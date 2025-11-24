Sara Corrales reveló que decidió llevar una vida más natural, lejos de los químicos, por el bienestar del bebé

La paisa decidió eliminar cualquier contacto con químicos para evitar perjudicar la salud de su bebé en el vientre - crédito @saracorrales/IG

La experiencia de Sara Corrales durante su embarazo ha estado marcada por la exposición pública de sus rutinas de ejercicio y los debates que esto ha generado en redes sociales.

En un video reciente, Corrales compartió detalles de su embarazo y abordó de manera directa los comentarios que cuestionan sus hábitos, defendiendo la importancia de la información y el acompañamiento profesional.

Adicionalmente, la actriz colombiana, que ha consolidado su carrera en México, enfrenta tanto el apoyo como la crítica de sus seguidores, especialmente en torno a la práctica de actividad física durante la gestación.

Corrales, que pasó en Colombia por programas como Protagonistas de novela, también relató cómo ha modificado ciertos hábitos para proteger la salud de su bebé. En particular, mencionó su decisión de evitar productos con químicos.

“Por evitar tener contacto con químicos, me refiero a disruptores hormonales, estoy tratando de no pintarme las uñas, dejarlas al natural, o si me las pinto, las pinto con esmaltes naturales sin químicos y obviamente cuido muchísimo todo lo que toca mi cuerpo… o sea crema dental, desodorante, champú, jabón de ducha, spray de pelo, maquillaje, todo… todo, aunque esto lo vengo haciendo desde hace tiempo… sin químico, sin químico”, explicó Corrales.

En cuanto a los cambios físicos que experimenta, la actriz compartió una observación personal sobre su embarazo.

“Hay días que no tengo nada”, dijo Corrales, refiriéndose a la variación en el tamaño de su abdomen a lo largo del día.

Incluso bromeó sobre la situación al preguntar: “¿Será que el bebé se hace omnipresente en las noches?”, mostrando su disposición a abordar el proceso con humor.

Qué más dijo sobre su estado de gestación

Desde el inicio de su embarazo, Sara Corrales ha recibido mensajes de todo tipo, pero destaca que la mayoría han sido positivos.

Frente a las críticas, la actriz expresó: “Creo que ya está mandado a recoger esta teoría de que las mujeres embarazadas tienen que estar quietas, en cama, y más en un caso como el mío, que he hecho deporte toda la vida y tengo un ritmo tal vez diferente al de muchas de las que me han escrito”, afirmó Corrales al medio original.

Para ella, muchas de las opiniones negativas surgen de la desinformación y considera necesario transformar esas creencias.

Corrales subrayó la importancia de compartir el conocimiento adquirido junto a ginecólogos y deportólogos sobre la actividad física durante el embarazo.

En una publicación anterior, enumeró los beneficios que, según su experiencia y la asesoría médica recibida, aporta el ejercicio en esta etapa: la disminución del dolor lumbar, la mejora de la circulación, el aumento de la energía, la reducción del riesgo de diabetes gestacional, una recuperación más rápida tras el parto, el fortalecimiento muscular, el estímulo del buen ánimo y el incremento de la oxigenación y el bienestar general.

Para la actriz, la clave reside en informarse y adaptar la actividad física a las condiciones individuales, siempre bajo supervisión profesional, y en dejar atrás prejuicios que, a su juicio, ya no tienen cabida en la conversación sobre el embarazo y la salud de la mujer: “Algo que tiene claro es que los tiempos cambiaron y que las mujeres no están enfermas cuando se embarazan”; “eran creencias que se tenían en el pasado y que hoy en día la primera recomendación si el embarazo no es de riesgo, es hacer ejercicio”, entre otros.

La revelación del embarazo ocurrió tres meses después del matrimonio de la pareja, celebrado en agosto de 2025 y seguido por una boda religiosa en Rionegro (Antioquia). Sara Corrales, de 40 años, recalcó la importancia de este momento.

Confesó que al enterarse del embarazo sintió “shock, lágrimas y emoción”, palabras que reflejan la carga emocional de uno de los anuncios más esperados.