, los colombianos priorizan información, reseñas y precios antes de tomar una decisión de compra

El 64 % de los colombianos
El 64 % de los colombianos planea comprar en Black Friday tras una investigación exhaustiva de precios y características

El Black Friday en Colombia ha dejado atrás la imagen de compras impulsivas y descuentos de último minuto para transformarse en un proceso planificado, donde los consumidores se informan y comparan opciones con semanas de anticipación.

De acuerdo con un estudio reciente de Google Colombia, la mayoría de los compradores en el país adopta una estrategia metódica: el 64% de los colombianos afirma que planea realizar compras durante el Black Friday, pero la decisión final llega tras una investigación exhaustiva.

El análisis de Google Colombia revela que nueve de cada diez consumidores consulta precios, características, reseñas y beneficios antes de decidirse por un producto.

Este comportamiento ha impulsado un crecimiento notable en las búsquedas digitales: las consultas largas, que son más específicas y detalladas, han aumentado a un ritmo cuatro veces superior al de las búsquedas cortas. Este fenómeno indica que el usuario colombiano llega a la jornada de descuentos con una intención clara y definida, alejándose de la exploración casual.

