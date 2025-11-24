Colombia

Sara Corrales reveló que decidió llevar una vida más natural, lejos de los químicos, por el bienestar del bebé

La actriz explicó cómo adapta su estilo de vida, desde el ejercicio hasta el uso de productos naturales, y animó a otras mujeres a informarse y dejar atrás mitos sobre la gestación

Guardar
La paisa decidió eliminar cualquier contacto con químicos para evitar perjudicar la salud de su bebé en el vientre - crédito @saracorrales/IG

La experiencia de Sara Corrales durante su embarazo ha estado marcada por la exposición pública de sus rutinas de ejercicio y los debates que esto ha generado en redes sociales.

En un video reciente, Corrales compartió detalles de su embarazo y abordó de manera directa los comentarios que cuestionan sus hábitos, defendiendo la importancia de la información y el acompañamiento profesional.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Adicionalmente, la actriz colombiana, que ha consolidado su carrera en México, enfrenta tanto el apoyo como la crítica de sus seguidores, especialmente en torno a la práctica de actividad física durante la gestación.

Sara Corrales está embarazada y
Sara Corrales está embarazada y dijo que a veces se ve su pancita y otras no - crédito @saracorrales/IG

Corrales, que pasó en Colombia por programas como Protagonistas de novela, también relató cómo ha modificado ciertos hábitos para proteger la salud de su bebé. En particular, mencionó su decisión de evitar productos con químicos.

“Por evitar tener contacto con químicos, me refiero a disruptores hormonales, estoy tratando de no pintarme las uñas, dejarlas al natural, o si me las pinto, las pinto con esmaltes naturales sin químicos y obviamente cuido muchísimo todo lo que toca mi cuerpo… o sea crema dental, desodorante, champú, jabón de ducha, spray de pelo, maquillaje, todo… todo, aunque esto lo vengo haciendo desde hace tiempo… sin químico, sin químico”, explicó Corrales.

En cuanto a los cambios físicos que experimenta, la actriz compartió una observación personal sobre su embarazo.

“Hay días que no tengo nada”, dijo Corrales, refiriéndose a la variación en el tamaño de su abdomen a lo largo del día.

Incluso bromeó sobre la situación al preguntar: “¿Será que el bebé se hace omnipresente en las noches?”, mostrando su disposición a abordar el proceso con humor.

Qué más dijo sobre su estado de gestación

Sara Corrales y Damián Pasquini
Sara Corrales y Damián Pasquini anuncian que serán padres - crédito @saracorrales/IG

Desde el inicio de su embarazo, Sara Corrales ha recibido mensajes de todo tipo, pero destaca que la mayoría han sido positivos.

Frente a las críticas, la actriz expresó: “Creo que ya está mandado a recoger esta teoría de que las mujeres embarazadas tienen que estar quietas, en cama, y más en un caso como el mío, que he hecho deporte toda la vida y tengo un ritmo tal vez diferente al de muchas de las que me han escrito”, afirmó Corrales al medio original.

Para ella, muchas de las opiniones negativas surgen de la desinformación y considera necesario transformar esas creencias.

Corrales subrayó la importancia de compartir el conocimiento adquirido junto a ginecólogos y deportólogos sobre la actividad física durante el embarazo.

En una publicación anterior, enumeró los beneficios que, según su experiencia y la asesoría médica recibida, aporta el ejercicio en esta etapa: la disminución del dolor lumbar, la mejora de la circulación, el aumento de la energía, la reducción del riesgo de diabetes gestacional, una recuperación más rápida tras el parto, el fortalecimiento muscular, el estímulo del buen ánimo y el incremento de la oxigenación y el bienestar general.

El embarazo no detiene a
El embarazo no detiene a Sara Corrales, quien revela su método fitness ajustado a esta etapa - crédito @saracorrales/ Instagram

Para la actriz, la clave reside en informarse y adaptar la actividad física a las condiciones individuales, siempre bajo supervisión profesional, y en dejar atrás prejuicios que, a su juicio, ya no tienen cabida en la conversación sobre el embarazo y la salud de la mujer: “Algo que tiene claro es que los tiempos cambiaron y que las mujeres no están enfermas cuando se embarazan”; “eran creencias que se tenían en el pasado y que hoy en día la primera recomendación si el embarazo no es de riesgo, es hacer ejercicio”, entre otros.

La revelación del embarazo ocurrió tres meses después del matrimonio de la pareja, celebrado en agosto de 2025 y seguido por una boda religiosa en Rionegro (Antioquia). Sara Corrales, de 40 años, recalcó la importancia de este momento.

Confesó que al enterarse del embarazo sintió “shock, lágrimas y emoción”, palabras que reflejan la carga emocional de uno de los anuncios más esperados.

Temas Relacionados

Sara CorralesEmbarazo Sara CorralesSara Corrales está embarazadaCríticas por hacer ejercicioColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Confederación de Comunidades Judías de Colombia celebró el operativo contra secta Lev Tahor en Yarumal, Antioquia: “Prácticas contrarias a la ley”

Representantes de la comunidad judía en Colombia respaldaron el rescate de los 17 menores y enfatizaron que el grupo extremista no representa sus valores, instando a mantener la vigilancia ante grupos que vulneran derechos bajo pretextos religiosos

Confederación de Comunidades Judías de

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

La circulación de un volante intimidatorio que declara objetivo militar a empleados de la empresa generó alarma y una reacción inmediata de la fuerza pública

Alerta por supuesto panfleto de

Rescate a joven colombiana secuestrada en Quito luego de enviar mensaje de auxilio: así fue el operativo

La colaboración entre unidades especializadas antisecuestro de Colombia y Ecuador permitió ubicar y salvar a una joven retenida en cautiverio en un hotel durante once días

Rescate a joven colombiana secuestrada

Así le respondió Gustavo Petro a Iván Mordisco cuando reveló supuesto apoyo de la guerrilla a su campaña presidencial: “No me lo maten”

En su momento, el jefe de Estado contestó al líder del grupo armado, después de que mencionara un supuesto apoyo a su campaña presidencial

Así le respondió Gustavo Petro

Dólar en Colombia arranca la semana estable: mantiene su precio más alto en casi tres semanas

La divisa estadounidense se mantuvo estable ante la moneda colombiana tras las primeras horas de este lunes

Dólar en Colombia arranca la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta por supuesto panfleto de

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos

‘La casa de los famosos Colombia 3’: abiertas las votaciones para elegir a la nueva integrante del ‘reality’

Así fue la emotiva despedida de Michelle Rouillard tras su eliminación de ‘Masterchef Celebrity’: “Un capítulo que no vi venir”

Se confirman las cuatro finalistas de MasterChef Celebrity: esta fue la participante eliminada

Conciertos del Grupo Niche y El Gran Combo emocionan a los asistentes hasta las lágrimas: “Me siento como en casa”

Nicolás Arrieta contó detalles del “mazorcazo” que lo hizo viral y aclaró que no estaba drogado

Deportes

Jhon Jader Durán fue el

Jhon Jader Durán fue el peor calificado tras la goleada de Fenerbahce en Turquía: “No hizo nada, no tiene química con sus compañeros”

Este fue el polémico gol con el que Junior empató contra América en el Pascual: no hay cámara que muestre que el balón cruzó la línea

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular A: Junior y Nacional le sacan ventaja a Medellín y al América

Ministerio del Deporte se pronunció tras señalamientos contra presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá

Medellín y Nacional no se sacaron ventajas en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025: fue 0-0 en el Atanasio