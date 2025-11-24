Declaran alerta roja en ocho municipios del Tolima por alto riesgo de deslizamientos: otros 11 se encuentran bajo alerta naranja

Las intensas lluvias en Tolima mantienen a ocho municipios en alerta roja por riesgo de deslizamientos, según el Ideam - crédito @ROCHIGALEANO / X

Las intensas lluvias que azotan al departamento del Tolima desencadenaron en una serie de emergencias que mantienen en vilo a las autoridades y a la población local.

El fenómeno de La Niña provocó que ocho municipios permanezcan en alerta roja por el alto riesgo de deslizamientos, mientras que otros 11 se encuentran bajo alerta naranja, según reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

La saturación de los suelos y la persistencia de las precipitaciones generaron una situación de vulnerabilidad en los 47 municipios del Tolima, donde se reportan de manera recurrente inundaciones, taponamientos viales y deslizamientos de tierra.

De acuerdo con la directora de Gestión del Riesgo del Tolima, Andrea Mayorquín, “tenemos 11 municipios en alerta naranja por deslizamientos y ocho en alerta roja, que son Ataco, Cunday, Dolores, Honda, Prado, Purificación, Mariquita y Villarrica”, según declaró a medios locales.

El fenómeno de La Niña persistirá hasta febrero de 2026 y agrava las emergencias invernales en el departamento del Tolima - crédito X

La funcionaria precisó que el suroriente y el oriente del departamento concentran las mayores afectaciones, y que la coordinación con los alcaldes y la Secretaría de Infraestructura permitió el despliegue de maquinaria para atender los puntos críticos.

La problemática se agrava en las vías terciarias, donde los deslizamientos ocasionaron bloqueos que afectan directamente a las comunidades campesinas.

“En todo el departamento tenemos muchas necesidades por las afectaciones en vías y allí podemos coordinar con los alcaldes, así como con la Secretaría de Infraestructura, para emplear maquinaria en los municipios y que se logren recuperar de las emergencias de los principales puntos críticos. Hay casos de municipios que reportan hasta 60 deslizamientos”, detalló Mayorquín.

La saturación de suelos y las precipitaciones constantes generan inundaciones, taponamientos viales y deslizamientos en 47 municipios de Tolima - crédito X

Uno de los corredores más afectados es la vía Chaparral – Rioblanco, convertida en un lodazal por la acumulación de lodo y material vegetal. El Ideam advirtió que las lluvias continuarán hasta finales de 2025, con una posible transición a condiciones de neutralidad entre enero y marzo de 2026. La funcionaria subrayó que el inicio de 2026 estará marcado por precipitaciones, descartando la ocurrencia de incendios forestales, habituales en esa época.

La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano, informó que al menos 12 municipios sufren emergencias invernales por los primeros efectos de La Niña. En Ibagué, se atendieron deslizamientos en la zona rural de Juntas y afectaciones en varios barrios urbanos.

En Rovira, los deslizamientos en la vía hacia Playa Rica comprometieron la movilidad rural, mientras que en Chaparral varias viviendas resultaron destechadas. Casablanca reportó daños en el corredor hacia Herveo, y en Ataco la caída de rocas representa una amenaza constante para quienes transitan por sus carreteras.

En Venadillo, el aumento del caudal del río Totare activó protocolos preventivos ante el riesgo de desbordamientos. Dolores enfrentó la caída de árboles que bloquearon la vía hacia Prado, y en Rioblanco se registraron inundaciones en sectores residenciales.

Las vías terciarias del Tolima sufren bloqueos por deslizamientos, afectando la movilidad y el acceso de comunidades campesinas - crédito X

Purificación reportó barrios afectados por la acumulación de agua, mientras que en Villahermosa los organismos de socorro atendieron a una persona que cayó desde una zona alta en el área rural. En Anzoátegui, todos los caminos veredales quedaron incomunicados por múltiples deslizamientos.

La inestabilidad de los suelos, consecuencia directa de la persistencia de las lluvias, llevó a que el Ideam mantenga las alertas en vario municipios. Lozano recordó “estar atentos a cambios repentinos en el clima, evitar movilizarse por vías inestables o con antecedentes de deslizamientos y no acercarse a riberas de ríos o quebradas durante las lluvias”, según declaró a medios regionales.

Además, instó a la población a revisar techos y desagües, limpiar canales y reportar cualquier emergencia a las autoridades locales o a la Sala de Monitoreo, disponible las 24 horas para recibir reportes de incidentes y coordinar la respuesta de los organismos en el número 313 293 4649.